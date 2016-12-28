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Все про:Россия (64422) СБУ (12893) спецслужбы (286) шпионаж (606) Грицак Василий (207)

 Грицак: Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из СБУ, но мы это делаем

До Революции Достоинства российские спецслужбы чувствовали себя в Украине, как дома. Сейчас идет процесс очищения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"У нас нет контактов. Во время моей каденции я ни разу не общался ни с кем из руководства российских спецслужб", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии контактов СБУ с российскими спецслужбами.

Он отметил, что до Революции Достоинства российские спецслужбы чувствовали себя в Украине, как дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине было бы проще справиться с проблемами на Донбассе, если бы ввели военное положение, - Грицак

"Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из себя, но мы это делаем. Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например - заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка. Мы его задержали, отдокументировали, а затем обменяли на наших патриотов. Заместитель начальника столичной контрразведки, мне очень жаль, но работал не в наших интересах", - сообщил глава СБУ.
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===Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию.=== Неплохо бы и главнокомандующего проверить
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он не может гарантировать ..а что ты тогда делаешь во главе СБУ , ублюдок шоколадный ..
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Оптимист это Гордон. Всё на самом деле намного хуже
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Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка
Источник: http://censor.net.ua/n421384
как правильно поступили с гнидой!!
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Хорош глава СБУ, который в этом не уверен. Так может назначить того, кто займется этой чисткой? И это Служба Безопасности Страны!!!
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Танечка, ты вообще про историю секретных служб книжки читала ?
Почитай про службы США исторические книжки.
Ты удивишься, как долго "кротов" в спецслужбах ищут.
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А в Великобритании 20 лет четырех кротов искали.
Один из них был так называемый "Ким Филби" - герой Советского Союза.
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дарагой аналитик фабрика Рошен в Липецке принадлежит Савченко
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с дураками скучно общаться.

деточка, меньше смотри телевизор.
читай книжки по истории спецслужб.
узнаешь много интересного.
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то то и оно что книжечки читаешь художественные
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ты природный дурак.
ты что-нибудь еще про фабрику, сою и шоколад вякни.
за умного сойдешь.
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Читайте книжки дальше! Смешно сравнивать спецслужбы США и Украины и об этом разлагольствовать. Никто не мешал для чистки СБУ обратиться к спецслужбам других стран. Для воюющей страны это необходимость №1.
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Я впевнений що нічого взагалі не вичистили.
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Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из СБУ
Т.Е.
Я могу гарантировать, что мы НЕ вычистим всю российскую агентуру из СБУ
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В СБУ 90% сотрудников работает на Россию, а четверть на Израиль и т.д. (многие на нескольких одновременно). Как такое можно почистить, не разогнав их полностью??
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говноГрицак ...а ты когда хуй держишь в руках уверен, что в писуар попадаешь, уебище ?!
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это очень сложная и трудная работа!!!!! Твари кремлевские научились многому!!!!!! Но есть Америка , есть Израиль - там есть технологии !!!! У нас все получится!
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