 Гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом за изнасилование и избиение, задержан в аэропорту

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на одного из пассажиров, прилетевших из Минска, сработала база данных Интерпола. 25-летний гражданин Украины значился в международном розыске за совершение ряда преступлений (по 6 статьям Уголовного кодекса), среди которых сексуальное насилие, нанесение телесных повреждений, нанесение вреда природно-заповедному фонду государства. Мужчине грозит заключение на срок до 12 лет.
Задержанный передан сотрудникам полиции.
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