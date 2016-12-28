 "Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа", - Гройсман

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе сегодняшнего заседания Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа и на свой газ, и это будет положительно влиять на развитие национальной экономики, на курс национальной валюты ", - заявил глава правительства.
По его словам, необходимо меньше потреблять энергоресурсов, при этом качество услуг должно быть улучшено, а инвестиции в энергосектор должны вырасти.
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леса скоро не станет с такими темпами вырубки, европа идет нах с их отменом квот в обмен на 600 лямов
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Главное, перейти на максимально собственную добычу газа
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пока есть время.
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