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Все про:Жуляны (42) задержание (4718) избиение (11031) изнасилование (682) Интерпол (303) Киев (15706) пограничники (988) розыск (512)

 Гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом за изнасилование и избиение, задержан в аэропорту

В пункте пропуска "Жуляны" (Киев) пограничники задержали гражданина Украины, который был объявлен в международный розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, на одного из пассажиров, прилетевших из Минска, сработала база данных Интерпола. 25-летний гражданин Украины значился в международном розыске за совершение ряда преступлений (по 6 статьям Уголовного кодекса), среди которых сексуальное насилие, нанесение телесных повреждений, нанесение вреда природно-заповедному фонду государства. Мужчине грозит заключение на срок до 12 лет.

Задержанный передан сотрудникам полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны члены банды, занимавшейся похищениями и ограблениями в Кривом Роге, - полиция. ФОТОрепортаж
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Это тот негодяй, что изнасиловал Ляшко в лесу и сломал 6 ёлок, когда кидал ему 7 палок? Слава богу, что задержали
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Ещёб грабеж и шапки, и точно януковича поймали.
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