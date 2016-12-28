 Американские сенаторы Маккейн и Грэхем приедут в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", делегация Сената США также посетит Латвию, Литву, Грузию и Черногорию.
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Узбекістан в січні 2015 року отримав від США в подарунок 328 MRAP бронемашин вартістю 1,1 млн доларів кожна, а Узбекістан не веде війну з путіним! Виникає питання до сенаторів США, що це за х()йня? Україна отримала від США тільки 100 старих брезентових Хамерів які не можна використовувати в АТО, бо на них треба витратити ще по кілька сотень тисяч доларів на кожен, щоб замінити колеса, ремені ГРМ, провести ТО, забронювати та модернізувати! А готові до бою MRAP бронемашини віддають Узбекістану!
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