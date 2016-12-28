EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Экономика
  2105  11
Все про:Витренко (479) тендер (512) Коболев (166) Укргаздобыча (107)

 В многомиллиардном тендере от "Укргаздобычи" победила фирма с уставным капиталом в 74 тыс. грн, - эксперт

Победителем многомиллиардного тендера на буровые работы от "Укргаздобычи" стала неизвестная компания, в которой работает всего два человека, а ее уставной капитал составляет 74,4 тыс. грн.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

По его словам, победителем тендера "Укргаздобычи" на 13,3 млрд грн. по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы стала фирма-посредник "Пивничгазресурс", предложив цену всего в 2,16 млрд грн.
док

док

"Примечательно, что НКРЕ уже отказывала структуре в лицензии на поставку газа поскольку не нашла ее по указанному адресу. Кроме того, "Пивничгазресурс", штат которого представлен всего двумя сотрудниками, фигурирует в 12 судебных решениях, десять из которых - по уголовным производствам", - заявил эксперт, отметив, что фирма не имеет лицензии на бурение и занимается перепродажей газа и топлива.

По его словам, компания-победитель неизвестна на рынке, а ее уставной капитал слишком мал для организации бурения газовых скважин.

"Уставной фонд компании составляет всего 74,4 тысячи гривен, что показывает отсутствие у нее собственных буровых установок. А предложенная цена, которая ниже заявочной в 6 раз, свидетельствует о том, что техника для работ будет или списанной или в аварийной состоянии", - отметил он.

Кроме того, Корольчук обратил внимание на то, что второе по наименьшей цене предложение по закупкам установило ООО "Викториос компани". По его словам, данная структура также зарегистрирована по тому же адресу, что и "Пивничгазресурс" - Киев, ул.Короленковская 4, и принадлежит тем же владельцам.

По его мнению, одобрение "Укргаздобычей" таких закупок может свидетельствовать о заинтересованности главы госкомпании Олега Прохоренко в нынешнем исходе тендера.

"Укргаздобыча", которая является крупнейшим газодобывающим предприятием страны и обеспечивает около 75% общей добычи газа, занимается махинациями. По сути, ее руководитель Олег Прохоренко не просто совершает экономические преступления, а ведет целенаправленную деятельность против национальной и энергетической безопасности страны", - резюмировал Корольчук.

Как известно, 21 декабря 2016 года победителем тендера "Укргаздобычи" на разработку газовых месторождений в 2017-2020 гг. стала украинская компания "Пивничгазресурс". Второе место заняло ООО "Викториос компани".
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXdDBRelF3V1V4U1owNURNVEJNTTFGMWRFTXJaazVEWVRCTU4xRnpaRU1yTUV4MlVYUmtRM2xNZVM5U1ozUkRNVEJNTTFGMFRrTXhNRmxDT0RCTFVGRjFkRWRCTUV4UVVYTk9Rek13VEZSUmRuUkRlREJaZGxKb09VTjM=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Очередной коррупционный маневр Кабмина и всей власти.Гнать надо их и чем скорее тем лучше и прямо в тюрьму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой, ну такое уже было и не раз, схема стара, как мир....никто ничего и не собирался менять... такие бабки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Киеве, по ул. Короленковской, 4 находится убитое трехэтажное здание в котором любой желающий может снять помещение. Короче, полный п....или "жити по-новому"......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тю, та это ещё и много! Такой уставной фонд был минимумом при регистрации во время Януковоща, сейчас уставной фонд может быть и в одну тысячу грн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да схемщики никогда не работали и им даже в голову не приходило, что есть такие понятия как план развития, стратегия и нормальное функционирование предприятия. У товарищей все по одному пути: Бабло - схема для распила, банкротство, новый проект... и так по кругу...
Этих тварей по все стране в каждой сфере вагонами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Удивительно другое, как при таком высоком уровне воровства, государство ещё не находится в дефолтном состоянии..Кредиты спасают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
спасает "тумбочка".....если неизвестное фуфло берётся бурить по такой цене, значит у него есть доступ к "тумбочке"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
да что ж такое?
тут недавно утверждали, с пеной у рта, что с тендерами уже нельзя мошенничать.
ай-ай-ай як невдобно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Господин Нефедов!!! А-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ну как оно, ПРОЗОРРО или не очень?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик военнослужащие газ Госпогранслужба Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Крым Национальная гвардия Нацполиция обстрел ограбление Порошенко Путин расследование Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Турчинов финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти