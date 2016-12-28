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 Вследствие перестрелки боевиков один ликвидирован, два ранены, - Тымчук

В оккупированной части Донецкой области произошла перестрелка между боевиками. В результате 1 террорист ликвидирован, 2 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор движения "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"В "7-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса" "ДНР" во время проверки несения службы командир подразделения из числа кадровых офицеров ВС РФ в сопровождении 2 "офицеров" из числа российских наемников обнаружили 2 местных боевиков из состава подразделения, находившихся в боевом охранении, в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате возникшего конфликта один из боевиков открыл огонь из автомата по проверяющим. В результате ответного огня один из пьяных боевиков погиб, второй госпитализирован с ранением. Один из проверяющих также получил ранение средней тяжести" - пишет депутат.

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В «Рафаэле» говорят, что ракета надежная, дешевая и легкая благодаря уникальной конструкции двигателя. - vse znajet sjto dovoljno dorogije, a tut raz i desjovaja okazivajetsa.
Kstati Latvija zakupajet ne amerikanskije a imenno izraeljskije SPIKE.
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Это не население Донбаса , это российские войска .
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надо тому боевику который ликвидировал другого хоть бы какой украинский орден дать.
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Нужно писать так: В оккупированной части Донецкой области произошла самоутилизация козлорылой ваты.... и дальше по тексту...
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Ще не вмерла України, ні слава, ні воля.
Москаль стане на коліна - така його доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Самі собі петлю в'яжуть у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
Щоб не бачить в Україні москальського роду.
Станим бряття в бій кривавий, від Сяну до Дону.
Будем гнати рід поганий у Сибір, додому.
А завзяття, праця щирі свого ще докаже.
Хто піде на Україну на ній і поляже.
Бог поможе, об Карпати, розбитись чужинцю.
Буде чобіт ще лизати москаль Українцю!
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