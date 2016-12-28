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 Киевские новости
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Все про:демонтаж (122) Киев (15706) Луценко (6287) снос (135) торговля (731) МАФы (123)

 "Должен происходить демонтаж законными методами", - Луценко о сносе киосков в столице

Демонтаж незаконно установленных торговых точек в Киеве нужно проводить законными методами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга с мэром Киева Виталием Кличко.

"Виталий Кличко - мой друг, но закон нужно обязательно выполнять. Поэтому должен происходить демонтаж законными методами", - сказал он.

"События возле Политехнического показали недостатки в этой работе. Они были связаны с тем, что все государственные структуры не сотрудничали в ходе абсолютно законного требования городского головы по устранению незарегистрированных, фактически незаконных, временных сооружений. В первую очередь мои замечания к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков по демонтажу. Второе мое замечание к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки. Даже незаконные повреждать нельзя", - отметил глава ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о сносе киосков в Киеве: Такие вещи должны вносить меньший диссонанс

Генпрокурор поставил задачу всем государственным структурам, городским властям, коммунальным службам, полиции, городской прокуратуре сотрудничать, чтобы 2 тыс. незаконных МАФов в Киеве были устранены в установленном законом порядке.

Напомним, в ночь на 4 декабря неизвестные снесли киоски на улице Политехнической в столице.
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"Должен происходить демонтаж законными методами", - Луценко о сносе киосков в столице - ёли-пали, какой умный у нас Генегальный пгокугог, аж стгашно. Вот шо значит "генпгокугог без югидического обгазования..."
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Но он сталкивался с юриспруденцией. Правда во франкфуртском аэропорте
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Менская колония - лучший ВУЗ Украины по подготовке специалистов-правоведов.
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А законный способ в устах "законника" луценко буквально означает - занеси положенное и тогда сможешь при сносе забрать свои манатки целыми.
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И что натворили кучу беззакония и типа никто не виноват да? я правильно понял?! получается типа просто АЙ ЯЙ ЯЙ!! так нехорошо!!
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шкиряк . что то давно не метал огонь из глаз. "из йогов в ниньдзя"- тренируется
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На Харьковском тракторном заводе начали резать чугунолитейный и сталелитейный цеха. Об этом рассказал УНН источник из числа сотрудников завода. «Уже начали резать чугунолитейный и сталелитейный цеха. С чугунолитейного цеха формы вывозят. На сколько мне известно везут их в Смелу в Черкасскую область. Нам никто ничего не объясняет, конечно. Режут весь день. Просто уничтожают все, превращая в металлолом», - сказал собеседник.
По его словам, на этом работы по уничтожению мощностей завода не остановятся - на очереди цех, где собирались заказ для оборонного сектора!!!!. «Сказали, что следующий - цех, где делали оборонку. Там вообще станки, техника... У всех шок», - добавил он.
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Картина Репина - "Веталька нашёл мешок с коксом Черновецкого".
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ВОТ ПУСТЬ СУКА, ВОСТАНОВЯТ ВСЕ РАЗРУШЕННОЕ ЗАНОВО И УЖ ТОГДА, ПРОБУЮТ СНОСИТЬ "ПО ЗАКОНУ"
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В первую очередь мои замечания к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков по демонтажу. Второе мое замечание к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки.

То есть, два взаимоисключающих утверждения.

Кстати, в "Благоустрое" (организации, занимавшейся сносом МАФ-ов) имеется занятная должность - громадський активист. Стать им может любой желающий:



Именно такими корочками прикрывались титушки, собранные в регионах (в частности, в Кировограде) по просьбе Кличко после общения с друзьями по спорту. Результат - сломанные носы и руки частных предпринимателей и испорченные МАФы

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это какой-то трэш - демонтаж незаконного объекта естественно будет сильно не нравится хозяину, который будет орать - бандиты, воры и чтоб вы все сдохли...а почему нужно было допускать до состояния, когда большая часть мафов, рынков и прочего дерьма под каждым кустом- незаконны? отведите людям места, обозначьте их и все, все другое - незаконно, запретите субаренду 3-го уровня...а так все всем платят, а бюджет пустой...
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так процедура демонтажа должна проходить ЗАКОННО.
1 По решению суда
2 В присутствии судебного исполнителя и предписания на исполнение
3 Всё личное частное имущество должно быть сохранено (а не разграблено) и принято по описи с протоколами свидетелями
Это типа как должно было бы быть правда очень похоже на то как БЫЛО!!
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Было нападение бандформирования. Какой такой протокол?
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да точно!! а почему же тогда менты тех бандитов отпустили?!! и мало того что отпустили даже не сняли так сказать их данные!!
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Снимать данные с напарника?
Пока разбирались, рабочий день задерживавших закончился. Поменялись балаклавами и приступили к несению службы.
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Звичайно - друзям все, а іншим закон.
А перед тим, як зносити мафи, потрібно було б подбать про людей, які залишаться без "куска хліба" після закриття їх робочих місць. Але тож люди, а не друзі. Чи не так?
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Должен происходить демонтаж законными методами

Сказал Генпрокурор, и завел уголовные дела "Бандитизм" на всех причастных !
Включая заказчиков ?
.
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"Должен происходить демонтаж законными методами", - Луценко о сносе киосков в столице

При сносе незаконным способом, аваковские полицаи вмести со своими штатными титушками обосрались, теперь попытаются снести законным способом. Если нет закона, бараны, которые соревнуются друг с другом, у кого круче рога, напишут нужный закон. Пацан слово дал, что выделит вору землю под строительство ТРЦ, пацан слово сдержит.
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В стране, в которой вся власть это сплошные МАФы, решили бороться с МАФами, может вас уроды нужно бульдозерами снести, чтобы вы осознали, что вы и есть МАФы вне закона.
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