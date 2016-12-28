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Все про:обмен (496) омбудсмен (256) дезертирство (125) Фейгин (356) Сущенко (191) Москалькова (3)

 Это дает некий вариант обмена на Сущенко, - Фейгин о посещении омбудсменом РФ Москальковой крымских дезертиров

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что посещение российским омбудсменом Москальковой крымских дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова говорит о возможности обмена их на его подзащитного.

Об этом адвокат рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с Романом положительно оцениваем тот факт, что российский омбудсмен Москалькова посетила в СИЗО Николаева двух военнослужащих, крымских дезертиров - Максима Одинцова и Александра Баранова. Это дает некий вариант обмена. Не знаю, в каком соотношении: один к двум, один на одного, два на два и т.д. Пока что важен сам факт посещения и наличие некоего варианта", - сказал Фейгин.

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Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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Нахрен этот Сущенко всрался,пленных солдат вызволять надо,а не туристов из Мацквабада.
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С языка снял, практически, слово в слово. Только я про Сенцова хотел сказать.
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