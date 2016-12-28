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Все про:Безсмертный (255) Беларусь (2376) Кремль (404) Лукашенко (1530) Россия (64422) саммит (646) ЕАЭС (2)

 Сколько бы Лукашенко ни выбрыкивал, он – никто. Вся экономика Беларуси в руках Кремля, - Безсмертный

Отказ белорусского президента Александра Лукашенко от участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как и другие его р езкие высказывания и поступки, объясняются экономическими трудностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

"Поступки Лукашенко можно просто пояснить. Но сколько бы он ни выбрыкивал, он - никто. Вся экономика Беларуси в руках Кремля, все ресурсы государства, системы безопасности и обороны контролируются РФ. Действия Лукашенко можно расценивать как театр. Но уже видно, что Союзного государства России и Беларуси уже нет. Происходит отзыв определенных персон, на которых этот союз держался, началось сокращение бюджета и финансирования определенных программам на следующий год. Есть масса проблем. Очевидно, что происходит фактический разрыв координации и в Евразийском союзе. Но я бы не делал на это больших ставок, потому что Лукашенко ведет себя в зависимости от того, кто и сколько ему пообещал. Поэтому спектакль будет продолжаться", - отметил собеседник.

Он подчеркнул, что Москва требует платить, и Лукашенко снимает "последнюю рубашку с белоруса вместе со штанами и бельем".

"На все действия Лукашенко есть экономические причины. Последние месяцев девять Россия шантажирует его по цене на нефть и газ, и договор до сих пор не подписан. Параллельно Лукашенко активизировал переговоры с МВФ. Поскольку Беларусь выполняла предыдущие договоренности, миссия говорит, что предоставление кредита Беларуси возможно. Плюс с определенных физических лиц были сняты санкции на Западе. Говорят, на счетах в США находится раза в три больше денег, чем сумма, о которой идет спор между Москвой и Минском. Такая ситуация подвигает Лукашенко к определенным разговорам и действиям", - сказал Безсмертный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но $500 должно быть выполнено!", - Лукашенко потребовал поднять среднюю зарплату в 2017 году

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся саммит ЕАЭС. Объединение официально начало работу 1 января 2015 года и стал следующим этапом евразийской интеграции под эгидой России. В настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

Белорусский президент Александр Лукашенко от участия в саммите отказался, чем лишил собрание кворума. На предыдущем саммите в июле 2016 года Лукашенко раскритиковал ЕАЭС. "Как бы наше объединение ни эволюционировало - сначала Таможенный союз, потом Единое экономическое пространство, сейчас ЕАЭС - количество торговых ограничений не изменилось, так и осталось на уровне 600. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает", - заявил тогда президент Беларуси.

