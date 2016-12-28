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Все про:жилье (572) разрешение (59) Зубко (186)

 Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения, - Зубко

Правительственным постановлением упрощены правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с собственником, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Деньги есть - квартир нет": Минобороны не использовало 4 млрд. грн. из финресурса на тыловое и материально-техническое обеспечение, - Матиос

Вице-премьер-министр отметил, что после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.
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"которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования"

Т.е. - фасад можно перефигачивать как угодно без каких-либо разрешений?
Правильно ли это?
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В нас немає старих будинків чи гуртожитків в яких би не було скрізь несучих конструкцій і зясувати які втручання в конструцію будинку вносить перепланування може тільки будівельник-проектувальник з відповідною освітою та досвідом роботи, а не Клава і Маша з гуртожитку! Тому рішення уряду це просто верх ідіотизму! У всіх нормативних актах на будівництво та проектування передбачено погодження змін зі всіма зацікавленими сторонами і отримання дозволу на роботи в місцевій адміністрації! Вимарати ці норми рішенням уряду неможливо бо рухне вся система відносин в проектуванні та будівництві, на жаль ідіоти в уряді цього не розуміють!
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вот что бывает когда долбообы приходят в кресла порулить
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Шариковщина в чистом виде! Тут аргументируют, что теперь от чиновников не нужны утверждения, т.к. они берут взятки... Так может нужно бороться со взяточниками или это святое, бо они "жывут по-новому".
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Твои посты - это верх идиотизма!
Не надоело ещё сидеть на Цензоре и разливать г0вно по экрану?
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Всі радянські будинки будувались за дешевими будівелними технологіями де майже всі стіни несуть навантаження! Плити перекриття слабкі до 800 кг на 1 квадратний метр, та не витримають додаткових стін, якщо їх побудувати посередині кімнати, а якщо ще викласти стіну з кірпича до стелі і не лишити між стіною та верхньою плитою перекриття вільний простір, то під час просадження будинку верхня плита надаве на нижню там де стоїть стіна і зламає обидві плити і може статись обвал перериття. Звичайними цегляними простінками посередині кімнат можна довести до будинок до знищення, якщо зробити їх не за технологіюєю і ми це бачимо на прикладі руйнувань будинків під час вибухів газу! Конструкція будинку не витримує динамічних навантажень і руйнується, саме так було в гуртожитку який недавно обвалився! Кілька зайвих простінків потовще, невеличкий хлопок і маємо трагедію! Рішення уряду це повна лайно! Будь яке перепланування багатоквартирного будинку має бути з дозволу місцевої адміністрації!
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...и одобрения Папы римского, тоже требуется!
Когда я делал ремонт в хрущёвке, я внимательно ознакомился с тем, что можно делать, а чего-нельзя. После чего я совершенно уверенно срезал половину 5-ти сантимеровой бетонной перегородки (не стены!) в прихожей, и выложил кирпичём стену в другом месте. При этом я НИЧЕГО не нарушил!
После этого закона, я думаю не возникнет проблем с установкой батарей ЦО на застеклённых балконах, перекладке стояков, которые так любили ставить чуть ли не посреди ванной!
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Фасад относится к несущим конструкциям. Имеются ввиду внутренние (не несущие) перегородки и внутриквартирные коммуникации.
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С чего вы взяли? Фасад здания совершенно не обязательно относится к несущим конструкциям, а в современных многоэтажках - почти никогда к несущим не относится.
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У меня явно не относится ибо фасадные плиты гораздо мягче межкомнатных. А в целом правильное решение, дабы не добарывались всякие разрешители. Особенно по балконам.
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Межкомнатные и перфоратором не всегда берутся, а фасадные (оконные) спокойно дрелью сверлятся (даже без удара).
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Ребята не спорте, никто не даст "перефигачивать" фасады, даже которе и являются не несущими, как в каркасно-монолитных сооружениях.
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Наружный ряд выполняют в пол кирпича, а потом пеноблок, для экономии. А цену лупят как за полноценную кирпичную стену.
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Нет, плита цельная, точно видел. Но мягкая...
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Максимальный размер пеноблока 600х400 мм, если целная плита, то это уже какие-то кулибины, что-то намутили.
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речь не о современном доме, а о сборных бетонных панелях
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Раньше плиты из керамзитобетона практически повсеместно для фасада в панельных домах использовались, вроде как. Он тоже довольно мягкий, но до газобетона ему далеко.
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Это нужно знать наверняка, а не догадываться.

