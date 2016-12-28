 Вследствие перестрелки боевиков один ликвидирован, два ранены, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор движения "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.
"В "7-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса" "ДНР" во время проверки несения службы командир подразделения из числа кадровых офицеров ВС РФ в сопровождении 2 "офицеров" из числа российских наемников обнаружили 2 местных боевиков из состава подразделения, находившихся в боевом охранении, в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате возникшего конфликта один из боевиков открыл огонь из автомата по проверяющим. В результате ответного огня один из пьяных боевиков погиб, второй госпитализирован с ранением. Один из проверяющих также получил ранение средней тяжести" - пишет депутат.
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http://rusjev.net/2016/12/28/izrail-pokazal-novyie-ptrk-dlya-borbyi-s-rossiyskimi-tankami-v-evrope-video/
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Kstati Latvija zakupajet ne amerikanskije a imenno izraeljskije SPIKE.
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Москаль стане на коліна - така його доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Самі собі петлю в'яжуть у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
Щоб не бачить в Україні москальського роду.
Станим бряття в бій кривавий, від Сяну до Дону.
Будем гнати рід поганий у Сибір, додому.
А завзяття, праця щирі свого ще докаже.
Хто піде на Україну на ній і поляже.
Бог поможе, об Карпати, розбитись чужинцю.
Буде чобіт ще лизати москаль Українцю!
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