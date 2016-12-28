 Ночное землетрясение не повлияло на работу Южно-Украинской АЭС, - "Энергоатом"

Землетрясение, произошедшее сегодня ночью в Румынии, которое ощутили несколько регионов Украины, на работу энергоблоков Южно-Украинской АЭС не повлияло, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Энергоатом".
По информации старшего начальника смены ЮУАЭС Андрея Паляцкого, землетрясение, зафиксированное в сейсмически активной румынской зоне Вранча магнитудой 5,6 балла, на работу атомной станции не повлияло. Нарушений эксплуатационных пределов и условий на энергоблоках в результате землетрясения не было. Оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне не изменился и соответствует показателям естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции.
"Оборудование системы сейсмометрического контроля атомной станции зафиксировало незначительные колебания земной коры, находящиеся гораздо ниже уставок срабатывания аварийной защиты реакторной установки. Согласно проекту, аварийная защита, приводящая к автоматической остановке реакторной установки, на энергоблоках ЮУАЭС срабатывает при землетрясении магнитудой 6 баллов", - пояснили в "Энергоатоме".
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