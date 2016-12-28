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Все про:медицина (1367) Гройсман (1913) реформы (2322)

 "Нам нужно вводить в стране медицинское страхование", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости внедрения в Украине системы медицинского страхования и убежден, что она найдет в стране много сторонников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер сказал в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал " 112 Украина ".

"Нам нужно вводить в стране медицинское страхование. Я понимаю, что вокруг этого будут разные мнения, в том числе, там, разные шакалы будут бегать вокруг этой темы. Но имеем биты честными по отношению к украинскому обществу. Система должна быть надежной, качественной, справедливой и эффективной. И мы понимаем, как это нужно сделать, поэтому, я думаю, мы найдем много сторонников этой системы", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"

Обязательное медицинское страхование в Украине планируют ввести уже давно. В частности, подобная реформа предусмотрена коалиционным соглашением партий в новом парламенте. Также предлагается создать условия для свободного доступа частных поставщиков на рынок гарантированных государством медицинских услуг, а также для закупки органами местной власти услуг у частных поставщиков.
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Очередные узаконенные поборы. Кроме того, что за всю сраную "бесплатную" медицину все всегда платили, теперь и чинуши погреют руки.
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А где ты видел бесплатную медицину? Конго , Заир , Нигерия ? Вот там и соответствующая медицина. Такую хочешь? Помнится, еще в советские времена Жванецкий шутил по поводу бесплатной медицины: "Если врач хороший, дом его будет отличаться богатством и огнями".
Ещё он сказал : " Нужно ли давать взятку медицинскому работнику за оказанную вам помощь? Взятку можно не давать, если вас не интересует конечный результат."
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" Конго , Заир , Нигерия ? Вот там и соответствующая медицина. Такую хочешь?"
не плохо было бы хоть такую! туда ездят работать наши врачи, и очень даже отзывы хорошие, да и зарплата там в 20 раз выше нашей. это Вы по привычке называете Африку отсталой, на самом деле мы живем хуже племен в Африке!
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а два зуба мне сегодня зубная фея запломбировала?
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Может она тебе и геморой вылечит,хз что у тебя за фея.
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у меня гемора нету, я же не сижу как ты сутками на цензоре
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Ну да,ты все шоколадом лакомишься,без напряга стул выходит.
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мне сладкое нельзя, поджелудочную свою в детстве не берег.
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За два зуба? Це державна поліклініка? А з якого ви міста?
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Частная клиника, Киев. забыл к сумме 1 ренг. снимок добавить (45 грн).
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Разные бывают, зашел на днях в одну такую. у них на ресепшине прейскурант со списком всех услуг на 5 листов, мало того что без мед образования понять ничего нельзя, так и цены такие что ну его нах.
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В мире было очень мало стран с нормальной медициной. Например СССР и Куба. Западные модели медицины никуда не годятся, если у тебя мало денег.
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А шо ви розумієте під словосполученням "нормальна медицина"?
Якщо ви пенсіонер, скажіть зразу, щоб я не витрачав свій час на вас.
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Нормальная ... Лечат, т.е. ЛЕЧАТ без взяток и вымогательств. Без требований покупать определенные лекарства в определенных аптеках. Без требования благодарить врачей и медсестер до лечения. После успешного лечении я и сам отблагодарю, т.к. живой человек и могу опять попасть к этому врачу. Я с ужасом не представляю, что мне делать когда я стану нашим безденежным пенсионерам. Их то и с деньгами особо не хотят лечить, а без денег ... И если вы не врач, то не стоит ни на кого тратить свой драгоценный час. Вы мне так точно не нужны. ПНХ.
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А куда чудо медики после СССР делись? Гавно была медицина,хоть и бесплатная.
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Пусть и гавно, но оно было общепризнано на мировом уровне как одно из лучших. Я просто знаю шок моих друзей от медицины в Канаде и США. И если тогда было гавно, то зачем мы ругаем современную медицину? Зачем переходить на страховую, если нынешняя не гавно? Вы там разберитесь какое гавно вам вкуснее.
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Про общепризнанную хорошую медицину в СССР, обычная пропагандистская брехня.
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Гнося, в твоей стране есть страховая медецина, только тебя в твою страну не пускают! Успокойся и воруй тут дальше,пока народ не опомнится....
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C такой девальвацией эти деньги превратятся в труху
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Потрібно зразу внески в страховий фонд переводити в комбіновану валюту. Щось на зразок Індекс долара.
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Сначала нужно ввести расстрел для таких как гнойсман, а потом и о страховой медицине можно будет поговорить.
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Грося! Заткнись! Просто заткнись! И у тебя появится шанс ненадолго сойти за умного.
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Согласен , страховая медицина необходима . Но как реализовать этот проект в государстве , где основной идеологией властных элит , является грабёж собственного народа ?!! И гнусный гнойсман , не исключение ...
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И обязательные платежки за страховку гражданам по почте присылать.
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опять беспредметный пи...жь и опять только в будущем времени...
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Проснулся блин. Не могут ввести медстрахование - потому что нет ответственности врачей и больниц за "ошибки", нет независимой мед экспертизы и судов. Много чего нет. Ну вот предположим ввел Гройсман страхование силовым способом. Это какая цена страховки должна быть, что бы страховщик потом годами судился с больницей и врачами. А ответственность за побочные от прививок, а наши любимые хирурги и акушеры. А уже несколько смертельных с простым аппендицитом (вот уж никогда бы не подумал).
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Медицину потрібно реформувати однозначно. Одним із пунктів реформування є впровадження страхової медицини.
У нас чомусь страхова медицина передбачає збирання коштів у страховий медичний фонд і головне хто його буде пиляти.
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Грося в ударі сьогодні. Хряпнув стаканА на корпоративчику і тепер видає перли. Не так швидко, бо я не встигаю конспектувати.
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Надо срочно просить Натаньяху впустить Гросю в Израиль. У Гроси началась истерия на фоне тоски по Родине.
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Цікаво, за скільки часу Грося зміг би завалити економіку Їзраїля?
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легко,только добавьте её в "споживчий кошик"
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Чувствуется, что у Гройсмана уже праздничное новогоднее настроение, такая феерия обещаний
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Кто сталкивался со страховой медициной знает что там коррупции не многим меньше. Так, сводили бы половину обращений к нестраховым случаям, стоимость лекарств илечения завышали бы итд. И страховая и государственная имеют примеры как успеха так и коррупционного болота.

