 Портовая инфраструктура Украины всегда была привлекательна для коррупции, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания правительства, которое транслировал телеканал " 112 Украина ", заявил премьер Владимир Гройсман.
Развитие портов, по мнению Гройсмана, станет вкладом в отечественную экономику.
"Нам нужно развивать нашу портовую инфраструктуру, которая в упадке, к большому сожалению, и всегда была очень достаточно привлекательной для коррупции, ее надо вычищать оттуда и создавать надлежащие условия для конкурентности. Все это будет вклад в развитие нашей национальной экономики. И мы такие возможности имеем. И, безусловно, развитие авиации. Мы сегодня страна, которая может и строит самолеты. Мы являемся страной, которая может использовать свое географическое положение для развития нашей авиационной отрасли. То есть, фактически, все виды транспорта, в том числе, морского, мы должны развивать и мы имеем все необходимые для этого возможности", - сказал глава правительства.
277 11
Китайские инвесторы заинтересованы в развитии украинской системы морских портов, - Техморгидрострой(10)
Охендовский готов заплатить 1,3 млн грн залога в случае решения суда(55)
Член ЦИК Шелестов пожаловался Луценко на ошибочный обыск в кабинете(6)
Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли(69)
"Классный парень" Порошенко крутится так, что 45 миллионов пыль глотать не успевают - политик(0)
В США оштрафовали израильскую фармкомпанию за подкуп чиновников в Украине и России(28)
Австрийцы шокированы тем, что глава Нацбанка – одно из действующих лиц украинской коррупции, - Тарута(99)
Ответить
Ответить
Ответить
"...от тайги до британских морей..."
Ответить
если у него под боком Аваков сидить, покрывает там коррупцию
и многие об этом говорят, но вроде так и надо
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить