 "Россия и Украина для меня - одна и та же страна", - экс-тренер "Шахтера" Луческу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Матч", Луческу, приехав в Санкт-Петербург, заявил: "После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня - одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже".
Напомним, Луческу был главным тренером "Шахтера" с мая 2004 по май 2016 года. Сразу после ухода из команды он был назначен тренером санкт-петербургского "Зенита".
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То чому, коли він в Швейцарію приїздить і чує французьку мову він не вважає що це адиннарот чи що він у Франції)
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Поедь в Австрию и скажи, что они с Германией одна страна.
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Этот цыган даже не в курсах, шо одной страны и небыло. Были две страны (с многочисленных) составляющие одну страну Совок Нерушимый, что он не забыл указать. Совок никогда небыл расеюшкой. И тем более если, что-то разделяет история, то это не случайность, а закономерность. Видать, что футболисты на тренировках тренируются не с мячем, а с его башкой, так как объединить в одной мысли стока противоречий это не случайность.
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Знаем, проходили уже.
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Ватникам радости полные штаны.
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пішов в туалет по легкому і все пройшло.
Для мене луческу і чоловічий статевий орган одне і те саме
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Ну, все, товарищи.. Пи...дец с коллективизацией возвращается:" В Госдуме рассмотрят законопроект о создании колхозов" Здравствуй 1929 год..
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Тем более шо ему насрать россия, Украина или тувалу. Срубил бабла и свалил.
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