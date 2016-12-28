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Все про:зарплата (1600) Кабмин (9536) штрафы (643) Гройсман (1912) Розенко (367)

 Гройсман потребовал от предпринимателей выплачивать минимальную зарплату работникам: "Такие возможности сегодня у бизнеса есть. Не надо никому играть с этим"

Премьер-министр рассказал о крупных штрафах, предусмотренных для работодателей за махинации с выплатами минимальной зарплаты в 3200.

Премьер-министр призывает бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не ниже чем минимальная в 3200 грн. В свою очередь для работников бюджетной сферы расходы на финансирование повышенных заработных плат предусмотрены. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Я требую как Премьер-министр, чтобы людям, которые работают, платили честную заработную плату по двум причинам. Первое, самый главный вызов для нас для всех - это борьба с бедностью. Для того чтобы начать с этим реально бороться, нужно повышать в том числе минимальную заработную плату. Правительство сделало этот шаг, в бюджетной сфере мы это выполним безупречно. Частный сектор, бизнес должен это тоже выполнить. Я считаю, что такие возможности сегодня у бизнеса есть. Я прошу, я обращаюсь с просьбой: цените своих работников, дайте им минимальную заработную плату за их добросовестный труд", - заявил Владимир Гройсман.

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"Для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты заработной платы и врачам, и учителям, и всем другим бюджетным категориям", - подчеркнул Глава Правительства.

Он также напомнил, что в бюджете на 2017 год принято решение о повышении первого тарифного разряда до 1600 грн. Таким образом, заработная плата будет начисляться не от 1335 грн, как было ранее, а от 1600 грн.

Премьер-министр предостерег работодателей от злоупотреблений, например, относительно оформления работника на полставки, неполный рабочий день. Премьер-министр напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, относительно проверок на предприятиях. Выявленное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции.

"Не надо никому играть с этим, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Человек, который работает, должен получать нормальную заработную плату - не меньше 3200 грн", что соответствует потребительской корзине.

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"Я не хочу никого наказывать, просто прошу всех работодателей: уважайте своих работников, начислите заработную плату, которую они честно заработали, не ниже уровня минимальной заработной платы 3200 грн, уплатите за них взносы в Пенсионный фонд, и ситуация в стране начнет налаживаться", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что Правительство объявило о повышении минимальной заработной платы два месяца назад, что обеспечило достаточное время работодателям для проведения расчетов и изучения вопроса.

Глава Правительства отметил, что дал поручение Вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко провести в декабре всеукраинское селекторное совещание с участием представителей Министерств образования, здравоохранения, социальной политики, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы, Пенсионного фонда, Государственной службы по вопросам труда, профсоюзов и профильных заместителей председателей государственных администраций "для того чтобы никому не было повадно играть с минимальной заработной платой".

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Правительство проанализирует ключевые показатели эффективности по каждому региону в течение 2015-2016 годов по категориям, "сколько было занятых людей, сколько им начислили заработной платы, сколько было уплачено", и будет их системно отслеживать.

