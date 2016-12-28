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Все про:долг (990) Кабмин (9541) Нафтогаз (2203) ОПЗ (237) ФГИ (456)

 Кабмин решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года

Кабинет министров принял решение о реструктуризации долга "Одесского припортового завода" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 2 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", соответствующее решение было принято на заседании в среду.

"Фонд госимущества предлагает к рассмотрению проект распоряжения Кабинета министров о согласовании реструктуризации долга более 1,5 млрд гривен ПАО "ОПЗ" перед НАК "Нафтогаз Украины", - заявил председатель Фонда госимущества Игорь Билоус, представляя документ.

По его словам, негативная конъюнктура на мировых рынках и высокая цена газа приводит к отрицательному результату деятельности ОПЗ, что приводит к фактически ежемесячным убыткам.

"Количество работающих на ОПЗ составляет 3860 человек. Сейчас ОПЗ вместе с Фондом и министерствами рассматривают и работают над вариантами оптимизации работы, что приведет в будущем к погашению долга перед "Нафтогазом", - сказал глава Фонда.

"Принятие проекта постановления обеспечит реструктуризацию долга, начиная с 1 апреля 2017 года начнется отдача равными частями сроком на два года без начисления процентов, сохранится инвестиционная привлекательность ОПЗ и не будет допущено увеличение долга", - подытожил Билоус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд госимущества объяснил, почему не были проданы ОПЗ и шесть облэнерго

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

"Одесский припортовый завод" за прошлую неделю нарастил долг перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на 91% - до 1,004 млрд гривен.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд гривен.

Ранее источник, близкий к руководству Фонда государственного имущества сообщил ЭП, что готовится план свертывания приватизации ОПЗ или ее "перенос на лучшие времена".

По его словам, также планируется изменение руководства завода - его возглавит Державин (Владимир Державин, заместитель председателя Фонда госимущества. - Ред.).

Как известно, Владимир Державин был помощником народного депутата БПП Игоря Кононенко на общественных началах, до назначения заместителем председателя Фонда госимущества.
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на фоне 158 млрд привата, граждане должны воспринять это с облегчением
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...сохранится инвестиционная привлекательность ОПЗ...
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Без российского аммиака эта самая привлекательность стремится к нулю к цене металлолома.
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Ответственность за всю ту ситуацию что происходит сейчас с ОПЗ лежит исключительно на НАБУ и его так называемой борьбе с коррупцией! Устроили спектакль из-за чего все международные инвесторы отказались сотрудничать с ОПЗ
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Да тут даже больше виноват Саакашвили и его друг из НАБУ - Углава, до их вмешательства,в 2015 году, завод был очень успешен.
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Ну не нужно еще со счетов и Саакашвили сбрасывать, он то с Углавой постарались так постарались для того чтобы создать вокруг ОПЗ негативный имидж и тем самым открыть дорогу для приватизации таким как Кононенко
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