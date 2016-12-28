 Из-за нехватки средств боевики режут на металлолом оборудование на шахте "Мария-Глубокая", - Лысенко

Из-за нехватки средств боевики режут на металлолом оборудование на шахте "Мария-Глубокая" и вывозят в Россию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом во время брифинга сообщил спикер Миноборны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"Учитывая трудное и бесперспективное экономическое положение, на шахте "Мария-Глубокая" (прежнее название - имени Менжинского) в оккупированном Первомайске боевики режут оборудование на металлолом и вывозят в Россию", - отметил он.
По данным украинской разведки, указанное происходит "из-за несостояния так называемой власти, действующей на временно оккупированной территории Украины, обеспечить функционирование промышленности".
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А зачем лугандомбабве шахты, заводы?
Чай не бедные, ведь всю Украину "кармили". Донбасса уже нет, и никогда не будет. Зато мощное развитие производства востанавливается в Центральной и Западной Украине.
Из 100% продаж б/у оборудования - 34% предприятия Центральной Украины, 62% предприятия и малые предприятия Западной Украины.
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