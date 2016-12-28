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Все про:земля (1391) Кабмин (9536) Гройсман (1912) реформы (2321) земельная реформа (56)

 К 2020 году мы должны сделать качественную земельную реформу, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в Украине до 2020 года должна быть проведена земельная реформа.

Об этом премьер заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Мы в бюджете на 2017 год очень четко предусмотрели наши приоритеты, в том числе и агропромышленный комплекс. То есть у нас есть сектора, которые могут быть очень серьезным, прочным для потенциального роста. В том числе агропромышленный комплекс, который тоже должен быть реформирован. Мы считаем, что к 2020 году мы должны сделать с вами качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства. Мы должны с вами стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки. И в этом году мы уже будем иметь с вами и поддержку животноводства, и поддержку садоводства, и поддержку сельскохозяйственного машиностроения. Все то, что я говорю связано с развитием экономики, созданием добавленной стоимости на территории страны и новыми рабочими местами", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разработает законопроект о передаче земель в управление объединенным громадам, - Гройсман

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что никаких решений относительно моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения не может быть до тех пор, пока не будут понятны все нюансы обращения с землей.
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Гнойсман на украинскую землю руку волохатую поднял? Нет Гнося,фигу тебе а не нашу землю.
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Российский экономист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента РФ Михаил Хазин заявил, что в Восточной Украине нужно полностью уничтожить украинскую культуру, центр и север страны сделать аграрными, а Западную Украину передать Польше.



https://www.youtube.com/watch?v=3jScEeylIhA&feature=youtu.be

И после этого нам говорят,что мы фашисты.
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До 2020 года вы так уже шконку отполируете, что землю будет видно сквозь доски!!!
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Вы и 2020 год несовместимы, варежки на зоне будешь шить.
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место гройсмана под вопросом даже в 2017 году, как там 2020.
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Грося, к 2020 вы должны сделать так, что бы вас не было. Это и будет лучшей реформой.
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Невже кредиты под 2% дадут, малому фермерству?
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