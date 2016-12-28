EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  804  25
Все про:СБУ (12892) военное положение (111) Грицак Василий (206)

 Украине было бы проще справиться с проблемами на Донбассе, если бы ввели военное положение, - Грицак

Главный вызов Украины, связанный с войной на Донбассе, – баланс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"Самый главный вызов - баланс. С одной стороны, мы видим, что на востоке Украины идет война, которая называется де-юре АТО, но война, потому что даже сейчас, не соблюдая минских договоренностей, работает тяжелая артиллерия, и гибнут люди. А де-факто украинское общество, украинский политикум, политическое руководство позволяет проводить многотысячные митинги. Люди имеют право на протест", - сказал он, отвечая на вопрос, какие вызовы, связанные с войной на Донбассе, стоят перед СБУ.

В то же время, Грицак считает, что Украине "было бы проще справиться с проблемами на Востоке государства, если бы был введен режим чрезвычайного положения, военного положения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В условиях внешней агрессии я не уступил давлению и не пошел на введение военного положения", - Порошенко

"Но в этом случае мы бы сделали не один десяток шагов назад в наших евроатлантических стремлениях, поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов и многое другое. Поэтому это - самый большой вызов. А Россия действует не только в зоне АТО, а и по всей территории Украины", - отметил глава СБУ.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оооо, кто то запустил этого пистабола, говорящая голова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо Грицак в отставку собрался? Низя говорить такие не кошерные вещи. Военное положение припасено на случай нового Майдана, а не на случай войны. Гы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обов'язково треба ввести воєнний стан і розстрілювати та вішати за корупцію на площі, тоді на площах не буде багатотисячних мітингів, бо там будуть стояти шибиниці корупціонерів. Гриценко вже пропонує розстрілювати бариг та олігархів за корупцію, лишилось тільки ввести воєнний стан і можна буде арештовувати навіть Президента! В нас немає закону про імпічмент, але буде трибунал по законам воєнного часу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво що він не пояснив як саме воно би допогло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но Барыге бы было сложнее Рошеном в кацапии и лугандонии барыжить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как раз порошенку было бы легче. Загнал бы всех зрадофилов под лавку и сидели бы там молча.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один уже загонял,теперь в Ростове Бояру хлебает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тогда и не трынди. А то и правда введут на твою голову.
Будешь в окопе ура кричать и в атаку идти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще таким образом можно сохранить власть. Военное положение будет пока Донбасс не вернется. Донбасс будет возвращаться мирно, потому никогда. Перевыборов тоже нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Но в этом случае мы бы сделали не один десяток шагов назад в наших евроатлантических стремлениях, поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов и многое другое" -

наглая, циничная, шоколадная ложь.
Военное положение может вводиться на отдельных территориях - не обязательно во всей стране.
Но я знаю одно - как только трон под шоколадником закачается - то военное положение сразу будет введено в Киеве для спасения своей жирной шоколадной жопы, а не там где война.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новая ария в примитивном исполнении. Получили*с приказ с банковой темку продвинуть? А темка эта еще с 2014 висит.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ключевые слова запрет цензуры и главное перевыборов. Если Пэдро почувствует что уже на ракете и фитиль горит может и введет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас оккупировали часть территории, военное положение прописано в законе, липецкий барыга обязан был ввести военное положение, но за измену Родине он будет сидеть в тюрьме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
знаешь где бы ты сидел тогда за эту свою фразу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грыцак,ты что торговлю хочеш убить.?Или по данным службы,ставки надо на других ставить?Тогда правильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас есть Президент Украины уважаемый Петр Алексеевич Порошенко кторому видней когда и надо ли вводить военное положение в стране ,если может весной шатуны-популисты типа Жюльки-воровайки начнут устраивать хаос и беспорядки то тогда и введут чтобы этот проплаченый Кремлем лохторат привести в чувство.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик военнослужащие газ Госпогранслужба Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Крым Национальная гвардия Нацполиция обстрел ограбление Порошенко Путин расследование Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Турчинов финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти