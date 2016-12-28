 Грицак: Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из СБУ, но мы это делаем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил глава СБУ Василий Грицак.
"У нас нет контактов. Во время моей каденции я ни разу не общался ни с кем из руководства российских спецслужб", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии контактов СБУ с российскими спецслужбами.
Он отметил, что до Революции Достоинства российские спецслужбы чувствовали себя в Украине, как дома.
"Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из себя, но мы это делаем. Мы задерживали военнослужащих СБУ в чине полковников, подполковников за работу на Россию. Например - заместитель начальника следствия Донецкого управления. Говорят, что на прошлой неделе его взорвали в центре Донецка. Мы его задержали, отдокументировали, а затем обменяли на наших патриотов. Заместитель начальника столичной контрразведки, мне очень жаль, но работал не в наших интересах", - сообщил глава СБУ.
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Украине было бы проще справиться с проблемами на Донбассе, если бы ввели военное положение, - Грицак(86)
"Возникла насущная необходимость пообщаться", - Грицак о визите Порошенко в СБУ(185)
"Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - Грицак об убийстве посла РФ в Турции и авиакатастрофе ТУ-154(324)
"Мы имеем информацию о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят, еще 492 человека считаются пропавшими без вести", - Грицак(8)
Чому СБУ не повернула вкрадені картини до нідерландського референдуму?(0)
СБУ уличила в шпионаже начальника одного из отделов вооружения ВСУ: капитан 1 ранга успел передать российским кураторам почти 60 документов, - Грицак(56)
Порошенко присвоил почетные звания и госнаграды по случаю 25-й годовщины референдума о независимости: Грицак получил орден Ярослава Мудрого, а отец Цеголко - "За заслуги"(46)
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Источник: http://censor.net.ua/n421384
как правильно поступили с гнидой!!
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Почитай про службы США исторические книжки.
Ты удивишься, как долго "кротов" в спецслужбах ищут.
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Один из них был так называемый "Ким Филби" - герой Советского Союза.
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деточка, меньше смотри телевизор.
читай книжки по истории спецслужб.
узнаешь много интересного.
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ты что-нибудь еще про фабрику, сою и шоколад вякни.
за умного сойдешь.
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Т.Е.
Я могу гарантировать, что мы НЕ вычистим всю российскую агентуру из СБУ
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