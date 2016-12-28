 Сколько бы Лукашенко ни выбрыкивал, он – никто. Вся экономика Беларуси в руках Кремля, - Безсмертный

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.
"Поступки Лукашенко можно просто пояснить. Но сколько бы он ни выбрыкивал, он - никто. Вся экономика Беларуси в руках Кремля, все ресурсы государства, системы безопасности и обороны контролируются РФ. Действия Лукашенко можно расценивать как театр. Но уже видно, что Союзного государства России и Беларуси уже нет. Происходит отзыв определенных персон, на которых этот союз держался, началось сокращение бюджета и финансирования определенных программам на следующий год. Есть масса проблем. Очевидно, что происходит фактический разрыв координации и в Евразийском союзе. Но я бы не делал на это больших ставок, потому что Лукашенко ведет себя в зависимости от того, кто и сколько ему пообещал. Поэтому спектакль будет продолжаться", - отметил собеседник.
Он подчеркнул, что Москва требует платить, и Лукашенко снимает "последнюю рубашку с белоруса вместе со штанами и бельем".
"На все действия Лукашенко есть экономические причины. Последние месяцев девять Россия шантажирует его по цене на нефть и газ, и договор до сих пор не подписан. Параллельно Лукашенко активизировал переговоры с МВФ. Поскольку Беларусь выполняла предыдущие договоренности, миссия говорит, что предоставление кредита Беларуси возможно. Плюс с определенных физических лиц были сняты санкции на Западе. Говорят, на счетах в США находится раза в три больше денег, чем сумма, о которой идет спор между Москвой и Минском. Такая ситуация подвигает Лукашенко к определенным разговорам и действиям", - сказал Безсмертный.
26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся саммит ЕАЭС. Объединение официально начало работу 1 января 2015 года и стал следующим этапом евразийской интеграции под эгидой России. В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.
Белорусский президент Александр Лукашенко от участия в саммите отказался, чем лишил собрание кворума. На предыдущем саммите в июле 2016 года Лукашенко раскритиковал ЕАЭС. "Как бы наше объединение ни эволюционировало - сначала Таможенный союз, потом Единое экономическое пространство, сейчас ЕАЭС - количество торговых ограничений не изменилось, так и осталось на уровне 600. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает", - заявил тогда президент Беларуси.
В 2015 году Лукашенко уже говорил о том, что Беларусь подписала договор, но с оговоркой, и может выйти из ЕАЭС.
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Не понимаю для чего нужно картовое существо - климкин?!!!!
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Попа там полная- Казахстан, Узбекистан,Татарстан, Беларусия- это просто агенты кремля, а должность президент-это как и Янек был -просто фикция!
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... от настоящего полковника Гиркина "НамПизда" Истерического.
Оказывается в Сирии у ватни всё даже хуже, чем во вторую Чеченскую войну, когда они всей вЯликой Россией накинулись на пару тысяч чеченских воинов и в духе мясника Жукова закидали их своими трупам.
Та да, Игорёша. Таки реально хуже. Чеченцев тогда и гораздо меньше было и у них не было ни танков ни артиллерии. Совсем никаких. Даже ражавых, как у сирийских повстанцев.
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"Ранее в этом году число россиян, получивших положительный результат анализа на ВИЧ, незаметно перевалило за отметку в один миллион человек. При этом мало что свидетельствует о том, что государство предоставит адекватные ресурсы, чтобы прекратить распространение вируса от групп повышенного риска к населению в целом", - пишет московский корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар.
Хотя ярлык "эпидемия" заставляет некоторых высокопоставленных чиновников это отрицать, эксперты на передовых позициях борьбы с болезнью, такие как глава Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, называют это именно так. Число жертв составляет около 1% от 143-миллионного населения России, что достаточно для того, чтобы называться эпидемией, утверждают эксперты. Кроме того, по их словам, гетеросексуальные половые контакты скоро потеснят употребление наркотиков внутривенно как основной способ заражения, говорится в статье.
Несмотря на пересечение зловещего рубежа, эксперты не ожидают особых перемен в России, где жертвы до сих пор сталкиваются со своего рода клеймом позора, которое преобладало на Западе в 1980-е годы, пишет издание.
"Борьба со ВИЧ в России во многом является показательным примером непрекращающейся напряженности в отношениях между гражданским обществом и Кремлем при президенте Владимире Путине; общественная активность за пределами государственного контроля негласно считается подозрительной", - сообщает автор. Он отмечает, что многие НКО, занимающиеся проблемами СПИДа, оказались в списке "иностранных агентов" по причине получения финансовой помощи из-за рубежа.
