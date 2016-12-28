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Все про:омбудсмен (256) Клых (155) Москалькова (3)

 Лутковская попросила Москалькову инициировать перевод политзаключенного Клыха ближе к границе с Украиной

Лутковская просит перевести Клыха в учреждение поближе к границе для того, чтобы его могли посещать родственники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного ВР по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи Валерия Лутковская обратилась к своей российской коллеге в интересах Станислава Клыха. Как известно, ему вынесен "приговор", и теперь он ожидает этапирования в учреждение исполнения наказаний. Валерия Лутковская просила рассмотреть возможность направления Станислава Клыха в учреждение, расположенное как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его", - сказано в сообщении об итогах встречи Луктовской и Москальковой.

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"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о существенных сдвигах в вопросе перемещения украинских граждан, отбывающих наказание на территории АР Крым, в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания на территории материковой Украины. Поэтому в ближайшее время надеемся на выполнение достигнутых еще во время первой встречи омбудсменов в Минске договоренностей", - добавили в пресс-службе Лутковской.
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Віддати на.. кацапам цю лярву лудковську і забрати додому Клиха...
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