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 Я их в узком кругу называю неадекватными, - Гройсман о некоторых чиновниках

Во власти должны находиться адекватные люди-профессионалы, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом он сказал во время заседания Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Наша главная проблема - институциональная слабость. Что такое институциональная слабость прямой речью. Низко квалифицированный чиновник. А я их в узком кругу называю неадекватными. Когда перед ним стоит задача, а он даже не понимает, что ему надо делать. Поэтому наша с вами задача сделать, во-первых, модель эффективного управления, во-вторых, чтобы люди, которые работают во власти были адекватными и профессиональными", - пояснил глава правительства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО

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Правильно мыслишь ,Гнойсман,поэтому вали из власти -ты необразованный непрофессионал и неадекватное трепло.
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Чубаку-Крещатика бери грося! Задница всегда будет блестеть
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Да от каких успехов? Они сейчас все поголовно бегают и радуются какие они умные и как бюджет раздерибанили, про какие-то миллиарды рассказывают. Ближе к лету, думаю, поутихнут. Ведь "жопа растёт!"(с)
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Гросю несет не по-детски. Это он адекватный профессионал? Мэрство - это была его вершина. Потолок. Он не государственник, впрочем как и вся команда у власти. В этом вся проблема. Дальше своего кармана они ничего не видят.
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Это не кабмин, а палата №6!!! Вы только фамилии почитайте: Насиров, Насалик, Стець, Гнойсман... Там один адекватный - Нищук и то фамилия подвела!
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Что то кабан к концу года растрынделся)))Видать что то чует)))
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ПРАВИЛЬНО!
Бюджет разворовывать надо адекватно и профессионально,
а не так по пацански-бездарно как сейчас!

Вон, берите пример с Януковича - как воровал... КАК воровал!... Но, курс гривны же ДЕРЖАЛ!
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Насиров под какое определение попадает?
ПроФФесиональный вор?
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Все назначения в украинскую власть идут через знакомства и за большие взятки. Социальных лифтов в Украине не существует. Что там бормочет Гройсман? Он с Луны свалился?
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Горжусь Владимиром! Отличный управленец и прекрасный профессионал.
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