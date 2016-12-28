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Все про:дипломатия (919) Израиль (780) МИД (3732) ООН (1842) резолюция (132) Совбез ООН (455) Лубкивский Даниил (9)

 Украина в ситуации с Израилем должна опираться на международное право, - Даниил Лубкивский

Экс-замглавы МИДа назвал серьезным промахом нехватку коммуникации по важным внешнеполитическим делам.

Позиция Украины должна быть сильной и мудрой - сберечь отношения с партнерами. Но главное - международное право. Об этом в комментарии LB.ua рассказал экс-замминистра МИД Даниил Лубкивский.

"Свою позицию надо уметь объяснять и защищать. Отношение со всеми партнерами надо беречь. Но главное, что надо беречь - это международное право. Этот аргумент может унять любые эмоции, если диалог идет между демократическими странами и партнерами, которые уважают друг друга", - сказал Лубкивский.

"Наша главная опора в международных отношениях - это соблюдение международного права. Здесь не может быть компромиссов и двойных стандартов - любой такой случай потом сработает против нас в будущем", - добавил дипломат.

По его словам, власти изначально допустили существенный промах в коммуникации с обществом по объяснении своей позиции. "Мы видим здесь существенный промах. И теперь эту коммуникацию надо только усиливать. Надо помочь президенту и внешнеполитическому ведомству гораздо яснее и аргументировано объяснять свою позицию и решения. Жизнь вокруг изменилась: объяснение содержания решения не менее важно, чем сам смысл. Серьезным промахом является нехватка коммуникации по важным внешнеполитическим делам, потому что это дает основания для неоправданных оценок. Отсутствие внятной коммуникации может также быть симптомом неуверенности", - сказал дипломат.

Лубкивский также уверен, что такие вопросы нуждаются в обсуждении в рамках правительства для выработки целостной политики. "Главная ответственность в сфере внешней политики возложена на Президента. Но такие сложные вопросы нужно своевременно обсуждать в рамках правительства. И по-человечески объяснять свой подход, чтобы уберечь и политический диалог, и общественные связи с партнерами", - сказал он.

"Нетаньяху говорит правильно: уважают сильных. Я б добавил: сильных и мудрых. Вот это и зависит от нас: и сила, и мудрость. Это, кстати, опыт правительства Яценюка. Об нашем опыте ясной, четкой и уверенной внешнеполитической позиции по многим сложным вопросам и мира, и войны надо помнить. И никому нельзя позволять разговаривать с Украиной через "губу". Партнеров надо беречь. И это должно быть взаимным", - добавил Лубкивский.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Украина. США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израиль в ответ отменил визит Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря. Накануне МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.
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В данном случае Израиль сам себя высек, как унтер-офицерская вдова. Решение голосовать за Резолюцию было правильным.
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Ні Ізраіль намагався домовитись і Нетаньяху дзвонив Гройсману перед голосуванням України в ООН і Гройсман йому пообіцяв що "все буде добре", але МЗС нічого не знав про цю обіцянку Гройсмана і голосував як хотів, бо реальний міністр іноземних справ в нас особисто Порошенко, як і у випадку з Нетаньяху!!! Тепер Україні та Ізраілю потрібно звільнити власних міністрів закордонних справ!!!!! Тому тепер екс заступник міністра і говорить про "необхідність комунікації" бо влада не має спільної позиції, немає центру прийняття рішень! Треба сказати що немає центру прийняття рішень взагалі в будь якій сфері - в обороні, в переозброєнні, в сфері комунальних тарифів, в сфері пенсійного забезпечення, в сфері енергетики, в жодній сфері немає єдиного центру прийняття рішень. Уряд в нас це клуб спікерів, які нічого не вирішують.
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Це схоже на брехню, бо Гройсман не має права обіцяти як буде голосувати Україна в ООН. Крім того, розмова по телефону нічого не може гарантувати і можновладці Ізраїлю це знають.
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Факт телефонної розмови Нетаньяху з Гройсманом, мав місце, тобто Ізраїль намагався переконати Україну не голосувати за резолюцію ООН і реакція Ізраїля на українське голосування "ЗА" засудження ізраїльських поселень на палестинських землях була найбільш жорсткою! Ізраіль пішов на країні заходи, відмінив візит Гройсмана, заявив про припинення свіпрації з Україною у всіх сферах, гірше може бути тільки відкликання посла та оголошення війни! Факти говорять про те що Гройсман таки пообіцяв Нетаньяху вирішити питання утримання України під час голосування в ООН і не виконав обіцянки!
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Общался вчера со своимии знакомыми из Израиля и спросил по поводу всей этой ситуацией с Натаньяху. Мой знакомый сказал, мол не стоит обращать внимание, в Израилю он очень многих людей напрягает своими замашками фюрерка
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Вот именно, приберут его и Израиль не будет противостоять всему миру.
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Не допрацьовують эвреї. Потрібно було їм офіційно назвать усі проголосувавші ЗА країни антисемітськими і провести логічну лінію з холокостом.
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"Запорiзкi козаки пишуть лист израiльскому натаньяху"
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