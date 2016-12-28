 Украине было бы проще справиться с проблемами на Донбассе, если бы ввели военное положение, - Грицак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "112 Украина" сообщил глава СБУ Василий Грицак.
"Самый главный вызов - баланс. С одной стороны, мы видим, что на востоке Украины идет война, которая называется де-юре АТО, но война, потому что даже сейчас, не соблюдая минских договоренностей, работает тяжелая артиллерия, и гибнут люди. А де-факто украинское общество, украинский политикум, политическое руководство позволяет проводить многотысячные митинги. Люди имеют право на протест", - сказал он, отвечая на вопрос, какие вызовы, связанные с войной на Донбассе, стоят перед СБУ.
В то же время, Грицак считает, что Украине "было бы проще справиться с проблемами на Востоке государства, если бы был введен режим чрезвычайного положения, военного положения".
"Но в этом случае мы бы сделали не один десяток шагов назад в наших евроатлантических стремлениях, поскольку это автоматически предполагает введение цензуры, запрет собраний, перевыборов и многое другое. Поэтому это - самый большой вызов. А Россия действует не только в зоне АТО, а и по всей территории Украины", - отметил глава СБУ.
804 25
"Денег нам действительно не хватает", - Грицак о бюджете СБУ(79)
Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными, - Грицак(68)
"Возникла насущная необходимость пообщаться", - Грицак о визите Порошенко в СБУ(185)
"Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - Грицак об убийстве посла РФ в Турции и авиакатастрофе ТУ-154(324)
Огляд блогосфери від UAINFO. 1 липня 2016(0)
Обнародованные СБУ планы Кремля по дестабилизации - лишь верхушка айсберга: РФ не изменила своей конечной цели, - Грицак(70)
СБУ уличила в шпионаже начальника одного из отделов вооружения ВСУ: капитан 1 ранга успел передать российским кураторам почти 60 документов, - Грицак(56)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Будешь в окопе ура кричать и в атаку идти.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
наглая, циничная, шоколадная ложь.
Военное положение может вводиться на отдельных территориях - не обязательно во всей стране.
Но я знаю одно - как только трон под шоколадником закачается - то военное положение сразу будет введено в Киеве для спасения своей жирной шоколадной жопы, а не там где война.
Ответить
Ответить
ТАК ЗНАЧИТ ХОРОШИЕ САПОГИ!!! НАДО БРАТЬ!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить