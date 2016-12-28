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 Политика Украины
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Все про:коррупция (6514) порт (233)

 Портовая инфраструктура Украины всегда была привлекательна для коррупции, - Гройсман

В Украине следует развивать портовую инфраструктуру, которая долгое время была привлекательной для коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания правительства, которое транслировал телеканал " 112 Украина ", заявил премьер Владимир Гройсман.

Развитие портов, по мнению Гройсмана, станет вкладом в отечественную экономику.

"Нам нужно развивать нашу портовую инфраструктуру, которая в упадке, к большому сожалению, и всегда была очень достаточно привлекательной для коррупции, ее надо вычищать оттуда и создавать надлежащие условия для конкурентности. Все это будет вклад в развитие нашей национальной экономики. И мы такие возможности имеем. И, безусловно, развитие авиации. Мы сегодня страна, которая может и строит самолеты. Мы являемся страной, которая может использовать свое географическое положение для развития нашей авиационной отрасли. То есть, фактически, все виды транспорта, в том числе, морского, мы должны развивать и мы имеем все необходимые для этого возможности", - сказал глава правительства.

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Да знаем Гнося,для тебя вся Украина привлекательна в отношении коррупции.
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Наприклад призначили заступником мера Іллічівська-Чорноморська відомого корупціонера Юрія Крука, члена відомого клана корупціонерів Круків, який працював керівником Южного морського порту та Іллічівського морського порту і якого виганяв Саакашвілі з ганьбою (за махінації по передачі Іллічівського контейнерного терміналу через Белізькі офшори мафії в оренду за безцінь на 50 років), а Контейнерний термінал Іллічівського порту забезпечує головні надходження порту від перевалки ванатіжів!
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эко его бросает... от портов до авиации...
"...от тайги до британских морей..."
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и как он ее вычищать собрался, опять языком?
если у него под боком Аваков сидить, покрывает там коррупцию
и многие об этом говорят, но вроде так и надо
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Так начинайте Владимир Борисович! А то в портах еще сидят на схемах Януковские недобитки и кругом запускают разговоры о приватизации портов которые могут давать огромные деньги в Бюджет.
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та куда ни глянь--сплошная привлекательность))) а нам надо--чтоб вся эта привлекательность работала на страну,на народ--что для этого надо сделать? вот вопрос...
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Гнося - капитан очевидность. Для того и посажен, корчить умные рожи, говорить правильные слова и..... нихера не делать.
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