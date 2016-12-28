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Все про:боевик (17643) Минобороны (4494) шахта (739) Лысенко (1018) оборудование (12)

 Из-за нехватки средств боевики режут на металлолом оборудование на шахте "Мария-Глубокая", - Лысенко

Оборудование вывозится в Россию.

Из-за нехватки средств боевики режут на металлолом оборудование на шахте "Мария-Глубокая" и вывозят в Россию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". Об этом во время брифинга сообщил спикер Миноборны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"Учитывая трудное и бесперспективное экономическое положение, на шахте "Мария-Глубокая" (прежнее название - имени Менжинского) в оккупированном Первомайске боевики режут оборудование на металлолом и вывозят в Россию", - отметил он.

По данным украинской разведки, указанное происходит "из-за несостояния так называемой власти, действующей на временно оккупированной территории Украины, обеспечить функционирование промышленности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди личного состава ВСУ нет, - Лысенко
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"Русский мир" у всій красі. Це саме вони для Гаді "не черти".
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Всё правильно делают. Они успешно решают проблему украинских дотационных шахт. После возврата оккупированных территорий эти шахты никто восстанавливать не будет, улучшится экология, уменьшатся дотации, распилы, уменьшится поголовие шахтеров-дармоедов и шахтерских пенсионеров. Энергетические предприятия будут меньше зависеть от антрацитовой группы угля, страна быстрыми темпами будет переходить на альтернативную энергетику. А теперь представьте с каким воем и демонстрациями всё это происходило бы в мирное время? Да никто из политиков при жизни не согласился бы на такое радикально правильное решение. Поэтому жги господь, ничего ценного там уже нет!
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Вот сейчас, как подымется Донбасс, как встанут шахтёры, как начнут стучать касками!
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Ага. Так вот скрепненько . Кацы ведь по-другому и не умеют. Одно слово - Орда.
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Ну и добавляйте что переплавляют на метал на ЕМЗ Ахметки,а метал продают в Украину.
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Вот и все, что надо знать об экономике Лугандона и главной статьи дохода "металлолом" "бюджета" молодых народных республик!
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Ну всё правильно!
А зачем лугандомбабве шахты, заводы?
Чай не бедные, ведь всю Украину "кармили". Донбасса уже нет, и никогда не будет. Зато мощное развитие производства востанавливается в Центральной и Западной Украине.
Из 100% продаж б/у оборудования - 34% предприятия Центральной Украины, 62% предприятия и малые предприятия Западной Украины.
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Не, так они же воюют за присоединение к Украине автономией. А шахты им биндэравцы будут строить новые.))))
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А як нахвалялись в 14-му році, як нахвалялись...

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Кто возродит мощь дампаса?ВОТ эти дрыщи?Да они кроме как ,,сушить распилы,, нихуя не могут! В свое время вот таких ,,котов Матроскиных,,пришедших по быстрому зработать на моднявые,,чухасы,, и белые ,,кроссы,, я учил профмастерству огрызком забойки так,что убегая , выбивали рамки в выдачной печке!
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Я считаю это хорошо - гробят черные дыры, жравшие наши деньги в виде дотаций. Там нормальных шахт не осталось, наши барыги их не закрывали, чтобы кротов куда было пристроить, и бабло выкачивали. А так ,даунецкое быдло желавшее кацапской халявы останется с х"ем во рту при любых раскладах, и поделом.
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Товарищ,дотации жрали черные дыры в Киеве,до шахт деньги не доходили.
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Когда то давно,в Англии, к Уэльсе конкретно, по причине урезания госдотаций ,взбунтовались шахтеры,совок при этом радостно визжа подпрыгивал и изо всех сил старался подлить бензину в огонь. Ничего не напоминает? М.Тетчер посмотрела на все это бл"дство, и сказала - баста карапузики, кончилися танцы. И шахты к херам закрыла. Уэльс теперь нихрена не шахтерский край, но до сих пор депресивный. Потому что эти тупые кроты за 30 с лихуем лет не удосужились начать жить в новых реалиях. Но Британия от этого не рухнула - не хочешь жить - подыхай. Я лишь одну беду в этом вижу - наши гнилые барыги всегда найдут кого еще "дотировать" ,чтобы деньги с этого воровать.
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