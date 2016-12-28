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Все про:Донецк (7221) Луческу (66) Россия (64418) Санкт-Петербург (345) СССР (668) футбол (3023) Шахтер (560)

 "Россия и Украина для меня - одна и та же страна", - экс-тренер "Шахтера" Луческу

Тренер футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург), бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу считает Россию и Украину одной страной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Матч", Луческу, приехав в Санкт-Петербург, заявил: "После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня - одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже".

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Напомним, Луческу был главным тренером "Шахтера" с мая 2004 по май 2016 года. Сразу после ухода из команды он был назначен тренером санкт-петербургского "Зенита".
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Хорошо видать этому гастарбайтеру ахметка платил, вот и кукарекает , что выгодно господину.
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Тогда и Румынии предложить вступить в эту жопу
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Прилітаючи в Україну, він повсюди чує російську мову. То чому б йому не заплутатись??????
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а якщо б він почув українську, ви впевнені що він би ії ідентифікував?
То чому, коли він в Швейцарію приїздить і чує французьку мову він не вважає що це адиннарот чи що він у Франції)
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А для меня Мирча и цыганва - один народ , так на кого обижаться?
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Этот старпер всегда был дерьмом. Не пожимание руки другому тренеру после матча. Вечные обвинения кого-то в чем-то. Постоянное недовольство. И теперь несет какую-то пургу. В кибитку и на Колыму-чукчей тренировать. Братья по разуму.
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Годы проведенные мистром Луческу на ДаМбАсЕ не прошли для него бесследно проватился румын
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Если мозги не работали, а только мяч гоняли, то думать не обязательно.
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А что вы хотели услышать от цыгана, которому платит газпром?
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мы хотели, чтоб он за кацапскими футболистами лучше следил, а то грають паршиво и не гавкав
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А для нас Румыния и Третий рейх одна и та же страна...
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Засунь свое мнение себе в одно место. Задрали уже со своей одной страной.

Поедь в Австрию и скажи, что они с Германией одна страна.
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Их разделила случайность, история. Источник: http://censor.net.ua/n421354

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Этот цыган даже не в курсах, шо одной страны и небыло. Были две страны (с многочисленных) составляющие одну страну Совок Нерушимый, что он не забыл указать. Совок никогда небыл расеюшкой. И тем более если, что-то разделяет история, то это не случайность, а закономерность. Видать, что футболисты на тренировках тренируются не с мячем, а с его башкой, так как объединить в одной мысли стока противоречий это не случайность.
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вот это правильная поправочка--для моих сверстников
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аданастрана... адиннарот..
Знаем, проходили уже.
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точно , , уже назвал бы всю европу единой страной , и не парился , , молоток , луческу , зачетный анекдот пред-новогодний , , за футбол бы лучше думал , политик , блин , нашелся , , , у нас тут экспертов и без румынов хватает
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В принципі він правий. що даунбас, що рашка - одна психологія. психологія пьяного бандита.
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Луческу ляпнул не разобравшись.
Ватникам радости полные штаны.
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Как лапотная паРАША заселённая гадкими наполовину монголоидными москалями кацапами которые даже не славяне и только в 18 веке коварно замаскировались под якобы россиян - русских и Украина - Русь со своим древним славянским народом Украинцев славных потомков русичей Киевской Руси ( древнее название Украины ) быть только подумать о ужас одной страной. Да или кацапы Луческу уже успели подсадить на "Боярышник". Или фашистские СМИ педерации как обычно подло вырвали текст контекста, скорее всего он имел ввиду что одна футбольная страна так как Украина и лапотная паРАША находятся на задворках среди признаных футбольных стран мира.
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он за 12!!!! лет язык не выучил. Как он что то может знать????
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зранку сьогодні прокинувся дивлюся луческу стоїть аж тріскає.
пішов в туалет по легкому і все пройшло.
Для мене луческу і чоловічий статевий орган одне і те саме
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Для таких как этот Мирча, кто бабло отслюнявливает - тот и родной. Стоит ли напрягаться из-за слов продажного гастера.
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ага . для меня тоже Румыния и Руанда одна и та же страна только их разделила случайность и география а вообще цыган в чем то прав он то дальше Донецка не выезжал . а там действительно разница с Расейкой не большая . разве что москали боярышник пьют а донецкие водку паленку .
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К сожалению, многие европейци так и думают, и отношение у них соответсвующее, они еще как-то принимают галичан, закарпатцев, а все остальные для них - раша. А рашу они не любят, и не любят нас прицепом. Поэтому и затягивают безвизы т.д. и т.п. Реально, кроме Майдана, кроме отношения украинцев к власти , мы не сильно в их глазах отличаемся. Можете кидать в меня тапками, но то, что мы продолжаем терпеть коррупцию в судах, все эти оффшоры, бесполезные депутаты рады - это наше сходство с запоребриковыми. Предлагаю начать с референдума о внесению в конституцию изменений о количестве депутатов Рады (100) и приаязкой зп депутата и минималкой с 10 кратной разницей. Все остальные выплаты незаконны.
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Один оччень известный европеец не видел принципиальной разницы между евреями ,цыганами и нигерами и миллионами отправлял их в крематории, правда плохо закончил.
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ну об "обычаях , способе мышления и поведении" это Луческу не подумавши....ещё при совке рассейский фан в Киеве, Днепре и Львове отхватывал порой не хило а вот в Донецке почти никогда....
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Ну Чебуреску отвечу тебе словами из песни Шнура Дорожная ехай ну а дальше послушай песню
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Кстати, для "избранных" с остальной части Неньки, он ведь был и тренером, когда шахта тренировалась и во Львове, так что это не только донетчан касается.
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деревня Дураково ‏@willi_rusland 27 дек.
Ну, все, товарищи.. Пи...дец с коллективизацией возвращается:" В Госдуме рассмотрят законопроект о создании колхозов" Здравствуй 1929 год..
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господи, какой то румын рассуждает об истории, которую совсем не знает, где кто видел спортсмена историка?
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Все кто так считают должны жить в расее, им же все равно без разницы.
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мужамед навеное ему закашлял за гнилые базары, теперь как кисель будет вещать
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Ааа, тогда ясно, почему они считают, что у нас тут "гражданская" война...
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Цей конокрад убивав український футбол скуповуючи за гроші ахметки талановитих українських футболістів,а потім тримав їх на лаві запасних.Хлопці втрачали форму,а гастролери пинали м"ячик.Від Беліка до Девіча збірна України втрачала.Тому-циган,дутен пуле.Сподіваюсь,Зеніт з тренером злітають на в Сирію на благодійний матч.
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Он там получает офуенное бабло. Шо он по вашему должен был сказать.
Тем более шо ему насрать россия, Украина или тувалу. Срубил бабла и свалил.
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Мирча наверное рассчитывает на алаверды, и что ему скажут, что румыны это те же французы. Но разница есть, хоть и невсегда заметная на первый взгляд. Хоть языки и похожи
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