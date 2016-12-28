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 В "Шереметьево" экстренно посадили самолет из-за попытки суицида пассажирки

Женщину госпитализировали в больницу.

В аэропорту "Шереметьево" (РФ) совершил экстренную посадку самолет, направлявшийся из Франкфурта-на-Майне в Чэнду, передает Цензор.НЕТ, сообщает агентство "Москва".

Согласно сообщению, причиной для экстренной посадки самолета стала попытка одной из пассажирок покончить жизнь самоубийством в уборной.

"Посадка была вчера в 22:30. Пассажирка авиакомпании China Eastern Airlines после оказания первичной медпомощи на борту бригадой реаниматологов была госпитализирована в Химкинскую ЦКБ", - отметили изданию в пресс-службе московской воздушной гавани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За что воюет Россия? За мир во всем мире. Жертвы еще будут", - жители Москвы объясняют присутствие армии РФ в Сирии. ВИДЕО
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Шо с людьми просиходит пролетая над мордором...
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Стрибнути з дев'ятиповерхівки - не той ефект, вирішила з літака
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Летела транзитом, не знала куда приземлилась, теперь точно убъет себя узнав где находиться!
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официальный представитель министерства иностранных дел россии маруся захарова ?
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Кин дза дза начали показыват в самолёте?Решила как Гедеван "смыться"?
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что-то слабо верится в альтруизм в той стране.
скорее двери заклинило.
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да многие хотят умереть на родзине. ну или на родзиной. да, крысчане? где вы там?
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я бы на месте пилотов поотсерегся садиться на территории лаптеносии.. они даже черные ящики с разбившихся самолетов носят в кастрюлях



https://www.youtube.com/watch?v=1ErGYSvKo-Q
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Наверное она была террористкой, раскаялась и попыталась сама себя замочить в сортире
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Все познается в сравнении , полежит в кацапской больнице , посмотрит в каком дерьме живут казломордые и все ее невзгоды покажутся ерундой.
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Тетка летела себе спокойно из Бундеса в Китай, а над мосхвой ее во как переклинило!
Это что ж должно твориться в черепах аборигенов?!
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