В 2015 году Лукашенко уже говорил о том, что Беларусь подписала договор, но с оговоркой, и может выйти из ЕАЭС.
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Более того....Вся Беларусь в руках паРаши.Лукашенко продал свою страну кацапам вместе с людьми уничтожив беларускую культуру,язык традиции и национальную идентичность.
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Еще и разрешил армии рф вести боевые действия на территории Беларуси.
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Та #изда уже этой Беларуси. Что русня орки, а эти бело-орки
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Совков там много, но и у нас их хватает.Беларусы не орки.Это самый близкий для нас народ.
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Абсолютная правда, поэтому нам всегда стоит быть на стреме и вторжение кацапов состороны Беларуси исключать нельзя
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Это тролль из банды холуя хуйла. Таких мразей-оккупантов здесь предостаточно. Это такие же безмозглые твари, как и все кацапы.
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Виктор Тот - не скромный вопрос. Ты флаг кацаПсин приспустил ?
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Это типичный базар вонючих русских свиней)) Как только получат по щам, так сразу начинают визжать, что не очень-то и хотелось)))
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марно його захрестили, хтів тому падлі гімн правосеків ввімкнути та й ще одну классну тему...
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может потому что россия просто кучка тупорылых гандонов
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та ні, просто хуйлу недоторканність своїй азійських "гаманців" виявилась важливіша за понти перед ерефінськими рабами
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...это что еще за пердеж из белорусского федерального округа расейской педерации? ...как раз ты на_уй и нужен, вася, как тебе там, удобно?
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Безсмертный - лучший Глава МИД Украины!
Не понимаю для чего нужно картовое существо - климкин?!!!!
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я бы сказал он и как Глава Украины, без всяких там мид, тоже норм!
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это тот мудак который районы хотел убрать и шото свое слепить .несмешите .шило на мыло
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кацаПсины считают Украину и Бульбашию своими областями..,типа Смотрящее быдло от КГБистского гоффна путлера ..
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Когда я был в Беларусии на заводе -коммандировка!!! Там говорили ,что приезжая к ним Лукашенко сам говорил- " Пока в России путин-здесь я!!! Не будет путина не будет меня"
Попа там полная- Казахстан, Узбекистан,Татарстан, Беларусия- это просто агенты кремля, а должность президент-это как и Янек был -просто фикция!
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Очередная порция ватной зрады
... от настоящего полковника Гиркина "НамПизда" Истерического.
Оказывается в Сирии у ватни всё даже хуже, чем во вторую Чеченскую войну, когда они всей вЯликой Россией накинулись на пару тысяч чеченских воинов и в духе мясника Жукова закидали их своими трупам.
Та да, Игорёша. Таки реально хуже. Чеченцев тогда и гораздо меньше было и у них не было ни танков ни артиллерии. Совсем никаких. Даже ражавых, как у сирийских повстанцев.

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чем быстрее потеряют прошлое-тем быстрее появится будущее
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так єтоже просто прекрасно, товарсч, - всех ихтамнетов на перегной!!!
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Количество случаев заражения ВИЧ в России превысило миллион, но реакции властей практически нет