"Я думаю, что мы за несколько месяцев порядок в это сфере наведем. Понятно, что не все сразу с пониманием и уважением отнесутся к работающим людям, но Правительство поможет всем понять неотвратимость этого пути и необходимость его выполнения. Люди должны получать нормальную заработную плату и честную", - подчеркнул Премьер-министр.
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боюсь даже представить сколько бакс будет стоить.уже 27.8
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Бізнес в Україні знаходиться в тіні, щоб вивести його з тіні треба відмінити ПДВ та ввести податок з обігу! Відміна ПДВ та введення податку з обігу ЛІКВІДУЄ КОНТРАБАНДУ (бо головний проблема імпортерів це сплата ПДВ), зменшить кількість фіктивних підприємств, бо кожен буде платити податки зі свого обігу коштів або товарів, об'єднає маленькі ФЛП в великі компанії, якими вони і є насправді, зменшить ризики кредитування (бо фіктивні фірми зникнуть і це дозволить банкам реально кредитувати реальний сектор економіки, а не так як зараз купа фірм перекидують одна одній ті самі гроші), збільшить відповідальність виробників товарів та послуг перед споживачами (бо зараз реалізовуючи товар чи послуги через посередників виробник уникає відповідальності). Ліквідація ПДВ призведе до глобальних змін в економіці України і це треба було зробити ще три роки тому!
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Много бреда в Вашем комменте... Так, на вскидку... Налог с оборота, прекрасно (в США все зашибись с этим делом)...Как будем стимулировать развитие предприятия и создание новых рабочих мест?
ФЛП значит все фиктивные?! Всех объединить в "колхозы"? А я вот думаю:" С кем объединить моего соседа? ОН ФЛПшник делает корпусную мебель, у него работает 2 человека за которых он платит налоги... Объединим его с соседним хлебным киоском....
Про відповідальність виробників....И при чем тут посередник? Если есть закон о защите прав потребителя(ст.8) где четко расписана ответственность и продавца и производителя...Оформляете правильно документы и защищайте свои законные права.
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"бакс" - это "сберкнижка" когда Украиной правят ПРОХВОСТЫ
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видел и купил разные глаголы! У нас 27,5 неделю назад было, в банках 27,0- 26,8 ,но валюты нет, всё по накатаной схеме! Идём на рынок к валютчикам ,которых победил, как и янтарную мафию пан сабаков
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Согласен, но вижу очереди в Ощадбанк по этому курсу и баксы там покупают.
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...,,,.я .вовчика. гросю понял , , вдвоем с порошенко выкинули необоснованный финансово фортель , , 3200 грн ,,., видимо , посчитали , ни хрена с бюджетом сей девайс не сростается , и давай. теперь искать козлов отпущения , , хватают тех кто ближе , предпринимателей ,, , кошерно придумали , ))), , не получится .--..бизнесмены виноваты ,,,...не путать с оффшорниками и декларанто-олигархами , с них взятки-гладки
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Да со слепотрастовыми кидалами как на вулкане , гребут везде где еще что то осталось , банки, тарифы курс, армия, лекарства , в общем все монополии от которых не убежать , экономическая клетка
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Гройсман сука ты шо?? Тут стэцьки копрофилят о том, что только нищеброды в Украине не получают меньше 10 тысяч а ты о какой-то минималке...
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3200грн./ 27= 118 долларов.
Это никакого отношения к борьбе с бедностью не имеет. Доход 68 баксов в месяц на человека - это черта бедности для африканских стран, которым не нужно ни одеваться ни платить за отопление.
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Либо гнойман дурак, либо вредитель и работает на разрушение экономики. Просто появится много уволенных работников, а те что останутся - будут работать в два раза больше за ту же зарплату.
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А тек то будут уволены - пойдут за пособием в центр занятости, и вместо дополнительных сборов в бюджет : (3200-1600)*0,2=320 грн. в месяц он получит -600грн. на каждом уволенном сотруднике.
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Так что людям зарплату нельзя повышать, тем более,если она и так мизерная? Идиотов конечно трудно понять, но я пытаюсь
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Повышать надо,но пред этим сделать так,чтобы бизнес рос и развивался-а не в яму летел
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Именно так и можно остановить тепловоз кризиса -реальной работой и практическими пусть небольшими шагами в борьбе со всякими педарасами.
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"Поезд стой! Раз, два." - а мне трудно понять идиотов, которые считают, что так можно остановить тепловоз.
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минус налог и коммуналка даже с субсидией и останется около 2000
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отправьте винницкого фонтанщика на первый курс экономического факультета, или подарите ему книжку по классической экономике, или объясните кто-нибудь этому идиоту, что заставить платить зарплату работнику выше рыночной - НЕВОЗМОЖНО, для того чтобы был рост заработной платы - должен быть спрос на рабочую силу - то есть нужно создавать рабочие места.
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Откуда 68 ?
ООН с 2015г увеличила порог нищеты, в связи со снижением покупательной способности доллара.
Для африканских стран стал 5$ на человека в сутки (без учета коммуналки).
Если семья из трех человек, имеет менее 450$ в месяц - нищие.
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Шо Горося,не все деньги еще с Барыгой стиздили?
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Не все, еще тебя отпиздят и спиздят
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Гройсман,ненадо с этим играть.Доиграешься.Нас много,а ты один.
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ШОБЛА не одна. Эти МРАЗИ окружили себя Полицаями, СБУшниками, ГСОшниками, ВВшниками и раздают им всякие блага и регалия чтобы ЖОПЫ ПРИКРЫВАЛИ.
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Отдыхал летом в провинции, так больно было смотреть на персонал, которому платили по 1200 грн.
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Теперь не посмотрите. Уволят их нах..й. В офисе семь предприятий работает (пока). Человек по 7-10 в каждой было, теперь где один директор, где никого -0, только учередители. Пендаль он будет по пенсионному фонду. Надо не минималку двигать, а экономические предпосылки для бизнеса поднимать и его доходы. Гройсман - дибил б...
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Ага ,только сегодня ходил ругаться к жене на работу,потому что заставляют ВСЕХ писать заявления на половину рабочего дня ,если не хочешь говорят увольняйся ........
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Гнойман, скажи мудила - сколько ты планируешь создать рабочих мест в 2017 году?
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Да будут платить, Грося, будут. Просто раньше платили 1200 зарплаты, а остальное черным налом, а теперь будет 3200+черный нал.... Для работяг ничего не изменится, как получали 4-5 твс., так и будут получать.
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ты забыл про налог. Раньше налог платили с 1200 а теперь с 3200!! как думаешь за чей счет будут платить налог?!
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Подозреваю, что именно для увеличения налогов и подняли минималку. Неплохой способ бороться с черным налом, да только неправильный...
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а кого это волнует? гросю? ХА ХА ХА! гросе главное налогов содрать а какой ценой ему побоку!! год просидел и хорошо а то что за этот год все развалял так это не его проблемы это уже пролемой следующих правителей будет!!
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Так для этого и сделали 3200. Чтобы было поменьше субсидий и побольше налогов, а НАРОД уши развесил.
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Какие 3200??? Где они такие зп видели? У нас благодаря обицянкам коммунизм демократический уже построен! Зачем нам деньги пан грося? оставьте их себе,мы ведь тупые не знаем что такое ГОСУДАРСТВОМ РУКОВОДИТЬ....
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ГРОЙСМАН, ТРЕБОВАТЬ НАДО НЕ МИНИМАЛКУ ВЫПЛАЧИВАТЬ, А ОСТАЛЬНОЕ В "КОНВЕРТАХ", А ВСЮ ЗП. ШОБЛА ПРОХОДИМЦЕВ.
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а за воздух не надо требовать оплаты а?!! это же безобразие дышат и не платят сволочи!!
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3200 - это БЛЕФ от ШОБЛЫ для НАРОДА. Для увеличения налогов и уменьшения субсидий ДА. А НАРОД и уши развесил.
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ахахаха уже всех перевели на полставки 1600 грн в зубы и все окей
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глупости, полставки не спасут, налоги все равно с минимальной
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налог с фонда заработной платы так что учи основы!!
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уточню, для основных сотрудников ЕСВ с з/п не меньше минимальной
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не понтяна фича "основные сотрудники"?! типа те кто на полный день? так тут вопросов нет тем кто на полный тем ЗП = 3200 и налог с 3200. Мы говорим про тех кто не полный день!!
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Итак, основы: основной сотрудник - тот, для которого это место работы является основным, т.е. там находится трудовая книжка, вот для них неважно полный рабочий день или неполный, ЕСВ с з/п не меньше минимальной. Для совместителей (т.е. тех, у которых есть еще и основное место работы на другом предприятии) - с фактической зарплаты
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так про это и разговор что все будут совместителями!!
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запросто. Токо не надо меня пугать тем что пенсии не будет!! ее по любому не будет ни у кого окромя ментов судей и прокуроров!!
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Не буду, я оставила все попытки что-либо вам объяснить, как бесперспективные
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даже если 100 грн начислено зп то 22% с 3200, для совместителей нет. даже при отсутствии деятельности нужно платить херась
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это ты про ФОПы наверно? а я говорю про общую систему. ФОПы да есть деньги нет денег а 704 вынь и полож!!
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на общих основаниях тож самое с 3200 по любому. вот шас на форуме бухгалтерОк дамы пишут про массовые сокращения сотрудников или перевод на роботу по гпд
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такой выход до поры, до времени, сейчас, очевидно, начнут задалбывать "фактичними перевірками"
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ну так вообще замечательно выходит у нас бизнес ужмется по максимуму!! интересно бюджетникам за счет чего будут повышенные ЗП платить?!! станок включат?!
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В Україну повертається загроза Яценюка - політолог

