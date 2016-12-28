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Все про:Стець (202) общественное вещание (37) Мининформполитики (183)

 Кабмин утвердил устав Общественного вещания, - Мининформполитики

28 декабря 2016 года во время заседания Кабинета Министров Украины Министерство информационной политики Украины вынесло на рассмотрение проект постановления: "Об утверждении Устава публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

"Для успешного создания Национального общественного телевидения и радиовещания в Украине утверждение устава вещателя является необходимым условием. С этой целью Госкомтелерадио разработал соответствующий проект устава. Сегодня есть единственный шанс утвердить Устав НОТУ для того, чтобы в январе 2017 года зарегистрировать юридическое лицо ПАО НОТУ. В противном случае реформа будет сорвана", - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Правительство поддержало проект устава ПАО НОТУ единогласно, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Мининформполитики Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На общественное вещание не хватает 250 млн грн, - Сюмар

Ранее проект устава был согласован с МИП, Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, НКЦБФР, Фондом госимущества, Министерством финансов Украины и Министерством юстиции Украины.

Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом неоднократно отмечалась необходимость урегулировать вопросы, которые могут стать препятствием на пути к реформе Общественного вещания Украины. Глава правительства поручил Министру информационной политики Украины Юрию Стецю выявить и предупредить подобные угрозы.

Также читайте: В госбюджете Украины необходимо выделить отдельную статью на общественное вещание в размере 1,2 млрд грн, - Мингарелли

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Коротко о савчен- и КО!

https://www.youtube.com/watch?v=_fuWGME2kP4
тРУНА или УРНА?!

Опубликовано: 27 дек. 2016 г.Украинский блогер Мирослав Олешко разоблачил так называемых заложниц и объяснил роль Савченко в этом кремлевском спектакле. По материалу: https://goo.gl/LgIZlq. Ссылка на комментарии к новости о РУНе: https://goo.gl/BhZ9Lw
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Теперь чубака-крещатик, 113113,стрелок, и прочая шваль будут гавкать на возмущенный барыгами народ строго по УСТАВУ )))
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