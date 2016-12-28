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Все про:визит (1997) Маккейн (172) США (11510)

 Американские сенаторы Маккейн и Грэхем приедут в Украину

Сенаторы США, представители Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэхем посетят Украину 30-31 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", делегация Сената США также посетит Латвию, Литву, Грузию и Черногорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Генерального штаба ВС Канады Ванс прибыл с рабочим визитом на Львовщину. ФОТО
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Краще б прислали пару сотень MRAP бронемашин!

Узбекістан в січні 2015 року отримав від США в подарунок 328 MRAP бронемашин вартістю 1,1 млн доларів кожна, а Узбекістан не веде війну з путіним! Виникає питання до сенаторів США, що це за х()йня? Україна отримала від США тільки 100 старих брезентових Хамерів які не можна використовувати в АТО, бо на них треба витратити ще по кілька сотень тисяч доларів на кожен, щоб замінити колеса, ремені ГРМ, провести ТО, забронювати та модернізувати! А готові до бою MRAP бронемашини віддають Узбекістану!
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люди поддерживающие власть барыжных ворюг = враги Украины!
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и не гавкайте в ответ) это моё мнение! имею полное право его озвучить!
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Маккейн поддерживает ДАУНетскае Быдло,имею право сказать это
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Тогда по любому он враг Украины! имею право согласится с Вами)
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Привез презервативы,чтобы бабы ДАУНбасса не рлжали БЫДЛОМАССУ
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Коррупционеров наших воспитывать вместо Байдена?
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все, кто в мире против Путлерскай КГБэшной банды ,друзья ЗДРАВОГО смысла..,Крысам КацаПсинским БОГ мстит а не Маккейн или ОБАМЫЧ..
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2 марта 1917 года адмирал Колчак и генерал Алексеев,а также офицерская Свита при них, арестовали Николая Романова Самадержца кацаПсинскага,заставив написать отказ от КацаПсинской Ымперии,подобная Свита в скором времени арестует Путлера Плешивого ,ставлю гривю против миллиарда долларов..,это не в честь Столетия КацаПсинскага Февральскага МАЙДАНА..
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