Вопрос не в форме медицины, а в мозгах населения которое выбрало в раду коррупционеров и как следствие Рада 1) коррупционера и на пост ГП и 2) намеренно импотентной судебной рефоме.
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Вот думаю, с одной стороны это дополнительный налог на медицину , справится ли с ним население с такими зарплатами,, Гройсман забыл , что это себе они подняли зарплату на десяток тысяч , судьям..., а люди увидели в лучшем случае 50- 100 грн прибавки. Кому нужен закон , который заранеее не может быть выполнен?
С другой строны медицина стала бизнесом , сейчас врачу не выгодно много здоровых ,поскольку болячки- это их деньги , и сколько вытащат из больного , когда помощь необходима , боюсь даже называть сумму ,страховка бы укротила аппетиты врачей - хапуг.
Поэтому - не знаю, за или против такого закона...
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Если этот налог я в состоянии оплатить и он послужит благополучию в стране. - я не против.
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тогда может и за меня заплатишь часть налогов раз не против?!! не волнуйся все это будет на благо государства!! ХА ХА ХА!!
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Вам смешно? А мне стыдно за вас мужчина.
Или вы НЕ мужчина , тогда - понятно.
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надо же за меня ей стыдно!! а за министра (с ЗП примерно 20тыс) у которого яхта тебе не стыдно?! а за президента который имеет офшоры не стыдно?!! а за гросю который 2млн под матрасом держит не стыдно?!! стыдно ей вишь ли за того который зарабатывает все своими руками и головой а не пилит бюджет!!
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Ты еще путлера забыл ко мне приклеить.
Мне стыдно за твои плоские шутки , недостойные мужчины, и воры при власти тебя не оправдывают.
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а платить налоги ворам? это что разумный подход?! не может кому и нравится башкой о бетон но это точно не ко мне!!
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Вот ты видать и ударился , ты хоть прочел что я писала или не дошло за неимением моска?
Так ты прочти , чтобы не позориться перед людьми своей глупостью.
Трещишь , чтоба трещать, и ничего более.
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все я правильно прочитал!
сама писала что готова платить налоги
сама признала что есть воровство
а сложить одно с другим ума не хватает да?!!
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А выше пост? Ты же на него отвечал! уже не вспомнишь? Глаза подними.
оскорбляя женщину , ты оскорбляешь прежде всего себя, это второе правило настоящего мужика.
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Налог введут,а лечиться все равно будешь за деньги.
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Так налог и есть деньги , но если бы он шел на развитие качества медицинского обслуживания, а не в карманы и на распил.....
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А взятки отменяются?
Если нет, то ну это страхование нах.....
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Еще один НАЛОГ типа обязательное страхование АГА плавали знаем. Радуйтесь граждане даешь новых разных налогов и все ради блага граждан!! ВСЕ НАЛОГИ НА РАДОСТЬ ГРАЖДАН!!
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в том числе, там, разные шакалы будут бегать вокруг этой темы. - Ага, вот уже Гройсман забегал
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медицины все равно нет. что с ней не делай - хуже иже не будет.
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немного перефразирую: в коррупции местами есть медицина.
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все эти соловьиные песни додика давным-давно описаны классиком...
=========================================================================
...Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую, столетнюю корову, тощую дохлятину: кости да кожа. Он требовал за нее бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всем мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колена то одного, то другого, взывал: "Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите".
Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодер, к полевой кухне. Еще долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу.
Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в каморку и сказал жене: "Elsalebn [Эльза, жизнь моя (еврейск.)], солдаты глупы, а Натан твой мудрый!"
С коровой было много возни. Моментами казалось, ее вообще невозможно ободрать. Когда с нее стали сдирать шкуру, шкура разорвалась и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты.
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Похождения бравого солдата Швейка
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Настораживает,что они знают,как это надо сделать.До сих пор,что они делали,результат получался один.Но этот результат повышал им рост бабла в ихнем корыте.(карманах).
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Я бы не сказала , что нет медицины, а кто же тогда таких тяжелых ребят с АТО вытаскивает из лап смерти ?
Скорее есть коррупция и взяточничество в медицине и непомерные цены на лекарства.
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нам нужно ввести страхование от подобной власти. Из-за одного человека я не буду голосовать за БПП, а также из-за Сеньки презираю "Народный Фронт".
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Та ты шо??? На 26-ой год медицинской обдираловки нашелся местечковый "гений" и такое завернул, когда уже несколько миллионов человек (звиняйте) "склеило ласты" без мед. помощи из-за отсутствия средств, которые "сберегаются" в матрацах "слуг народа"!!!
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"необходимо,даёшь ,приложим усилия,віполним,обратить внимание,ставим вопрос,..................................

