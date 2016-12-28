 Я их в узком кругу называю неадекватными, - Гройсман о некоторых чиновниках

Об этом он сказал во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Наша главная проблема - институциональная слабость. Что такое институциональная слабость прямой речью. Низко квалифицированный чиновник. А я их в узком кругу называю неадекватными. Когда перед ним стоит задача, а он даже не понимает, что ему надо делать. Поэтому наша с вами задача сделать, во-первых, модель эффективного управления, во-вторых, чтобы люди, которые работают во власти были адекватными и профессиональными", - пояснил глава правительства.
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Бюджет разворовывать надо адекватно и профессионально,
а не так по пацански-бездарно как сейчас!
Вон, берите пример с Януковича - как воровал... КАК воровал!... Но, курс гривны же ДЕРЖАЛ!
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ПроФФесиональный вор?
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