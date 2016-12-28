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 Автомобили путинского "гумконвоя" вывезли из моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых на Донбассе военнослужащих ВС РФ, - ГУР Минобороны

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что 22 декабря Россия использовала транспортные средства 59-го путинского гумконвоя для вывоза из моргов Горловки и Макеевки на территорию РФ около 40 тел убитых военнослужащих Вооруженных сил России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку ГУР Минобороны.

"Командование ВС РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины использует т.н. гуманитарные конвои для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ. 22 декабря с.г транспортные средства 59-го т.н. гуманитарного конвоя были задействованы для вывоза из городских моргов н.п. Горловка и Макеевка на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ", - рассказали в разведке.

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"Из-за неспособности т.н. власти, действующей на временно оккупированной территории Украины, обеспечить функционирование промышленности, продолжается упадок и разорение предприятий. На шахте "Мария-Глубокая" (прежнее название Менжинского, Первомайск, Луганской обл.) оккупанты демонтируют металлические конструкции и вывозят их на территорию РФ, как металлолом", - сказано в сообщении ГУР.
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Может цветы отнести к российскому посольству?
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Кстати, отличная мысль. Каждый день, на посольство вешать лист с надписью +40
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Весь список, естественно, не получится написать, но те фотографии, которые можно достать, уже надо вывешивать на ограду посольства РФ.
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Коротко о сАВЧЕНКО!

https://www.youtube.com/watch?v=_fuWGME2kP4
тРУНА или УРНА?!




Опубликовано: 27 дек. 2016 г.Украинский блогер Мирослав Олешко разоблачил так называемых заложниц и объяснил роль Савченко в этом кремлевском спектакле. По материалу: https://goo.gl/LgIZlq. Ссылка на комментарии к новости о РУНе: https://goo.gl/BhZ9Lw
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Вы или тупые или лицемеры. Вы же сами пиарите Савченко. Не пишите про неё ни одной строчке и через неделю все про неё забудут. А так ни минуты нет, что бы не упомянуть про Савченко. Да это фигня, что вы её дискредитируете. Народ вам не верит, а вот Савченко верит гораздо больше. Заткнитесь нахер и все про неё забудут.
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А зачем они тела вывозят? Они заявляют, что у нас гражданская война, так зачем им тела наших погибших? Странно однако. Гы.
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Правильно заявляют - война между гражданами Украины и России.
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Тогда все логично, тогда любая война гражданская. )))
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Вы,извиняюсь,бездари не знали ,что гадя с захером и плотвой встречается, а про тысячи убитых боевиков вы всё знаете, брехливая, как и всё руководство страны, разведка.
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На свою долбаную страну посмотри а потом нас комментируй.
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Ты мудак, Черкассы к какой стране приписываешь??? Сепаратюга порохоботовский
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А какое вы имеете право оскорблять людей? Ляшко тут еще одно нашлося...
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Такие бездари, как вы, и не знали, что статья о встрече Савченко с террористами на другой ветке. Не истерите.
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фрагменты тел погибших в авиакатастрофе бросают прямо в пакетах на землю в Сочи...,ипать копать БАРАНЫ...,а где фуры и холодильные камеры?
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kstati, a zakon o sekretnosti pogibsjih v "mirnoje vremja" vojennosluzjasjcjih to nesobljudajetsa, ili ih tozje uvolili i potom razglosili - eto ja o upavsjem tusjke154
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Угу. Немцы чернозем вывозили, а эти удобрения.
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Под ёлочку родным. Да и на праздники сородичам дадут денег, ведь праздников сейчас много, а с "Боярышником" какие-то непонятки.
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Не, родственникам в кацапии сейчас денег не выдают за убиенного террориста, они сейчас медальками и грамотами расплачиваются с родственниками убиенных террористов.
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Тогда желаю всем родственникам "ихтамнетов" стать полными кавалерами всех видов орденов, медалей, грамот и прочих бус и зеркалец.
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Та это ничооо, российские бабы еще идиотов народють.
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Передайте, пожалуйста, вашей конторе, чтобы новость поменяли. Уже приелась.
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Оно забздит передавать. Оно сидит сопит в две дырки вместо носа и постит то, шо ему прикажут на данный момент.
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Автомобили путинского "гумконвоя" вывезли из моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых на Донбассе военнослужащих ВС РФ

СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ВС УКРАИНЫ!!!
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Хотілося б цифру ще з одним нулем, як мінімум
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Поехали назад в качестве оплаты кредита рассейским маманям.
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Как говорил классик: "На тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь".
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Когда уже там пароход Кузя загрузится и отчалит в Рашку?
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Пусть еще пару-тройку самолетов с него свалятся...
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Когда подвезут дрова, а то в пустыне их нет!
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других россиян, которые приехали в Украину убивать украинцев, Жучковский не выдумывает в свое оправдание всякую ерунду о том, что он приехал бороться с фашистами, защищать мирный народ Донбасса от кровавой хунты и спасать распятых мальчиков.Жучковский пишет честно: цель этой войны - физическое истребление украинцев. По его мнению, существование украинского народа не входит в интересы России, поэтому и Украина, и украинцы должны быть уничтожены.Трудно поверить, что такое может писать реальный человек. Но это факт. Читайте сами. А потом попробуйте рассказать мне про "гражданскую войну" в Украине.P.S. Я не понимаю, о каких выборах и о какой реинтеграции можно вести переговоры с той стороной, пока Жучковский находится в Донецке. Совершенно очевидно что давать боевикам какой-то особый статус в Украине подобно самоубийству.
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Урожайний рік у кацапів, і щоб внаступному році поток трупів орків збільшився на порядки.
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Странно, на территорию России трупы не доехали ...
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Разобрали, как гарячие пирожки, по дороге? Ну и пральна! Новогодние на носу, а продукты вывозят.
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Прикопали на границе или вам так захотелось?
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Просто военного оркестра не было, ты и не услышал!
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а скажут шо обдроченцы героично погибли в Алепо
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подарки к новому году родственникам этих баранов стойлового содержания... вот только компенсация к празднику боюсь не подоспеет ...
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Ще не вмерла України, ні слава, ні воля.
Москаль стане на коліна - така його доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Самі собі петлю в'яжуть у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
Щоб не бачить в Україні москальського роду.
Станим бряття в бій кривавий, від Сяну до Дону.
Будем гнати рід поганий у Сибір, додому.
А завзяття, праця щирі свого ще докаже.
Хто піде на Україну на ній і поляже.
Бог поможе, об Карпати, розбитись чужинцю.
Буде чобіт ще лизати москаль Українцю!
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злой вовчик ‏@vladimir2204ua 4 ч.4 часа назад
керчь,АТС,стою в кассу, ватник лет 65,орет. все скоро ссср вернем. я спрашиваю, а кто против? ответ короток расстреляем,этих уже не вылечить
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Мендведев сказал им "Держитесь" Вот такие сдохнут первыми.
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