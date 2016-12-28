 "Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти", - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя проект среднесрочного плана.
"Пенсионный фонд должен перестать быть дотационным, а пенсия должна вырасти. Нужно улучшать социальную поддержку граждан", - сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что действующая система и управление ею является неэффективным, поскольку на текущий момент две трети пенсионеров получают минимальную пенсию, при этом дефицит Пенсионного фонда составляет 150 миллиардов гривень.
Как сообщалось, представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.
В правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей, и внедрение пенсионной реформы не обязательно будет означать повышение пенсионного возраста. Ключевым решением является сокращение дефицита Пенсионного фонда.
По расчетам Минсоцполитики, в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.
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Люди, которые работают во власти должны быть адекватными и профессиональными, - Гройсман(10)
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Гройсман: Наша задача - максимально модернизировать Украину(96)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
Аж пнеться чи то в диктатори, чи то в президенти Турчинов. Весь у комуфляжі, не голений, брязкає зброєю та антиросійською риторикою. Але в Україні і світі ще пам'ятають кумедне "поранення на Майдані" безславну сдачу Криму, злочинне зволікання з призначенням начальника АТО, блокування нових озброєнь, демонстративне непідписання Постанови про скасування закону КаКа про мову та зраду БЮТ.
От і залишається з усіх кандидатів в президенти Сєня-кролик. А шо? Гроші і зв'язки на Заході має. Кажуть, що бездарний прем'єр? Так це спецоперація Порошенка по просуванню в Уряд свого вінницького дарованія з ринку Юність. І плівки Онищенка це підтвердять. Телевізор та професійні послуги сєня-ботів примусять виборців "по-новому" оцінити історичний внесок Яценюка в справу збереження миру і стабілізацію економіки.
А де ж нові обличчя - спитає стурбований громадянин, ностальгуючий за ідеалами і вимогами Революції Гідності? А давайте Наливайченка! А може Гриценка чи Саакашвілі? Чи якогось модного Наєма чи бородату Лещенку? Або ж самого Парасюка!
Проте "пересічний" виборець скаже: добре але не зараз - он по тєлєку Яценюк так красиво говорить і обіцяє..... А після нього одразу цікавий концерт по СТБ і серіал по 1+1
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от такие пенсии будут в Украине через три года
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отдача пошла наконец то))
пенсионный фонд теперь не будет дотационный
во залупил))
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А пенсионерам предлагаю зайти на страницу: https://www.facebook.com/pensionariy
Там от вчера, 22:44, есть интересное сообщение.
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Вода в реке должна течь постоянно.
А вообще, жду с нетерпением нового 2017 года. Обещает быть интересным...
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Думали ровно сто лет назад.
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1) (реальный) Снижение средней продолжительности жизни до 50 лет.
2) (фантастический) Подъем экономики до уровня развитых стран.
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2011 год.
Премьер Азаров считает, что основное содержание пенсионной реформы заключается в том, чтобы пенсии стали более высокими, более дифференцированными. "Поэтому мы сейчас проводим переговоры с МВФ и находимся в постоянном диалоге, исходя из двух составляющих. Других вопросов с МВФ у нас практически нет", отметил Н.Азаров
http://censor.net.ua/n170935
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гройсман, что решил реву по миру пустить?
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"...любой поц с винницкого базара может управлять государством..."
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