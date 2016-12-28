 Декларации сотрудников СБУ заполнены. Они хранятся на сертифицированных компьютерах, в отдельном опечатанном помещении, - Корчак

Об этом глава НАПК Наталья Корчак сообщила в интервью Цензор.НЕТ.
"СБУ создала для себя полностью защищенную площадку и все декларации заполнены. Информация хранится на сертифицированных компьютерах, в отдельном помещении, оно опечатано. Но СБУ - единственная организация, которая может себе позволить электронный вариант декларирования, обеспечив его отдельной защитой", - отметила Корчак.
Кроме деклараций сотрудников СБУ в публичный доступ не попали также декларации сотрудников Служба внешней разведки и Главного управление разведки Минобороны, отметила Корчак.
Относительно засекреченности декларации главы Запорожской обладминистрации Константина Брыля, то Корчак отметила, что НАПК получили письмо о том, что он якобы "откомандирован главой СБУ".
"Для нас эта ситуация тоже большой вопрос. Но если глава службы сообщает об этом, а он является главным экспертом в этом ведомстве по вопросам государственной тайны, мы реагируем на это таким образом. Но декларация Брыля, кстати, хранится там же, где и сотрудников СБУ. Он прислал письмо, что хочет внести в нее какие-то изменения. Но мы пока на него не реагируем, потому что у нас не разработан порядок", - заявила глава НАПК.
Полный текст интервью с Натальей Корчак читайте ЗДЕСЬ.
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Они создали червя, который заразил компьютеры (через электросеть), управляющие урановыми центрифугами на иранском заводе в Натанзе, в результате чего они стали работать на полной скорости, в то время как инженеры на своих мониторах наблюдали нормальный режим работы. Это нанесло физический ущерб всем урановым центрифугам на заводе. После этого случая общественность узнала о подобного рода угрозах.
https://habrahabr.ru/company/panda/blog/316500/
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Никто не сможет расшифровать записи на таком носителе.
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совсем как додик сегодня вещает...
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Перенести ВСЕ декларации на их сервера ! Это ведь за государственные деньги.
И открыть доступ.
Наотжимали столько, что самим страшно!
.
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