В Україну повертається загроза Яценюка. Його рекламне привітання з Новим роком це лише верхівка проблеми. Усім зрозуміло, що Порошенко вже фсьо. Ясно й те, що нам, українцям "допомагатимуть" ззовні зробити наступний правильний вибір правильного президента, пише у своєму "Фейсбуці" політолог, директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой.

А хто кандидати? Кого бачить світ? Ляшко і Рабінович? Навіть не смішно. Садовий не схотів, а потім не зумів вийти з провінції на рівень політика національного масштабу. А тепер його взагалі "завалили сміттям".

Є ЮВТ. Відсиділа у в'язниці злочинного режиму, пробувала триумфально повернутися і зловила облом, зробила висновки, провела роботу над помилками, обрала нібито правильну тактику. Залишаються пооблеми з антирейтингом та страхом перед нею часів її прем'єрства, коли не всі її кроки були так би мовити мудрими. Шанси є, але....

Аж пнеться чи то в диктатори, чи то в президенти Турчинов. Весь у комуфляжі, не голений, брязкає зброєю та антиросійською риторикою. Але в Україні і світі ще пам'ятають кумедне "поранення на Майдані" безславну сдачу Криму, злочинне зволікання з призначенням начальника АТО, блокування нових озброєнь, демонстративне непідписання Постанови про скасування закону КаКа про мову та зраду БЮТ.

