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 Минимальный размер стипендии студентам вузов с 2017 года составит 1,1 тыс. грн, - Кабмин

Кабинет министров Украины утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений на основании рейтинга и минимальную стипендию на уровне 1,1 тыс. грн с 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец отметил, что основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов, хотя роль будут играть и другие факторы.

По его словам, минимальный размер стипендии составит 1,1 тыс. грн, повышенной - 1,6 тыс. грн, также для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) - 1,4 тыс. грн, а повышенная - 2,36 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Размеры академических стипендий будут увеличены на треть, - Гройсман

В.Ковтунец также озвучил идею, что в дальнейшем в данную систему можно будет ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью, чтобы давать им дополнительные баллы для занятия более высоких мест в рейтинге и увеличить их шансы на получение академических стипендий.

Решение было принято с условием дальнейшей доработки с заинтересованными ведомствами.



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а у меня 17 грн, повышенная, я ей так громко радовалась в троллейбусе, что ее тут же и вытащили )
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Так и я тоже, у вас еще в рублях, у меня уже в гривнах
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Вот только большинство студентов не будут иметь стипендий, вообще.
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Кто как учится-так и получит стипендию. Всё правильно.
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Балбес, рейтинг будет зависеть не только от успеваемости, но и от умения лизать зад декану.
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Забыл сказать что у половины вообще стипендию отберут!!
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Добавили 50%, а сократят количество получающих в три раза .
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ПТУ переименнованые в ВУЗы опять сделать ПТУ.
Выплачивать стипендию хорошим студентам реальных ВУЗов, но существенно увеличить ее размер
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не боитесь, кто надо, тот и будет получать , работает целая система
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