В моем доме несущими являются колонны, а не стены - фасады точно ничего не несут, но раньше нужно было все согласовывать...причем кто попало согласования требовал - вплоть до газовщиков, хотя их трубы никто не трогал.
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Так отож. Шкафчик из коридора убрал - перепланировка, антресоли поснимал - она же, санузел объединил - ваще писец. Пошли все нах
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да верно накуя вы сраузел с ванной в кучу собрали, такое надеюсь уже было!!
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Лучше на толчке сидеть положив ноги на ванну, чем плечами по стенам тереться.
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хм, это ж че надо такое на толчке делать, чтобы ноги на ванну надо было... даже боюсь представить..
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что такое фасад ты знаешь?..это вид спереди, а вид спереди , а что спереди видно? передняя наружняя несущая стена.... , окна , двери и прочая херня.... учи мат часть
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Фасадов может быть множество: главный, боковой, задний.
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фасад один, есть вид сбоку , сверху --- учи матчасть двоешник
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какашечник, не учи дядю профессионального архитектора.
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дядя профессиональный архитектор, сколько вам лет? и что кончали, я позвоню в институт что бы забрали диплом..... как инженер с 35 стажем,еще раз говори учи мат часть , если архитектуры не знаешь.. баб и горшочки рисовал, то о сопромате и ж\б, метал констукциях , динамике и говорить не о чем... много у меня таких работало... но недолго, нивелир и теодолит пользоваться 0,
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НЕ знаю где и каким инженером, клоун ты работаешь и кто у тебя работал , а моему стажу в архитектуре уже 37 лет. Может быть еще поговорим о видах фасадов?
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Когда неуч пытается кого-то учить с умным видом - это выглядит как минимум некрасиво.

Фасады в современных монолитно-каркасных домах не являются несущими стенами, более того - там вообще нет несущих стен - эту функцию выполняют несущие колонны.
Кроме того - в более старых домах часто несущими являются внутренние стены, а не фасады.

Конструкции домов бывают совершенно разными.
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да? а что такое ригели и консоли , балки, ребра жескоститы знаешь?или ты все на колонный повесил ... учи мат часть
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спэреди? єто там где брошка? а там где хлястик там что, не фасад? так шо там, шо там несущего почти не делали - там делали теплоизоляционные, вплоть до сэндвичных. которые по определению несущими не бывают, хоть и могут быть в два раза толще несущих. таки что все правильно отменили, теперь замуровать ненужную бойницу которую дэбил-архитектор назвал окном с видом на стену собственного дома можно без согласований с еще более жадными до денег товарисчами.
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пример? там или выход консолей , каркаса, или торца несущей конструкции, по другому в многоэтажке быть не может
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Правильно , в квартирах имеются не несущие стены, которые можно убирать, так как они не выполняют той фунции, как несущие.
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При чем здесь фасад здания? Речь идет о внутренних помещениях..
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Верно. Фасад здания уж никак не может принадлежать владельцу квартиры. Его касаются только внутренние перепланировки. Но и здесь были свои нормы. К примеру, нельзя было расширять ванну за счет жилых комнат. Как теперь возможно это проконтролировать?
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Скоро увидим какое количество домов обрушиться и за это никто не ответит
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А то до этого никто не делал перепланировки. 99% никто ничего не узаканивал.
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пипец вот это жопа, землетрясение по сравнению с тем что натворят,это детский лепет.. ...... может и подписку прораба снимите пипец приблизится быстрее
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канеша рухнет, вот Пионы как пристреляют, попробуй тут не рухни...
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Зрада по - любому для зрафилов , для этого и сидят в соц.сетях
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это смелый шаг...
предлагаю также разрешить правительственным постановлением посылать нахер гаранта (на кухне и шепотом)
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А как же чинуши будут взятки брать теперь???
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Вот именно , что никак! И раньше народ делал перепланировки своих жилищ, но за соответствующую мзду или ЖЕКУ, или председателю кооператива !
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в Индии или Пакистане тоже не требуется. И там регулярно падают дома, и погибают жители. А В США и Европе требуется - и там такого нет. Но в общем направление выбрано правильное - поскольку нынешние властные твари превращают страну в нищий бантустан, то и строительные нормы можно засунуть коту под хвост. Бардак должен быть полный, или это не бардак.
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У тебя можно снести только пару гипсовых межкомнатных перегородок, хотя и в несущих стенах можно делать проемы при соответствующем усилении металлическим каркасом. Все можно перестроить, главное грамотно.
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Интереснее вопрос. А частный дом. Если надо что то изменить, надо ли сначала спросить согласия . Или после можно в БТИ переоформить план дома.
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Сначала делаешь перепланировку или строишь, а потом узаканиваешь и регистрируешь в БТИ.
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владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с собственником

