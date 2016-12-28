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Все про:газ (8561) добыча (225) Гройсман (1912)

 "Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа", - Гройсман

Украина до 2020 года должна научится сама себя обеспечивать газом, что в свою очередь положительно отразится на развитии национальной экономики и курсе национальной валюты.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе сегодняшнего заседания Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа и на свой газ, и это будет положительно влиять на развитие национальной экономики, на курс национальной валюты ", - заявил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К 2020 году мы должны сделать качественную земельную реформу, - Гройсман

По его словам, необходимо меньше потреблять энергоресурсов, при этом качество услуг должно быть улучшено, а инвестиции в энергосектор должны вырасти.

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и на максимальный курс бакса ..угу ..уже 28 почти..молодцы, ублюдки.
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Победителем многомиллиардного тендера на буровые работы от "Укргаздобычи" стала неизвестная компания, в которой работает всего два человека, а ее уставной капитал составляет 74,4 тыс. грн.Источник: http://censor.net.ua/n421346-з такими бурильщиками к 2050 может быть.
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Грося,в 2020 году ты будешь или в бегах,или в тюрьме.
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Это неважно где он будет, главное что к этому году уже не будет вашей рукожопной всасущей с кален.
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Нулевой,ты на кого гавкаешь шакал шоколадный?
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С тобой, ущербный лишнехромосом, не гавкает, а разговаривает свободный гражданин Украины. Ты что, с утра боярышника пережрал, и тебя похоронить забыли? Ну такое бывает, рукожопия она такая, умом не постижимая. Для постижения, только отсутствие мозгов требуется.
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Чмо ты шоколадное,а не гражданин.так перхоть на голове Барыги.
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А на новейшие технологии по энергоэффективности вы перейти не хотите? Или там особо не наворуешь? Газ - это проклятие Украины.
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У мене батьки живуть в місті Прилуки. Якраз за містом качають нафту і газ. Так ось мабуть до 2020 року вже качати буде нікому. З газовидобування масово звільняються робітники і їдуть по контрактам працювати на північ Канади. Доречі представники канадських фірм для набору персоналу приїхали прямо в місто і особливо не шифруються. Обіцяють непогані зарплати в валюті + соц. пакет, медстрахування. Я думаю, що з такими матеріальними умовами куди цікавіше працювати ніж лазити в полях під Прилуками за 6 тисч. гривень.
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вместо программы развития возобновляемых источников энергии вбухивают миллиарды на субсидии и прочая...

леса скоро не станет с такими темпами вырубки, европа идет нах с их отменом квот в обмен на 600 лямов
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Какая разница, кто будет руководить в 2020году?
Главное, перейти на максимально собственную добычу газа
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надо было сразу озвучить цену, чтобы люди знали, к чему готовится.
пока есть время.
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