"Ранее в этом году число россиян, получивших положительный результат анализа на ВИЧ, незаметно перевалило за отметку в один миллион человек. При этом мало что свидетельствует о том, что государство предоставит адекватные ресурсы, чтобы прекратить распространение вируса от групп повышенного риска к населению в целом", - пишет московский корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар.
Хотя ярлык "эпидемия" заставляет некоторых высокопоставленных чиновников это отрицать, эксперты на передовых позициях борьбы с болезнью, такие как глава Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, называют это именно так. Число жертв составляет около 1% от 143-миллионного населения России, что достаточно для того, чтобы называться эпидемией, утверждают эксперты. Кроме того, по их словам, гетеросексуальные половые контакты скоро потеснят употребление наркотиков внутривенно как основной способ заражения, говорится в статье.
Несмотря на пересечение зловещего рубежа, эксперты не ожидают особых перемен в России, где жертвы до сих пор сталкиваются со своего рода клеймом позора, которое преобладало на Западе в 1980-е годы, пишет издание.
"Борьба со ВИЧ в России во многом является показательным примером непрекращающейся напряженности в отношениях между гражданским обществом и Кремлем при президенте Владимире Путине; общественная активность за пределами государственного контроля негласно считается подозрительной", - сообщает автор. Он отмечает, что многие НКО, занимающиеся проблемами СПИДа, оказались в списке "иностранных агентов" по причине получения финансовой помощи из-за рубежа.
"В Санкт-Петербурге одна семейная пара, Татьяна Виноградова и Андрей Скворцов, представляют разные стороны в расколе между государством и НКО по этому вопросу", - говорится в статье.
Виноградова - борец с ВИЧ в третьем поколении. "Ее бабушка, специалист по инфекционным заболеваниям, лечила одного из первых пациентов в Санкт-Петербурге в конце 1980-х годов и добилась открытия в городе Центра по борьбе со СПИДом. Мать Виноградовой руководила им, а она сама сейчас является его замглавы по научным исследованиям", - пишет газета.
"Скворцов, жилистый, воинственный и ВИЧ-инфицированный - бывший наркоман и заключенный - руководит маленьким НКО под названием "Пациентский контроль". Оно было основано в 2010 году с целью попытаться уговорить или заставить федеральные и местные власти предоставлять нуждающимся гарантированное государством лечение", - сообщает издание.
"Пара пыталась с помощью своего брака разрушить клеймо неизлечимого заболевания, чумы, которой подвержены только наркоманы, гомосексуалисты и другие люди, которые, скорее всего, все равно умрут", - говорится в статье.
"Я вижу, как люди отпрыгивают на метр, когда он говорит, что живет с ВИЧ", - рассказывает Виноградова, отмечая, что в особенности боятся пожилые медицинские работники, несмотря на множество доказательств того, что все принимающие противовирусные препараты не заразны.
"В соответствии с рекомендациями ВОЗ, чтобы уменьшить распространение болезни, по крайней мере, 90% ВИЧ-позитивных пациентов должны принимать противовирусные препараты. В России чуть более 37% получают такое лечение, согласно государственной статистике", - отмечает издание.
Россия входит в пятерку стран, на которые приходится почти половина новых случаев инфицирования во всем мире; остальные государства - это ЮАР, Нигерия, Индия и Уганда, по данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу.
В то же время РПЦ и некоторые политики продвигают "консервативные ценности" как лучший способ борьбы с ВИЧ, пишет газета.
Патриарх Кирилл призвал к "нравственному воспитанию" молодежи, подчеркнув, что "установление семейных ценностей, идеалов целомудрия и супружеской верности" должно быть на передовой сдерживания распространения вируса.
"Традиционные ценности просто означают, что все останется как есть, - говорит Покровский. - Если у нас будут традиционные ценности и ничего другого, то эпидемия будет продолжать распространяться".
"ВИЧ - это не личная проблема, это социальная проблема, и она должна решаться как социальная проблема, - говорит Елена Плотникова, сотрудница московского НКО "Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова", вынужденного указывать, что оно является "иностранным агентом". - Основная позиция государства состоит в следующем: вы приняли неправильное решение, и мы не собираемся вам помогать".
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Таки Бессмертный в последнее время, после своей неудачной административно-территориальной реформы, начал дело говорить. К нему необходимо прислушиваться всем офшоропитекам иначе беда им будет, да и нам тоже.
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Реформа Бессмертного по сути была правильной,если бы её осуществили тогда,не было сегодня ДАУНбасса..
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Единственная проблема была в его реформе - это укрупнение рад на местах, народ воспринял её в штыки.
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причины возникновения даунбаса совсем не в наличии или отсутствии админ.реформ Безсмертного. При искуственном поддержании значимости даунбаза за счёт всей страны там возник "комплекс "кормильца", при отсутствии дотаций создается "комплекс униженного" а тут под боком мышибратья обещают халяву и благодать сулящую от нефти и газа. Причиной стало целенаправленное длительное уничтоженые обороноспособности страны и длительное впаривание мифов о связанности экономик...
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Ну тогда же Богословская с Кужель криком кричали и хороводили , лишь реформа не состоялась ! Хорошо помню те времена !
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та не неможет быть там пара заводов еще осталась беларуских....мона еще поплясать как блоха на подкове ...,повыкаблучиваться полгода
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...бацька может и никто .сказавший поднять минимальную зарплату до 500 американских рублев....тогда кто в Украине поднявший до 150?
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Ну во-первых,он говорил о том,чтобы поднять среднюю зарплату до 500 долларов, а не минимальную.Во-вторых, это не реально или у них опять последует обесценивание валюты.В-третьих, цены в Беларуси очень большие, намного выше украинских.В Украине белоруский товар модно купить дешевле,чем в Беларуси.Поэтому беларусы массово едут к нам за покупками.И вообще глупо говорить о Беларуси будто об эталоне.
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долго объяснять берут минимум и максимум зарплату вот тебе и среднея Минимум сейчас 130$ максимум ? но не мене 1000$ Потом скажут что дошли до 500 в среднем, это уже проходили
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та давай сразу средняя 1000 долларов, чего уж там!
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Неужели ? Ты белорус или кацапский выкормышь ?
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Как не грустно признавать но Безсмертный прав на все 100 Сам Лукашенко где то об этом говорил
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НУ значит будете чахнуть вместе с рф, очень жаль
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как раз нет, как не крути а бацька натуральный бацька своей страны, а то что в политике надо изворачиваться так это везду и всегда
а вот кто это роман безсмертный
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А нагадайте що це за жалюгідна потвора цей Безсмертний?
Хто такий Лука - відомо. А хто такий Безсмертний, з якого він шапіто, щось знайоме...
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кроме пустопорожней трепотни что роман безсмертный сделал полезного?
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Бессмертный - безграмотный баран. Помню как он при Юще бестолково пытался провести админреформу. А Лукашенко по многим вопросам поступает очень грамотно, располагая минимумом ресурсов.
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Друзья там немного ведут бизнес - все вопросы с чиновниками решали без проблем, никому ни копейки не платили, инвесторам - преференции, колеса на дорогах не отскакивают, вон нефтепродукты почти все у нас оттуда, никто на войне не погиб, территория сохранена и т.д. Сравним со страной с самой сильной в Европе армией и с такими умниками, как бессмертный?
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Лукашенко преступник, он уничтожил много людей,люди просто исчезли. Более того, он вор и взяточник!
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На этот раз бывший посол Украины сказал почт всё в точку:

