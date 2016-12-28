 Новым "прокурором" оккупированного Крыма назначили Олега Камшилова

Генеральный прокурор России Юрий Чайка внес кандидатуру первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность прокурора Крыма, передает Цензор.НЕТ. Об этом РИА Новости рассказал подконтрольный Кремлю глава комитета крымского парламента по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.
В сообщении говорится, что вопрос о кандидатуре Камшилова включен в повестку дня внеочередного заседания сессии крымского парламента, которое назначено на 28 декабря.
Прежний прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская оставила должность после избрания ее депутатом Госдумы России. Исполняющим обязанности прокурора полуострова стал ее первый заместитель Андрей Фомин.
Олег Камшилов родился в 1969 году в Омской области. Работал первым заместителем омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края. Камшилов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".
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