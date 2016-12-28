 В многомиллиардном тендере от "Укргаздобычи" победила фирма с уставным капиталом в 74 тыс. грн, - эксперт

Об этом написал на своей странице в Фейсбук эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.По его словам, победителем тендера "Укргаздобычи" на 13,3 млрд грн. по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы стала фирма-посредник "Пивничгазресурс", предложив цену всего в 2,16 млрд грн.

"Примечательно, что НКРЕ уже отказывала структуре в лицензии на поставку газа поскольку не нашла ее по указанному адресу. Кроме того, "Пивничгазресурс", штат которого представлен всего двумя сотрудниками, фигурирует в 12 судебных решениях, десять из которых - по уголовным производствам", - заявил эксперт, отметив, что фирма не имеет лицензии на бурение и занимается перепродажей газа и топлива.По его словам, компания-победитель неизвестна на рынке, а ее уставной капитал слишком мал для организации бурения газовых скважин."Уставной фонд компании составляет всего 74,4 тысячи гривен, что показывает отсутствие у нее собственных буровых установок. А предложенная цена, которая ниже заявочной в 6 раз, свидетельствует о том, что техника для работ будет или списанной или в аварийной состоянии", - отметил он.Кроме того, Корольчук обратил внимание на то, что второе по наименьшей цене предложение по закупкам установило ООО "Викториос компани". По его словам, данная структура также зарегистрирована по тому же адресу, что и "Пивничгазресурс" - Киев, ул.Короленковская 4, и принадлежит тем же владельцам.По его мнению, одобрение "Укргаздобычей" таких закупок может свидетельствовать о заинтересованности главы госкомпании Олега Прохоренко в нынешнем исходе тендера."Укргаздобыча", которая является крупнейшим газодобывающим предприятием страны и обеспечивает около 75% общей добычи газа, занимается махинациями. По сути, ее руководитель Олег Прохоренко не просто совершает экономические преступления, а ведет целенаправленную деятельность против национальной и энергетической безопасности страны", - резюмировал Корольчук.Как известно, 21 декабря 2016 года победителем тендера "Укргаздобычи" на разработку газовых месторождений в 2017-2020 гг. стала украинская компания "Пивничгазресурс". Второе место заняло ООО "Викториос компани".