Лука - придурок, которого многие любят
называть харизматичным, просто ненормален и до своего президентства состоял на
учётах в могилёвском и брестском облпсихдиспансерах.

Но наглости и изворотливости ему было не
занимать и в советские времена он прорвался в депутаты.

А дерьма за ним было столько, что под
вербовку КГБ он подходил как нельзя лучше. Но депутаты не подлежали вербовке и
его не могли держать на региональных учётах, как депутата. Поэтому сведения об
этом агенте находились в центральном аппарате КГБ в Москве.

И вот союз распался и паРашка стала
приводить к власти своих агентов. Дважды судимого зека Януковича в Украине и
психически ненормального Лукашенко в Беларуси.

Луку приводила к власти бригада Е.М.
Примакова, а Москва тогда имела исключительное влияние на республиканский КГБ,
а через него и на остальные силовые структуры.

Так, что если бы после распада СССР
разогнали бы КГБ, то не было бы ни Луки, ни 22 потерянных страной лет...

И профинансировал его "выборы" в
1994 году топливно-энергетический комплекс паРашки.

Так, что и в 1994 году никто его не
выбирал - всё это его же пропаганда.

Пока Парашка не развалится - ситуация в
Беларуси не изменится. Кремль при любых обстоятельствах будет поддерживать
этого придурка во-первых потому, что трудно найти подонка, который был бы готов
так уничтожать белорусов и белорусскую государственность и, во-вторых, потому,
что совместно с кремлём им совершено столько преступлений, что кремляди не
могут допустить, чтобы всё это могло быть расследовано и обнародовано.

А любой тиран создаёт над собой
такой бронированный колпак, что проломить его может только революция (пример
тому - кубинский кастро со своими кастратами и многие другие) либо внешнее
вмешательство, как в Югославии. Так что физически устранить его не просто даже
кремлю. Да и после его устранения никто не может гарантировать, что последуют
расследования его преступлений - уж очень сильно Беларусь населена оккупантами,
их потомками и родственниками, членами их семей и просто
вырожденцами-коллаборационистами.
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А біда то і для України, і Білорусі, і Росії, і ... одна - мафіозний олігархат.
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Вот почему у свежевысранных троллей постоянный бред, а нулевка:?
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