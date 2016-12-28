 Минимальный размер стипендии студентам вузов с 2017 года составит 1,1 тыс. грн, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец отметил, что основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов, хотя роль будут играть и другие факторы.
По его словам, минимальный размер стипендии составит 1,1 тыс. грн, повышенной - 1,6 тыс. грн, также для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) - 1,4 тыс. грн, а повышенная - 2,36 тыс. грн.
В.Ковтунец также озвучил идею, что в дальнейшем в данную систему можно будет ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью, чтобы давать им дополнительные баллы для занятия более высоких мест в рейтинге и увеличить их шансы на получение академических стипендий.
Решение было принято с условием дальнейшей доработки с заинтересованными ведомствами.
1232 13
Материалы по теме: Кабмин Гройсмана
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
Кабмин сегодня планирует создать отраслевой госархив Института нацпамяти, а также заняться кадровыми вопросами(1)
Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта предоставления услуг для семей с детьми с особыми потребностями(1)
Гройсман потребовал от правоохранителей разобраться с преступными группировками, занимающимися "левым" спиртом(6)
"У всех уже в печенках сидят реформы, которые начинаются и никогда не завершаются", - Гройсман. ВИДЕО(115)
Гройсман об идее замглавы Минюста о расселении мигрантов в Украине: Кабмин не поддерживает такие инициативы(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Выплачивать стипендию хорошим студентам реальных ВУЗов, но существенно увеличить ее размер
Ответить
Ответить
Ответить