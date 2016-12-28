 Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения, - Зубко

Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с собственником, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
Вице-премьер-министр отметил, что после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.
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Т.е. - фасад можно перефигачивать как угодно без каких-либо разрешений?
Правильно ли это?
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Не надоело ещё сидеть на Цензоре и разливать г0вно по экрану?
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Когда я делал ремонт в хрущёвке, я внимательно ознакомился с тем, что можно делать, а чего-нельзя. После чего я совершенно уверенно срезал половину 5-ти сантимеровой бетонной перегородки (не стены!) в прихожей, и выложил кирпичём стену в другом месте. При этом я НИЧЕГО не нарушил!
После этого закона, я думаю не возникнет проблем с установкой батарей ЦО на застеклённых балконах, перекладке стояков, которые так любили ставить чуть ли не посреди ванной!
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В моем доме несущими являются колонны, а не стены - фасады точно ничего не несут, но раньше нужно было все согласовывать...причем кто попало согласования требовал - вплоть до газовщиков, хотя их трубы никто не трогал.
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Фасады в современных монолитно-каркасных домах не являются несущими стенами, более того - там вообще нет несущих стен - эту функцию выполняют несущие колонны.
Кроме того - в более старых домах часто несущими являются внутренние стены, а не фасады.
Конструкции домов бывают совершенно разными.
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предлагаю также разрешить правительственным постановлением посылать нахер гаранта (на кухне и шепотом)
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У собственника дома есть проект, в котором указано. какие конструкции являются несущими, а какие нет.
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Закон об этом всем (Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса, указанные изменения в ст. 100 ) принят.... 12 февраля 2015 г. !!!
Ровно через 1 год и 10 месяцев Зубко решил проснутся и громко прокукарекать об этом?
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