ьля , як же набридли ці сторічні ю2комуністичні лозунги,під час геноциду над українцями .........
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Пэтэушник уже лягли і просють страхову медицину...
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Гройсман глуповат. Все. Конец. Ни одной реформы. Ни одного честного суда сдесь уже никогда не будет. Надо будет вам прожить еще лет десять, что бы убедится, к чему такая реформа приведет. Это тупо. Надо платить за медицину. А страховка дает только возможность это сделать. В неё вступают добровольно. Просто идете в страховое агенство и страхуете. И все. Заболели и платите и все. Потом вам мед учреждение дает справку у сумме расходов и все. Вы едете в страховое агенство и оно вам компенсирует часть расходов. И все. Можно сделать и более человеколюбно. Но тоже с соблюдением прав человека.
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а если не компенсирует? что бушь делать?! судов то нет!!
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Вы меня лично спрашиваете или теоретично? Я не буду болеть.
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тогда зачем тебе страховка (да еще обязательная) если ты не бушь болеть?!
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Не дуже гарна ідея для Держави,де корупція,керує усім та уся.
Щоб усі розуміли,-Це будуть об'єднання-посередники,між лікарями та пацієнтами.Вони збирають усі гроші за лікування,та потім,віддають лікарю,частину залишають собі(та й не маленьку).
З іншого боку, -медичну страховку повинен забезпечувати роботодавець. Це приводить до того,що працьювати по"чорному"(де роботодавець не виплачує цю страховку) стає зовсім не вигідно.
PS. Як метода за для легалізації заробитків-піде.
А у загалом,не найкращій варіант.
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