 В "Шереметьево" экстренно посадили самолет из-за попытки суицида пассажирки

В аэропорту "Шереметьево" (РФ) совершил экстренную посадку самолет, направлявшийся из Франкфурта-на-Майне в Чэнду, передает Цензор.НЕТ, сообщает агентство "Москва".
Согласно сообщению, причиной для экстренной посадки самолета стала попытка одной из пассажирок покончить жизнь самоубийством в уборной.
"Посадка была вчера в 22:30. Пассажирка авиакомпании China Eastern Airlines после оказания первичной медпомощи на борту бригадой реаниматологов была госпитализирована в Химкинскую ЦКБ", - отметили изданию в пресс-службе московской воздушной гавани.
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скорее двери заклинило.
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https://www.youtube.com/watch?v=1ErGYSvKo-Q
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Это что ж должно твориться в черепах аборигенов?!
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