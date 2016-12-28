 "Должен происходить демонтаж законными методами", - Луценко о сносе киосков в столице

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга с мэром Киева Виталием Кличко.
"Виталий Кличко - мой друг, но закон нужно обязательно выполнять. Поэтому должен происходить демонтаж законными методами", - сказал он.
"События возле Политехнического показали недостатки в этой работе. Они были связаны с тем, что все государственные структуры не сотрудничали в ходе абсолютно законного требования городского головы по устранению незарегистрированных, фактически незаконных, временных сооружений. В первую очередь мои замечания к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков по демонтажу. Второе мое замечание к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки. Даже незаконные повреждать нельзя", - отметил глава ГПУ.
Генпрокурор поставил задачу всем государственным структурам, городским властям, коммунальным службам, полиции, городской прокуратуре сотрудничать, чтобы 2 тыс. незаконных МАФов в Киеве были устранены в установленном законом порядке.
Напомним, в ночь на 4 декабря неизвестные снесли киоски на улице Политехнической в столице.
699 32
Заместитель Славянской местной прокуратуры, устроивший пьяный дебош на блокпосту, должен быть уволен, - Луценко(26)
Результаты расследования перестрелки в Княжичах будут в конце первого квартала следующего года, - Луценко(27)
Дело Ефремова будет передано на рассмотрение в Луганскую область, - ГПУ(51)
Аваков о сносе киосков в Киеве: Такие вещи должны вносить меньший диссонанс(99)
"Порошенко на девальвації гривні заробив 45 млн. грн", - юрист(8)
Луценко поручил прокуратуре Киева оценить действия правоохранителей и коммунальщиков при сносе МАФов: "Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями - недопустимы"(54)
Задержанных в результате конфликта из-за сноса МАФов в Дарницком районе Киева нет, - полиция(68)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По его словам, на этом работы по уничтожению мощностей завода не остановятся - на очереди цех, где собирались заказ для оборонного сектора!!!!. «Сказали, что следующий - цех, где делали оборонку. Там вообще станки, техника... У всех шок», - добавил он.
Ответить
Ответить
незаконные законными
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То есть, два взаимоисключающих утверждения.
Кстати, в "Благоустрое" (организации, занимавшейся сносом МАФ-ов) имеется занятная должность - громадський активист. Стать им может любой желающий:
Именно такими корочками прикрывались титушки, собранные в регионах (в частности, в Кировограде) по просьбе Кличко после общения с друзьями по спорту. Результат - сломанные носы и руки частных предпринимателей и испорченные МАФы
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1 По решению суда
2 В присутствии судебного исполнителя и предписания на исполнение
3 Всё личное частное имущество должно быть сохранено (а не разграблено) и принято по описи с протоколами свидетелями
Это типа как должно было бы быть правда очень похоже на то как БЫЛО!!
Ответить
Ответить
Ответить
Пока разбирались, рабочий день задерживавших закончился. Поменялись балаклавами и приступили к несению службы.
Ответить
А перед тим, як зносити мафи, потрібно було б подбать про людей, які залишаться без "куска хліба" після закриття їх робочих місць. Але тож люди, а не друзі. Чи не так?
Ответить
Сказал Генпрокурор, и завел уголовные дела "Бандитизм" на всех причастных !
Включая заказчиков ?
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
При сносе незаконным способом, аваковские полицаи вмести со своими штатными титушками обосрались, теперь попытаются снести законным способом. Если нет закона, бараны, которые соревнуются друг с другом, у кого круче рога, напишут нужный закон. Пацан слово дал, что выделит вору землю под строительство ТРЦ, пацан слово сдержит.
Ответить
Ответить