От і залишається з усіх кандидатів в президенти Сєня-кролик. А шо? Гроші і зв'язки на Заході має. Кажуть, що бездарний прем'єр? Так це спецоперація Порошенка по просуванню в Уряд свого вінницького дарованія з ринку Юність. І плівки Онищенка це підтвердять. Телевізор та професійні послуги сєня-ботів примусять виборців "по-новому" оцінити історичний внесок Яценюка в справу збереження миру і стабілізацію економіки.

А де ж нові обличчя - спитає стурбований громадянин, ностальгуючий за ідеалами і вимогами Революції Гідності? А давайте Наливайченка! А може Гриценка чи Саакашвілі? Чи якогось модного Наєма чи бородату Лещенку? Або ж самого Парасюка!
Проте "пересічний" виборець скаже: добре але не зараз - он по тєлєку Яценюк так красиво говорить і обіцяє..... А після нього одразу цікавий концерт по СТБ і серіал по 1+1.
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Тупица и идиот.Поднятием штрафа поднял только сумму отката для проверяющих органов.Теперь еще больше по схемам свалит в тень по зп.
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ну а если работника и нанимателя (обоих) устраивает 3000 грн.?Шо делать?
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Неужели трудно понять, если раньше человек работал по серой схеме и получал 1600 грн, то сегодня он будет получать столько же но за пол ставки 3200.
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ЭТА МРАЗЬ ПОЯВИЛАСЬ ВЧЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛА. СКОТ РАССКАЗЫВАЛ КАКОЙ ОН И НФ ХОРОШИЕ. ПОЙДИ УТОПИСЬ.
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ага гройсман на его фоне сразу стал моложе и честнее?
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Пусть Гройсамн скажет Пете, что бы тот не платил зарплату на в конвертах на 5-ом канале.
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Риторика Гройсмана все больше напоминает Лукашенко.
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Грося, ты не можешь ничего приказать частнику априори. Это не госсектор. Вы обложили бизнес такими налогами, что они и так на ладан дышат, особенно малый бизнес. Проедь по городам, везде наклейки "Аренда", "Продам". Кого ты пугаешь?
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В январе-ноябре 2016 года субсидии назначены 7 млн. семей.
По сравнению с соответствующим периодом 2015 года количество таких семей увеличилось на 2,2 млн. семей или на 47%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.

То есть, согласно официальной государственной статистике, Гройсман увеличил количество нищих людей в Украине в 1,5 раза за время своего премьерства.
Вот такая борьба с бедностью от Гройсмана.
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Государство не может назначить минимальную зарплату, оно его может только посчитать.
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Гройсман целый год не хотел,а теперь предпринимателей заставляет,а как насчет рабочих мест или все по жидовски за чужой счет.
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Боже , какие же они идиоты !!! Кто нами руководит ??? Это же полный писец !!! Сраные , тупые ШВОНДЕРЫ !!! Вместо того ,чтобы либерализовать экономику , сделать ее рыночной , а не олигархично - клановой , они не придумали ничего умнее , чем заставить бизнес отдать последнее . Спуститесь, с благополучного Киева , на грешную землю , и посмотрите , какие доходы имеет местный бизнес , скажем , в Желтых Водах или Первомайске .Николаевской области .
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если нами руководят такие персонажи, а мы спокойно сопли жуем - то вопрос галвный в другом - а кто тогда мы?
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После повышения зарплаты до 3200 грн Гройсман должен доплачивать разницу предприятиям
у которых не будет хватать денег на это повышение. Иначе малый бизнес не выживет. Если
Гройсман не может найти такие деньги. то пусть уходит. На его место придёт другой более
умный и талантливый. И так надо менять премьеров пока не найдётся более способный и
выведит экономику из кризиса. А всякие оправдания принимать не стоит. Может на пятом
или десятом страна найдёт нужного управленца.
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Не зря кричит грося,не зря.Видно не всё так однозначно с поднятием этих зарплат.Если для части бизнеса сума окажется не подъёмной то это банкрутство предприятий и их закрытие.
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Владимир молодец! Дави, жми , ведь ты то в курсе что за явление Майдан. И за какое лаве он делается. Никто не выйдет и не пискнет. Дави!
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Гоцман еще тот пережиток совка- заставлять поднимать з/пл - командно - административный метод,но никак не рыночный.Назад в СССР -по -гройсмновски.
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Ну поднимут предприниматели цену на свою продукцию, ровно на повышение зарплат и налогов. Будет скачек цен + инфляция. Дальше что, экономист недоделанный?
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