 Жителя Твери обвиняют в "финансировании терроризма" за перевод 2 тыс. рублей знакомому в Турции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, адвокат обвиняемого Елена Романова рассказала, что уголовное дело было возбуждено в марте. Обвинения предъявлены по п. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ. Статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма.
Сам Гаджиев рассказал, что в 2014 году познакомился в гостях у знакомых с молодым человеком. Они подружились и стали общаться в социальной сети "ВКонтакте". Вскоре Гаджиев увидел, что его друг публикует фотографии из Стамбула. В ответ на расспросы тот ответил, что переехал в Турцию с женой и ребенком и зарабатывает на жизнь, работая водителем.
В середине 2014 года, по словам Гаджиева, по азербайджанской диаспоре Твери прошел слух о том, что его знакомый примкнул к незаконным вооруженным формированиям в Сирии. Гаджиев написал ему личное сообщение и попросил подтвердить это. "Он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, и начал впаривать мне свою идеологию", - рассказал обвиняемый.
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Через какое-то время знакомый Гаджиева написал ему еще одно сообщение из Турции. Он рассказал, что у него обнаружили рак, что он находится в больнице и ждет операции. Гаджиев предложил помочь деньгами и перевел на карточку супруги своего друга 2000 рублей. После этого, как утверждает Гаджиев, он прекратил любое общение со своим знакомым.
В марте 2015 года глава азербайджанской диаспоры Твери сообщил Гаджиеву, что его имя фигурирует в "списке ФСБ", и посоветовал добровольно явиться в полицию. Гаджиев последовал совету и после дачи объяснений был отпущен без предъявления обвинений.
Спустя 8 месяцев Гаджиевым вновь заинтересовались правоохранительные органы. Ему "предложили сотрудничество" в обмен на условный срок и штраф, в противном случае пригрозив тюремным заключением. Гаджиев явился в полицию и подписал бумаги, которые, по его словам, были заготовлены для него заранее. Позже, посмотрев в Уголовном кодексе статью, по которой его обвиняют, и поняв, что наказание по ней исключает возможность условного срока, Гаджиев понял, что его обманули.
По словам Елены Романовой, экспертиза, материалы которой есть в деле, не смогла установить, на что были потрачены 2000 рублей, переведенные Гаджиевым супруге его знакомого в Турцию. В то же время, как говорит адвокат, другая экспертиза, проведенная аспирантами исторического факультета Тверского государственного университета, содержит вывод о том, что Гаджиев разделял идеи "Исламского государства", поскольку в общении со своим знакомым он якобы счел недопустимыми лишь "убийства мусульман".
Сейчас Гаджиев находится под подпиской о невыезде и ожидает назначения даты судебного заседания по своему делу.
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Но ведь это же "НАШИ" террористы!
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, только после трибунала в Гааге и нового трибунала в Новом Нюрнберге над большевицкими палачами и их коммунистическими последышами.
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