У собственника дома есть проект, в котором указано. какие конструкции являются несущими, а какие нет.
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Если собственик дал на это согласие, то после аварии он и должен отвечать. И к стати. Интересный вопрос. В случаи аварии кто будет отвечать. Если по вине соседа у меня обрушение. В законе это должно бы быть прописано.
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Отвечает тот, кто нарушил строительные нормы и правила при реконструкции. Но в укрожопском суде всегда прав тот у кого больше бабла и волосатей лапа.
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В большенстве случаев из-за нехватки простого ума.
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Ждешь не дождешься, пока соседи сверху перенесут ванную в другую комнату и поставят над кроваткой твоего ребенка...?
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Нет не дождусь, так как несущие стены убирать нельзя , а всякие перегородки из фуфла, пожалуйста !
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перенос коммуникаций и чугунной ванны теперь не запрещен....
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Ты в своем уме? Строительные нормы это запрещают. А их никто не отменял. Да и отменять нельзя. Особенно, если учитывать то, что у большинства хозяев квартир мозгов нет, а у большинства монтажников (сантехников, электриков) рукожопость от природы.
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Согласно строительным нормам и правилам санузлы, ванные комнаты , нельзя размещать над и под жилыми помещениями, но это в правилах......
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итак дома похожи на черти шо. у каждого свой балкон. своя лоджия. так теперь и стены посносят. потом с бюджета будем пострадавшим квартиры строить.
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Зубко тормоз, просто феерический тормоз.
Закон об этом всем (Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса, указанные изменения в ст. 100 ) принят.... 12 февраля 2015 г. !!!
Ровно через 1 год и 10 месяцев Зубко решил проснутся и громко прокукарекать об этом?
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Маленьке доповнення: якщо перепланувальник не має спеціальної освіти і не знає які конструкції несущі, що тоді? Пиздець клабухівському дому? Повинно бути написано тільки за участі будівельних фірм, які мають відповідну ліцензію. Вже по Києву і балконів на Подолі понабудовували і іншої херні.
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моя знайома підписала документи сусідам зверху на перенос кухні на місці спальні, зараз вона змушена перебратись із спальні в іншу кімнату, навіть просто миють посуд, і вже неможливо там відпочивати. Потім зрозуміла, яку втнула дурість.
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На неграмотности людей хитрожопые и играют, хотя чинуша, который соглосовывал соседям перепланировку должен был ее не утверждать при любых подписях любых жильцов, это нарушение строительных норм и правил. Но чинуше пофиг, он получил свое бабло.
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Ему надо снять штаны и надавать по морде,чтоб не вредил Жилью и Жулью..
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давно пора было систематизировать это хождение по мукам
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Министры,вы вгоняте моё населениев гроб,и даже глубже...Астанавитеся
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мне нравится наш народ, вносят законы когда требуют на каждый чих кучу разрешений - гады, коррупционеры, отменяют - дурака и идиоты, такое впечатления что куча людей на сайтах сидят и строчат критику на любое событие
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Да ты понимаешь, что не может нормальный министр проспать 1 год и 10 месяцев, а потом проснуться и прокукарекать про закон, который принят около 2--х лет назад!!!
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Дома будут складываться как карточные домики. Не каждый знает можно ли эту стенку разбирать или нет и решать будет на своё усмотрение, ведь согласовывать свои решения сейчас не нужно.
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Как без бюрократии? А с чего же чиновники харчеваться будут?
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Получается что если некий конь педальный перепланировал помещение на нижних этажах, то все обитатели верхних превращаются в заложников. И кто ж будет нести материальную ответственность за результаты деятельности инженерно-безграмотного "перестройщика"?, не говоря уже о возможной гибели соседей под обломками и разрушении всего здания.
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