"В Санкт-Петербурге одна семейная пара, Татьяна Виноградова и Андрей Скворцов, представляют разные стороны в расколе между государством и НКО по этому вопросу", - говорится в статье.
Виноградова - борец с ВИЧ в третьем поколении. "Ее бабушка, специалист по инфекционным заболеваниям, лечила одного из первых пациентов в Санкт-Петербурге в конце 1980-х годов и добилась открытия в городе Центра по борьбе со СПИДом. Мать Виноградовой руководила им, а она сама сейчас является его замглавы по научным исследованиям", - пишет газета.
"Скворцов, жилистый, воинственный и ВИЧ-инфицированный - бывший наркоман и заключенный - руководит маленьким НКО под названием "Пациентский контроль". Оно было основано в 2010 году с целью попытаться уговорить или заставить федеральные и местные власти предоставлять нуждающимся гарантированное государством лечение", - сообщает издание.
"Пара пыталась с помощью своего брака разрушить клеймо неизлечимого заболевания, чумы, которой подвержены только наркоманы, гомосексуалисты и другие люди, которые, скорее всего, все равно умрут", - говорится в статье.
"Я вижу, как люди отпрыгивают на метр, когда он говорит, что живет с ВИЧ", - рассказывает Виноградова, отмечая, что в особенности боятся пожилые медицинские работники, несмотря на множество доказательств того, что все принимающие противовирусные препараты не заразны.
"В соответствии с рекомендациями ВОЗ, чтобы уменьшить распространение болезни, по крайней мере, 90% ВИЧ-позитивных пациентов должны принимать противовирусные препараты. В России чуть более 37% получают такое лечение, согласно государственной статистике", - отмечает издание.
Россия входит в пятерку стран, на которые приходится почти половина новых случаев инфицирования во всем мире; остальные государства - это ЮАР, Нигерия, Индия и Уганда, по данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу.
В то же время РПЦ и некоторые политики продвигают "консервативные ценности" как лучший способ борьбы с ВИЧ, пишет газета.
Патриарх Кирилл призвал к "нравственному воспитанию" молодежи, подчеркнув, что "установление семейных ценностей, идеалов целомудрия и супружеской верности" должно быть на передовой сдерживания распространения вируса.
"Традиционные ценности просто означают, что все останется как есть, - говорит Покровский. - Если у нас будут традиционные ценности и ничего другого, то эпидемия будет продолжать распространяться".
"ВИЧ - это не личная проблема, это социальная проблема, и она должна решаться как социальная проблема, - говорит Елена Плотникова, сотрудница московского НКО "Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова", вынужденного указывать, что оно является "иностранным агентом". - Основная позиция государства состоит в следующем: вы приняли неправильное решение, и мы не собираемся вам помогать".
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а вот кто это роман безсмертный
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Хто такий Лука - відомо. А хто такий Безсмертний, з якого він шапіто, щось знайоме...
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Лука - придурок, которого многие любят
называть харизматичным, просто ненормален и до своего президентства состоял на
учётах в могилёвском и брестском облпсихдиспансерах.
Но наглости и изворотливости ему было не
занимать и в советские времена он прорвался в депутаты.
А дерьма за ним было столько, что под
вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и
его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об
этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве.
И вот союз распался и паРашка стала
приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и
психически ненормального Лукашенко в Беларуси.
Луку приводила к власти бригада Е.М.
Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ,
а через него и на остальные силовые структуры.
Так, что если бы после распада СССР
разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 22 потерянных страной лет...
И профинансировал его "выборы" в
1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки.
Так, что и в 1994 году никто его не
выбирал - всё это его же пропаганда.
Пока Парашка не развалится - ситуация в
Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать
этого придурка во-первых потому, что трудно найти подонка, который был бы готов
так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому,
что совместно с кремлём им совершено столько преступлений, что кремляди не
могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано.
А любой тиран создаёт над собой
такой бронированный колпак, что проломить его может только революция (пример
тому - кубинский кастро со своими кастратами и многие другие) либо внешнее
вмешательство, как в Югославии. Так что физически устранить его не просто даже
кремлю. Да и после его устранения никто не может гарантировать, что последуют
расследования его преступлений - уж очень сильно Беларусь населена оккупантами,
их потомками и родственниками, членами их семей и просто
вырожденцами-коллаборационистами.
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