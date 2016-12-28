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 Жителя Твери обвиняют в "финансировании терроризма" за перевод 2 тыс. рублей знакомому в Турции

В Твери (Россия) следствие предъявило обвинение жителю города, 25-летнему гражданину России, этническому азербайджанцу Нурлану Гаджиеву. Его обвиняют в "финансировании терроризма" за то, что в 2014 году он перевел 2000 рублей на банковскую карточку своему знакомому, находившемуся в Турции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, адвокат обвиняемого Елена Романова рассказала, что уголовное дело было возбуждено в марте. Обвинения предъявлены по п. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ. Статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма.

Сам Гаджиев рассказал, что в 2014 году познакомился в гостях у знакомых с молодым человеком. Они подружились и стали общаться в социальной сети "ВКонтакте". Вскоре Гаджиев увидел, что его друг публикует фотографии из Стамбула. В ответ на расспросы тот ответил, что переехал в Турцию с женой и ребенком и зарабатывает на жизнь, работая водителем.

В середине 2014 года, по словам Гаджиева, по азербайджанской диаспоре Твери прошел слух о том, что его знакомый примкнул к незаконным вооруженным формированиям в Сирии. Гаджиев написал ему личное сообщение и попросил подтвердить это. "Он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, и начал впаривать мне свою идеологию", - рассказал обвиняемый.

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Через какое-то время знакомый Гаджиева написал ему еще одно сообщение из Турции. Он рассказал, что у него обнаружили рак, что он находится в больнице и ждет операции. Гаджиев предложил помочь деньгами и перевел на карточку супруги своего друга 2000 рублей. После этого, как утверждает Гаджиев, он прекратил любое общение со своим знакомым.

В марте 2015 года глава азербайджанской диаспоры Твери сообщил Гаджиеву, что его имя фигурирует в "списке ФСБ", и посоветовал добровольно явиться в полицию. Гаджиев последовал совету и после дачи объяснений был отпущен без предъявления обвинений.

Спустя 8 месяцев Гаджиевым вновь заинтересовались правоохранительные органы. Ему "предложили сотрудничество" в обмен на условный срок и штраф, в противном случае пригрозив тюремным заключением. Гаджиев явился в полицию и подписал бумаги, которые, по его словам, были заготовлены для него заранее. Позже, посмотрев в Уголовном кодексе статью, по которой его обвиняют, и поняв, что наказание по ней исключает возможность условного срока, Гаджиев понял, что его обманули.

По словам Елены Романовой, экспертиза, материалы которой есть в деле, не смогла установить, на что были потрачены 2000 рублей, переведенные Гаджиевым супруге его знакомого в Турцию. В то же время, как говорит адвокат, другая экспертиза, проведенная аспирантами исторического факультета Тверского государственного университета, содержит вывод о том, что Гаджиев разделял идеи "Исламского государства", поскольку в общении со своим знакомым он якобы счел недопустимыми лишь "убийства мусульман".

Сейчас Гаджиев находится под подпиской о невыезде и ожидает назначения даты судебного заседания по своему делу.
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Расстрелять ,как врага народа и нацпредателя ....
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Наверное, отправлял "Почта России", и только сейчас деньги дошли адресату.
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Вот теперь понятно, кто ИГИЛ вооружает. А вы все ху...ло да ху...ло.
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Усіх росіян, які відвідали Туреччину після збиття турками кацапського літака - судити! Вони "занесли" у мусульманський світ значно більші суми.
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Наприкінці вересня ц.р. в а/п Даламан (Туреччина) до мене ліз "пагаваріть" 70-річний кацап із Перми (!). Розповів що його син - крутий яхтсмен, щороку їздить на турецьку регату, де він та його команда орендують спортивні яхти. Ну і татечку щороку купує тури. Ось кого треба саджати як фінансистів тероризму.
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Простіше при спробі купити тур до Туреччини зразу на Соловки відправляти козломордих фінансистів)
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Тогда, по логике кацапских следователей, ВСЕ отдыхающие в Турции козломордые финансируют терроризм. Всех туристов на кол прямо по прибытию чартера из Турции! )))
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"По словам Елены Романовой, экспертиза, материалы которой есть в деле, не смогла установить, на что были потрачены 2000 рублей, переведенные Гаджиевым супруге его знакомого в Турцию", - вот тут и видна "дружба"Эрдогана и путина. Может дойдет, что турки никогда россиян не будут считать друзьями?
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Хіба це сума? У турецькому 5* готелі лікар за першу допомогу (вивих, розбитий ніс) бере 50-70 баксів. Якщо страховка не покриває цей випадок.
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По всей Рашке висят рекламы и призывы пожертвовать деньги террористам-отпускникам на Донбассе.
Но ведь это же "НАШИ" террористы!
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Скоро в Кацапии начнут растреливать тех, кто хоть раз выезжал за границу. Точно так начинал Сталин в 1936 году перед террорами и массовыми убийствами людей 1937 года.
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А за финансирование террористического государства под названием Российская Федерация когда наказывать начнут? Наверное (-поскольку не доживу, но надеюсь)
, только после трибунала в Гааге и нового трибунала в Новом Нюрнберге над большевицкими палачами и их коммунистическими последышами.
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потом они китайский АЛИЭКСПРЕСС приравняют к терроризму
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Так и написал в уведомлении "2000 на поддержку терроризма и 3 рубля на подкуп Президента"
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