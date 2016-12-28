 Автомобили путинского "гумконвоя" вывезли из моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых на Донбассе военнослужащих ВС РФ, - ГУР Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку ГУР Минобороны.
"Командование ВС РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины использует т.н. гуманитарные конвои для вывоза убитых военнослужащих на территорию РФ. 22 декабря с.г транспортные средства 59-го т.н. гуманитарного конвоя были задействованы для вывоза из городских моргов н.п. Горловка и Макеевка на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ", - рассказали в разведке.
"Из-за неспособности т.н. власти, действующей на временно оккупированной территории Украины, обеспечить функционирование промышленности, продолжается упадок и разорение предприятий. На шахте "Мария-Глубокая" (прежнее название Менжинского, Первомайск, Луганской обл.) оккупанты демонтируют металлические конструкции и вывозят их на территорию РФ, как металлолом", - сказано в сообщении ГУР.
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https://www.youtube.com/watch?v=_fuWGME2kP4
тРУНА или УРНА?!
Опубликовано: 27 дек. 2016 г.Украинский блогер Мирослав Олешко разоблачил так называемых заложниц и объяснил роль Савченко в этом кремлевском спектакле. По материалу: https://goo.gl/LgIZlq. Ссылка на комментарии к новости о РУНе: https://goo.gl/BhZ9Lw
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ОГО!
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дембеля...дембеля...дембеля
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СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ВС УКРАИНЫ!!!
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http://www.facebook.com/nlevshits?fref=nf&pnref=story
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Москаль стане на коліна - така його доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Самі собі петлю в'яжуть у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
Щоб не бачить в Україні москальського роду.
Станим бряття в бій кривавий, від Сяну до Дону.
Будем гнати рід поганий у Сибір, додому.
А завзяття, праця щирі свого ще докаже.
Хто піде на Україну на ній і поляже.
Бог поможе, об Карпати, розбитись чужинцю.
Буде чобіт ще лизати москаль Українцю!
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керчь,АТС,стою в кассу, ватник лет 65,орет. все скоро ссср вернем. я спрашиваю, а кто против? ответ короток расстреляем,этих уже не вылечить
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Военные РФ транспортировали найденный черный ящик с Ту-154 в кастрюле | ВИДЕО https://inforesist.org/voennyie-rf-transportirovali-naydennyiy-chernyiy-yashhik-s-tu-154-v-kastryule/ …
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