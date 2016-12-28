 Гриппом в Украине за неделю заболели 419,4 тыс. людей: эпидпорог превышен в 21 области, - Центр гриппа и ОРВИ

Об этом сообщил Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
Эпидемический порог превышен в 21 области, в шести из них - Житомирской, Запорожской, Черновицкой, Херсонской, Днепропетровской, Закарпатской - порог превышен в два раза.
Только в трех областях - Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской, - заболеваемость ниже эпидемического уровня.
Суммарный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 984,8 чел. на 100 тыс. населения, что на 8,9% больше, чем на прошлой неделе.
За указанный период летальные случаи, связанные с гриппом, не зарегистрированы.
С начала сезона гриппа 2016-2017 гг. провакцинировано более 103 тыс. чел. Уровень вакцинации против гриппа ниже среднего в 18 областях.
При этом из групп медицинского риска (лица с высокой вероятностью клинических осложнений от гриппа) и эпидемиологического риска (лица с высокой вероятностью распространения инфекции) вакцинировано 4,7% и 15,7% от общего числа людей этих групп, подлежащих вакцинации.
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