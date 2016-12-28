 "Нам нужно вводить в стране медицинское страхование", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер сказал в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал " 112 Украина ".
"Нам нужно вводить в стране медицинское страхование. Я понимаю, что вокруг этого будут разные мнения, в том числе, там, разные шакалы будут бегать вокруг этой темы. Но имеем биты честными по отношению к украинскому обществу. Система должна быть надежной, качественной, справедливой и эффективной. И мы понимаем, как это нужно сделать, поэтому, я думаю, мы найдем много сторонников этой системы", - отметил он.
Обязательное медицинское страхование в Украине планируют ввести уже давно. В частности, подобная реформа предусмотрена коалиционным соглашением партий в новом парламенте. Также предлагается создать условия для свободного доступа частных поставщиков на рынок гарантированных государством медицинских услуг, а также для закупки органами местной власти услуг у частных поставщиков.
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Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"(128)
"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти", - Гройсман(34)
"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа", - Гройсман(17)
Гройсман: Правительство будет контролировать внедрение решений по повышению размера минимальной заработной платы(29)
Система стипендий должна выступать сильным мотивационным фактором для студентов(0)
Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона, - Гройсман(71)
Гройсман: Наша задача - максимально модернизировать Украину(96)
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Ещё он сказал : " Нужно ли давать взятку медицинскому работнику за оказанную вам помощь? Взятку можно не давать, если вас не интересует конечный результат."
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не плохо было бы хоть такую! туда ездят работать наши врачи, и очень даже отзывы хорошие, да и зарплата там в 20 раз выше нашей. это Вы по привычке называете Африку отсталой, на самом деле мы живем хуже племен в Африке!
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Якщо ви пенсіонер, скажіть зразу, щоб я не витрачав свій час на вас.
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У нас чомусь страхова медицина передбачає збирання коштів у страховий медичний фонд і головне хто його буде пиляти.
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Вопрос не в форме медицины, а в мозгах населения которое выбрало в раду коррупционеров и как следствие Рада 1) коррупционера и на пост ГП и 2) намеренно импотентной судебной рефоме.
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С другой строны медицина стала бизнесом , сейчас врачу не выгодно много здоровых ,поскольку болячки- это их деньги , и сколько вытащат из больного , когда помощь необходима , боюсь даже называть сумму ,страховка бы укротила аппетиты врачей - хапуг.
Поэтому - не знаю, за или против такого закона...
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Или вы НЕ мужчина , тогда - понятно.
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Мне стыдно за твои плоские шутки , недостойные мужчины, и воры при власти тебя не оправдывают.
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Так ты прочти , чтобы не позориться перед людьми своей глупостью.
Трещишь , чтоба трещать, и ничего более.
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сама писала что готова платить налоги
сама признала что есть воровство
а сложить одно с другим ума не хватает да?!!
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оскорбляя женщину , ты оскорбляешь прежде всего себя, это второе правило настоящего мужика.
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Если нет, то ну это страхование нах.....
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...Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую, столетнюю корову, тощую дохлятину: кости да кожа. Он требовал за нее бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всем мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колена то одного, то другого, взывал: "Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите".
Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодер, к полевой кухне. Еще долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу.
Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в каморку и сказал жене: "Elsalebn [Эльза, жизнь моя (еврейск.)], солдаты глупы, а Натан твой мудрый!"
С коровой было много возни. Моментами казалось, ее вообще невозможно ободрать. Когда с нее стали сдирать шкуру, шкура разорвалась и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты.
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Похождения бравого солдата Швейка
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Скорее есть коррупция и взяточничество в медицине и непомерные цены на лекарства.
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ьля , як же набридли ці сторічні ю2комуністичні лозунги,під час геноциду над українцями .........
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Щоб усі розуміли,-Це будуть об'єднання-посередники,між лікарями та пацієнтами.Вони збирають усі гроші за лікування,та потім,віддають лікарю,частину залишають собі(та й не маленьку).
З іншого боку, -медичну страховку повинен забезпечувати роботодавець. Це приводить до того,що працьювати по"чорному"(де роботодавець не виплачує цю страховку) стає зовсім не вигідно.
PS. Як метода за для легалізації заробитків-піде.
А у загалом,не найкращій варіант.
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