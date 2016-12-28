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 За минувшие сутки ни один украинский воин не погиб и не был ранен, - спикер АТО

Ни один украинский военнослужащий не пострадал в ходе АТО 27 декабря.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинских военнослужащих не погиб и не был ранен", - рассказал он.

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Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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Те що ми зупинили наступ на фронті в районі Світлодарська, це ганьба, ми даємо терористам оговтатись та відновити управління і це погано, бо загинули українські Герої для того щоб ЗСУ нестримно наступали і звільняли українську землю, а не для того щоб генерали та порошенко давали терористам перепочинок! Наші Герої погнали терористів так що тікаючих терористів не могли зупинити навіть загороджувальні загони ворога!!!!!!! Терористи не могли порахувати загиблих бо бандити так драпанули з окопів, що не зупинялись навіть у власному тилу і бігли далі, роняючи по дорозі кал та зброю! Ось так треба бити терористів по всьому фронту, наводячи на супротивника панічний страх та примушуючи ворога відступати у власні глибокі тили! Український Генштаб робить чергову страшну помилку, тим що не розвиває вдалий наступ, втрачає час та можливості! Скоро буде 20 січня і в США буде новий Президент і нас будуть просити знову припинити вогонь на час перемовин Трампа і путіна. До 20 січня ми маємо зачистити весь Донбас і бажано Крим!
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