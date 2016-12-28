 Больше десятка запросов поступило от НАБУ по е-декларациям чиновников, - Корчак

Об этом глава НАПК Наталья Корчак сообщила в интервью Цензор.НЕТ.
"Сегодня между ведомствами есть договоренности о сотрудничестве. Информация из Реестра деклараций будет предоставлена детективам НАБУ, исходя из выполнения ими их функциональных обязательств. Что касаемо количества, то таких запросов уже больше десятка, фамилий назвать не могу", - отметила Корчак.
При этом она подчеркнула, что сотрудничество с правоохранительными органами очень важно для НАПК, поскольку предоставляет дополнительные механизмы для проверки задекларированного чиновниками.
"Например, указал человек картины или антиквариат. Как нам проверить правдивость этой информации, не нарушая право на частную жизнь? Мы можем разве что походить вокруг дома, фотографируя. НАПК - превентивный орган. Наша задача - аналитика и упреждение коррупции. Электронные декларации - это база данных, которая постоянно наполняется. У нас прошла первая волна, а весной следующего года эти же депутаты и чиновники будут подавать новые. И мы уже сможем сравнить информацию", - отметила глава НАПК.
Полный текст интервью с Натальей Корчак читайте ЗДЕСЬ.
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