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Все про:Кабмин (9536) Пенсионный фонд (244) пенсия (1478) Гройсман (1912)

 "Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти", - Гройсман

Кабинет министров Украины в рамках выполнения плана среднесрочного развития страны на период до 2020 году рассчитывает сделать Пенсионный фонд бездотационным и значительно улучшить систему государственной социальной поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя проект среднесрочного плана.

"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти. Нужно улучшать социальную поддержку граждан", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что действующая система и управление ею является неэффективным, поскольку на текущий момент две трети пенсионеров получают минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда составляет 150 миллиардов гривень.

Как сообщалось, представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман

В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста. Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда.

По расчетам Минсоцполитики, в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.


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Є ЮВТ. Відсиділа у в'язниці злочинного режиму, пробувала триумфально повернутися і зловила облом, зробила висновки, провела роботу над помилками, обрала нібито правильну тактику. Залишаються пооблеми з антирейтингом та страхом перед нею часів її прем'єрства, коли не всі її кроки були так би мовити мудрими. Шанси є, але....

Аж пнеться чи то в диктатори, чи то в президенти Турчинов. Весь у комуфляжі, не голений, брязкає зброєю та антиросійською риторикою. Але в Україні і світі ще пам'ятають кумедне "поранення на Майдані" безславну сдачу Криму, злочинне зволікання з призначенням начальника АТО, блокування нових озброєнь, демонстративне непідписання Постанови про скасування закону КаКа про мову та зраду БЮТ.

От і залишається з усіх кандидатів в президенти Сєня-кролик. А шо? Гроші і зв'язки на Заході має. Кажуть, що бездарний прем'єр? Так це спецоперація Порошенка по просуванню в Уряд свого вінницького дарованія з ринку Юність. І плівки Онищенка це підтвердять. Телевізор та професійні послуги сєня-ботів примусять виборців "по-новому" оцінити історичний внесок Яценюка в справу збереження миру і стабілізацію економіки.

А де ж нові обличчя - спитає стурбований громадянин, ностальгуючий за ідеалами і вимогами Революції Гідності? А давайте Наливайченка! А може Гриценка чи Саакашвілі? Чи якогось модного Наєма чи бородату Лещенку? Або ж самого Парасюка!
Проте "пересічний" виборець скаже: добре але не зараз - он по тєлєку Яценюк так красиво говорить і обіцяє..... А після нього одразу цікавий концерт по СТБ і серіал по 1+1
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Пенсії мають бути зменшені до розміру трьох мінімальних пенсій, як це було в СРСР! Навіть СРСР не міг виплачувати пенсії у 40-100-200 разів більші за мінімальні, чому українська влада раптом вирішила що депутати, міністри, судді Конституційного суду, просто судді, прокурори, Голови НБУ мають отримувати пенсії від 20 до 150 тис. грн????? Ніяких грошей не вистачить щоб прогодувати це "нове дворянство"! Державна пенсія це соціальне пособіє тому має бути обмеженим по розміру. Хочеш собі велику пенсію - відкладай гроші в приватний пенсійний фонд. Мафія за 25 років розвалила Україну та довела до війни, а ми їм пенсії по 100 тис. грн сплачуємо! Цього не буде!
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лол. очередное полотно "не из методички"?
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от такие пенсии будут в Украине через три года
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даже как-то не по себе становится от всех этих улучшений, что ждут нас в ближайшем будущем
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не ну а шо
отдача пошла наконец то))
пенсионный фонд теперь не будет дотационный
во залупил))
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Ну так для этого надо ,чтобы вы перестали воровать и вернули уже украденное .....
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Экономика должна быть экономной (Л. И. Брежнев)
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Додик, скоро это будет не твоя забота!
А пенсионерам предлагаю зайти на страницу: https://www.facebook.com/pensionariy
Там от вчера, 22:44, есть интересное сообщение.
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Солнце должно светить днем, а ночью нет.
Вода в реке должна течь постоянно.

А вообще, жду с нетерпением нового 2017 года. Обещает быть интересным...
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16 год был так себе. Что принесет нам 17-й?
Думали ровно сто лет назад.
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А хто ж наповнюватиме той фонд, коли кожен норовить тільки взяти звідти?
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рассматривают несколько таких моделей

1) (реальный) Снижение средней продолжительности жизни до 50 лет.
2) (фантастический) Подъем экономики до уровня развитых стран.
.
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Еще можно пенсионный возраст до 70 лет поднять
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Та же муйня.
2011 год.
Премьер Азаров считает, что основное содержание пенсионной реформы заключается в том, чтобы пенсии стали более высокими, более дифференцированными. "Поэтому мы сейчас проводим переговоры с МВФ и находимся в постоянном диалоге, исходя из двух составляющих. Других вопросов с МВФ у нас практически нет", отметил Н.Азаров

http://censor.net.ua/n170935
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""реформатори "" - не ви призначали пенсію в еквіваленті 200 доларів - то й не вам її знецінювати в ЧОТИРИ рази , ви вороги Українського Народу чи порушники Конституції , де Гарантовано Соцзахист та Соцсправедливість ?????
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упор на 2020 многоходовочку жидва задумала а как же 17 18 19 годы
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"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти. Нужно улучшать социальную поддержку граждан" Блин.... и конкретно то как... И когда и сколько...все ж указано....
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Це вже щось новеньке - раніше вони нам обіцяли, тепер кажуть, що нам треба. Невже стало соромно, чи може хочуть, щоб ми забули про те, що вони нам обіцяли? (...) БЛЯ!
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ничоси?
гройсман, что решил реву по миру пустить?
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страшный сон наяву:
"...любой поц с винницкого базара может управлять государством..."
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"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти"- ну где и шо должно вырасти мы и сами знаем. Пора менять риторику и говорить не о том как должно быть а о том что сделано конкретно.(собака лает ветер носит)
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Помните анекдот про прапорщика? Тут примерно так же: "Пенсия, расти! Раз, два!"
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так понял гросмэн в ускоренном виде отчитает методические заготовки для любимого на рода и на праздники с чистой совестью
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Сегодня день популиста , Гройсман неумолкаемый генератор популизма, такой молодой а ватник в душе совковый тип мышления если много обещать тебя будут уважать гидко дивитися на цирк.
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