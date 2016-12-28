 Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"

Премьер-министр призывает бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не ниже чем минимальная в 3200 грн. В свою очередь для работников бюджетной сферы расходы на финансирование повышенных заработных плат предусмотрены. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Я требую как Премьер-министр, чтобы людям, которые работают, платили честную заработную плату по двум причинам. Первое, самый главный вызов для нас для всех - это борьба с бедностью. Для того чтобы начать с этим реально бороться, нужно повышать в том числе минимальную заработную плату. Правительство сделало этот шаг, в бюджетной сфере мы это выполним безупречно. Частный сектор, бизнес должен это тоже выполнить. Я считаю, что такие возможности сегодня у бизнеса есть. Я прошу, я обращаюсь с просьбой: цените своих работников, дайте им минимальную заработную плату за их добросовестный труд", - заявил Владимир Гройсман.
"Для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты заработной платы и врачам, и учителям, и всем другим бюджетным категориям", - подчеркнул Глава Правительства.
Он также напомнил, что в бюджете на 2017 год принято решение о повышении первого тарифного разряда до 1600 грн. Таким образом, заработная плата будет начисляться не от 1335 грн, как было ранее, а от 1600 грн.
Премьер-министр предостерег работодателей от злоупотреблений, например, относительно оформления работника на полставки, неполный рабочий день. Премьер-министр напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, относительно проверок на предприятиях. Выявленное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции.
"Не надо никому играть с этим, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Человек, который работает, должен получать нормальную заработную плату - не меньше 3200 грн", что соответствует потребительской корзине.
"Я не хочу никого наказывать, просто прошу всех работодателей: уважайте своих работников, начислите заработную плату, которую они честно заработали, не ниже уровня минимальной заработной платы 3200 грн, уплатите за них взносы в Пенсионный фонд, и ситуация в стране начнет налаживаться", - подчеркнул Владимир Гройсман.
Премьер-министр отметил, что Правительство объявило о повышении минимальной заработной платы два месяца назад, что обеспечило достаточное время работодателям для проведения расчетов и изучения вопроса.
Глава Правительства отметил, что дал поручение Вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко провести в декабре всеукраинское селекторное совещание с участием представителей Министерств образования, здравоохранения, социальной политики, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы, Пенсионного фонда, Государственной службы по вопросам труда, профсоюзов и профильных заместителей председателей государственных администраций "для того чтобы никому не было повадно играть с минимальной заработной платой".
Правительство проанализирует ключевые показатели эффективности по каждому региону в течение 2015-2016 годов по категориям, "сколько было занятых людей, сколько им начислили заработной платы, сколько было уплачено", и будет их системно отслеживать.
"Я думаю, что мы за несколько месяцев порядок в это сфере наведем. Понятно, что не все сразу с пониманием и уважением отнесутся к работающим людям, но Правительство поможет всем понять неотвратимость этого пути и необходимость его выполнения. Люди должны получать нормальную заработную плату и честную", - подчеркнул Премьер-министр.
1958 92
"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа", - Гройсман(10)
Гройсман: Правительство будет контролировать внедрение решений по повышению размера минимальной заработной платы(29)
Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона, - Гройсман(71)
Лещенко: Если Гройсман не меняет руководство АМПУ, значит, он в доле(75)
"Это два разных мира - Гройсман и образование", - Богуцкая(0)
Гройсман: Наша задача - максимально модернизировать Украину(96)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ФЛП значит все фиктивные?! Всех объединить в "колхозы"? А я вот думаю:" С кем объединить моего соседа? ОН ФЛПшник делает корпусную мебель, у него работает 2 человека за которых он платит налоги... Объединим его с соседним хлебным киоском....
Про відповідальність виробників....И при чем тут посередник? Если есть закон о защите прав потребителя(ст.8) где четко расписана ответственность и продавца и производителя...Оформляете правильно документы и защищайте свои законные права.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это никакого отношения к борьбе с бедностью не имеет. Доход 68 баксов в месяц на человека - это черта бедности для африканских стран, которым не нужно ни одеваться ни платить за отопление.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ООН с 2015г увеличила порог нищеты, в связи со снижением покупательной способности доллара.
Для африканских стран стал 5$ на человека в сутки (без учета коммуналки).
Если семья из трех человек, имеет менее 450$ в месяц - нищие.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Україну повертається загроза Яценюка. Його рекламне привітання з Новим роком це лише верхівка проблеми. Усім зрозуміло, що Порошенко вже фсьо. Ясно й те, що нам, українцям "допомагатимуть" ззовні зробити наступний правильний вибір правильного президента, пише у своєму "Фейсбуці" політолог, директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой.
А хто кандидати? Кого бачить світ? Ляшко і Рабінович? Навіть не смішно. Садовий не схотів, а потім не зумів вийти з провінції на рівень політика національного масштабу. А тепер його взагалі "завалили сміттям".
Є ЮВТ. Відсиділа у в'язниці злочинного режиму, пробувала триумфально повернутися і зловила облом, зробила висновки, провела роботу над помилками, обрала нібито правильну тактику. Залишаються пооблеми з антирейтингом та страхом перед нею часів її прем'єрства, коли не всі її кроки були так би мовити мудрими. Шанси є, але....
Аж пнеться чи то в диктатори, чи то в президенти Турчинов. Весь у комуфляжі, не голений, брязкає зброєю та антиросійською риторикою. Але в Україні і світі ще пам'ятають кумедне "поранення на Майдані" безславну сдачу Криму, злочинне зволікання з призначенням начальника АТО, блокування нових озброєнь, демонстративне непідписання Постанови про скасування закону КаКа про мову та зраду БЮТ.
От і залишається з усіх кандидатів в президенти Сєня-кролик. А шо? Гроші і зв'язки на Заході має. Кажуть, що бездарний прем'єр? Так це спецоперація Порошенка по просуванню в Уряд свого вінницького дарованія з ринку Юність. І плівки Онищенка це підтвердять. Телевізор та професійні послуги сєня-ботів примусять виборців "по-новому" оцінити історичний внесок Яценюка в справу збереження миру і стабілізацію економіки.
А де ж нові обличчя - спитає стурбований громадянин, ностальгуючий за ідеалами і вимогами Революції Гідності? А давайте Наливайченка! А може Гриценка чи Саакашвілі? Чи якогось модного Наєма чи бородату Лещенку? Або ж самого Парасюка!
Проте "пересічний" виборець скаже: добре але не зараз - он по тєлєку Яценюк так красиво говорить і обіцяє..... А після нього одразу цікавий концерт по СТБ і серіал по 1+1.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По сравнению с соответствующим периодом 2015 года количество таких семей увеличилось на 2,2 млн. семей или на 47%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
То есть, согласно официальной государственной статистике, Гройсман увеличил количество нищих людей в Украине в 1,5 раза за время своего премьерства.
Вот такая борьба с бедностью от Гройсмана.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у которых не будет хватать денег на это повышение. Иначе малый бизнес не выживет. Если
Гройсман не может найти такие деньги. то пусть уходит. На его место придёт другой более
умный и талантливый. И так надо менять премьеров пока не найдётся более способный и
выведит экономику из кризиса. А всякие оправдания принимать не стоит. Может на пятом
или десятом страна найдёт нужного управленца.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить