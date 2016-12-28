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 Ночное землетрясение не повлияло на работу Южно-Украинской АЭС, - "Энергоатом"

Аварийная защита не срабатывала, поскольку землетрясение было слабее, чем 6 баллов

Землетрясение, произошедшее сегодня ночью в Румынии, которое ощутили несколько регионов Украины, на работу энергоблоков Южно-Украинской АЭС не повлияло, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Энергоатом".

По информации старшего начальника смены ЮУАЭС Андрея Паляцкого, землетрясение, зафиксированное в сейсмически активной румынской зоне Вранча магнитудой 5,6 балла, на работу атомной станции не повлияло. Нарушений эксплуатационных пределов и условий на энергоблоках в результате землетрясения не было. Оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне не изменился и соответствует показателям естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции.

"Оборудование системы сейсмометрического контроля атомной станции зафиксировало незначительные колебания земной коры, находящиеся гораздо ниже уставок срабатывания аварийной защиты реакторной установки. Согласно проекту, аварийная защита, приводящая к автоматической остановке реакторной установки, на энергоблоках ЮУАЭС срабатывает при землетрясении магнитудой 6 баллов", - пояснили в "Энергоатоме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ночного землетрясения ни разрушений, ни пострадавших на территории Украины нет, - ГосЧС
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Молодец Полторак не допустил переход границы
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Когда-то еще при совке ходили разговоры о тектоническом оружии. Якобы проводились какие-то разработки и вроде бы проходили испытания...
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Роджер Кларк, преподаватель геофизики в университете Лидса в публикации в журнале Nature в 1996 году, оценивая газетные сообщения о двух секретных советских программах «Меркурий» и «Вулкан», нацеленных на разработку тектонического оружия, способного вызывать землетрясения на большом расстоянии с использованием электромагнитного излучения, заявил, что не считает подобное невозможным или неправильным, однако, с учётом прошлого опыта, создание таких устройств крайне маловероятно. Согласно публикации в Nature, эти программы были неофициально известны западным геофизикам в течение нескольких лет: программа «Меркурий» была начата в 1987 году; были проведены три испытания в Киргизии, а последнее испытание «Вулкана» произошло в 1992 году[2].Попытки создания тектонического оружия предпринимались в Новой Зеландии в период Второй мировой войны. Проект Seal был направлен на создание цунами, которое предполагалось использовать для поражения объектов противника. Несмотря на провал проекта, в 1999 году экспертами было отмечено, что создание подобного оружия является возможным.
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