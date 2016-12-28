EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  125  1
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1270) декларация (807) доходы (471) Корчак (59)

 Больше десятка запросов поступило от НАБУ по е-декларациям чиновников, - Корчак

На сегодняшний день в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) поступило уже более десятка запросов от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по электронным декларациям чиновников.

Об этом глава НАПК Наталья Корчак сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

"Сегодня между ведомствами есть договоренности о сотрудничестве. Информация из Реестра деклараций будет предоставлена детективам НАБУ, исходя из выполнения ими их функциональных обязательств. Что касаемо количества, то таких запросов уже больше десятка, фамилий назвать не могу", - отметила Корчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК приглашает 6 депутатов Рады для объяснения нарушения сроков подачи е-деклараций

При этом она подчеркнула, что сотрудничество с правоохранительными органами очень важно для НАПК, поскольку предоставляет дополнительные механизмы для проверки задекларированного чиновниками.

"Например, указал человек картины или антиквариат. Как нам проверить правдивость этой информации, не нарушая право на частную жизнь? Мы можем разве что походить вокруг дома, фотографируя. НАПК - превентивный орган. Наша задача - аналитика и упреждение коррупции. Электронные декларации - это база данных, которая постоянно наполняется. У нас прошла первая волна, а весной следующего года эти же депутаты и чиновники будут подавать новые. И мы уже сможем сравнить информацию", - отметила глава НАПК.

Также читайте: НАБУ предложило НАПК обменяться доступом к базам данных: приходите, используйте наши ресурсы, - Сытник

Полный текст интервью с Натальей Корчак читайте ЗДЕСЬ.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ёлкин как всегда гениален в своих каррикатурах на тупую русню.
Тут и добавить нечего.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Крым Луценко Нацполиция обстрел ограбление оккупация Порошенко Путин реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть суд Сущенко США терроризм финансирование Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти