 Кабмин утвердил устав Общественного вещания, - Мининформполитики

"Для успешного создания Национального общественного телевидения и радиовещания в Украине утверждение устава вещателя является необходимым условием. С этой целью Госкомтелерадио разработал соответствующий проект устава. Сегодня есть единственный шанс утвердить Устав НОТУ для того, чтобы в январе 2017 года зарегистрировать юридическое лицо ПАО НОТУ. В противном случае реформа будет сорвана", - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.
Правительство поддержало проект устава ПАО НОТУ единогласно, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Мининформполитики Украины.
Ранее проект устава был согласован с МИП, Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, НКЦБФР, Фондом госимущества, Министерством финансов Украины и Министерством юстиции Украины.
Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом неоднократно отмечалась необходимость урегулировать вопросы, которые могут стать препятствием на пути к реформе Общественного вещания Украины. Глава правительства поручил Министру информационной политики Украины Юрию Стецю выявить и предупредить подобные угрозы.
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https://www.youtube.com/watch?v=_fuWGME2kP4
тРУНА или УРНА?!
Опубликовано: 27 дек. 2016 г.Украинский блогер Мирослав Олешко разоблачил так называемых заложниц и объяснил роль Савченко в этом кремлевском спектакле. По материалу: https://goo.gl/LgIZlq. Ссылка на комментарии к новости о РУНе: https://goo.gl/BhZ9Lw
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