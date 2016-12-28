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Все про:декларация (807) доходы (471) Корчак (59) НАПК (159)

 Декларации сотрудников СБУ заполнены. Они хранятся на сертифицированных компьютерах, в отдельном опечатанном помещении, - Корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на сегодняшний день не может обеспечить необходимые условия для работы с гостайной, поэтому СБУ создала для себя полностью защищенную площадку, где хранятся декларации сотрудников службы.

Об этом глава НАПК Наталья Корчак сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

"СБУ создала для себя полностью защищенную площадку и все декларации заполнены. Информация хранится на сертифицированных компьютерах, в отдельном помещении, оно опечатано. Но СБУ - единственная организация, которая может себе позволить электронный вариант декларирования, обеспечив его отдельной защитой", - отметила Корчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК приглашает 6 депутатов Рады для объяснения нарушения сроков подачи е-деклараций

Кроме деклараций сотрудников СБУ в публичный доступ не попали также декларации сотрудников Служба внешней разведки и Главного управление разведки Минобороны, отметила Корчак.

Относительно засекреченности декларации главы Запорожской обладминистрации Константина Брыля, то Корчак отметила, что НАПК получили письмо о том, что он якобы "откомандирован главой СБУ".

"Для нас эта ситуация тоже большой вопрос. Но если глава службы сообщает об этом, а он является главным экспертом в этом ведомстве по вопросам государственной тайны, мы реагируем на это таким образом. Но декларация Брыля, кстати, хранится там же, где и сотрудников СБУ. Он прислал письмо, что хочет внести в нее какие-то изменения. Но мы пока на него не реагируем, потому что у нас не разработан порядок", - заявила глава НАПК.

Также читайте: НАПК предоставит НАБУ доступ к реестру е-деклараций, - Корчак

Полный текст интервью с Натальей Корчак читайте ЗДЕСЬ.
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Что это за "сертифицированные компьютеры" такие???
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Угу хорошая отмазка. Наверное и я у себя дома создам защищенную площадку и размещу там свою декларацию. Кстати, самая защищенная площадка - это комп отключенный от всего и забетонированные в фундамент. Гы.
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Головне що несертифіковані активісти та журналісти не отримали доступ до цих декларацій і не почали розслідування та оприлюднення кричущих фактів корупції!
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Бо вони заради свого рейтингу любу дурню зробити можуть.
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В 2008 году мы стали свидетелями одного из самых печально известных в истории случаев кибер-атак на критические инфраструктуры: Stuxnet. Сейчас уже известно, что это была скоординированная атака израильских и американских спецслужб, направленная на срыв ядерной программы Ирана.

Они создали червя, который заразил компьютеры (через электросеть), управляющие урановыми центрифугами на иранском заводе в Натанзе, в результате чего они стали работать на полной скорости, в то время как инженеры на своих мониторах наблюдали нормальный режим работы. Это нанесло физический ущерб всем урановым центрифугам на заводе. После этого случая общественность узнала о подобного рода угрозах.

https://habrahabr.ru/company/panda/blog/316500/
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Это когда кирпич вместо жесткого диска.
Никто не сможет расшифровать записи на таком носителе.
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А вставляется в такой комп вот такая флешка:


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Однокомнатные квартиры с дедушкиными жигулями - надежно защищены!)))
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Комнаты с баблом налом? Опять неприкасаемые у нас.
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т.е., декларации вроде бы есть, но они секретны и хранятся на опечатанном компе в опечатанной комнате, чтобы никто их не увидел...
совсем как додик сегодня вещает...
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От і вірно, що таку інформацію вони зберігають у себе-не вистачало ще, аби там хакери пошвендяли.
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СБУ - единственная организация ...

Перенести ВСЕ декларации на их сервера ! Это ведь за государственные деньги.
И открыть доступ.
Наотжимали столько, что самим страшно!
.
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А ТО ЧТО НА РОДСТВЕННИКОВ ЗАПИСАНО, ТОЖЕ СОТРУДНИКИ СБУ ЗАДЕКЛАРИРОВАЛИ? И ЗАГРАНПАСПОРТА С ОТМЕТКАМИ СТРАН ГДЕ БЫВАЮТ ТОЖЕ ИМЕЮТСЯ?
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А де списки корупціонерів і як вони наказані? Що? Теж засекретели і опечатали? Ну..., я так з вами не граюся.)))
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Напоминает Простоквашино. Чинуши чертовы.

http://www.vothouse.ru/img/mult/20130812/2_09.jpg
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Короче, коли треба буде затемніть справу, то скажуть шо там шось поломалось і винен в усьому який небудь HGST HTS548070A8E790...
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