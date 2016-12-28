 Китайские инвесторы заинтересованы в развитии украинской системы морских портов, - Техморгидрострой

Компания занимается строительством транспортной инфраструктуры по всему миру. Так как концерн является одним из мировых лидеров в отрасли строительства портов, портового оборудования и дноуглубления, главной темой встречи было сотрудничество в системе развития украинских портов, пишут Українські новини.
Представители китайской компании заявили, что заинтересованы в расширении присутствия на украинском рынке, несколько лет назад пробовали зайти со своим предложением, однако вскоре отказались от своей инициативы из-за проблем с прозрачностью ведения бизнеса. Об этом заявил директор компании "Техморгидрострой Николаев" Алексей Буштрук.
"Украина сегодня, к сожалению, не имеет собственного технического флота для проведения дноуглубительных работ. Представители китайской госкорпорации, зная об этом, связались с нами и предложили организовать встречу. Мы обсудили ситуацию на украинских рынках, поделились опытом функционирования портов в Украине и Китае. Помимо, непосредственно, дноуглубления, китайские партнеры заявили о готовности инвестировать в разные инфраструктурные проекты, в том числе и в строительство объектов", - заявил Алексей Буштрук.
Китайские инвесторы рассказали о сложностях, с которыми им приходилось сталкиваться прежде, и выразили надежду на то, что у нас все-таки идет движение в сторону прозрачности ведения бизнеса.
"По итогам встречи мы договорились о дальнейшем сотрудничестве именно в нашей отрасли - в отрасли дноуглубления. В том числе, и о возможном привлечении китайского технического флота" - резюмировал он.
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И шо вам мешало,за три года,порты абгрейдить,или в зависимости у сепаров,лучше сидеть!?Или думаете,шо китайцы,за вас всё построят?!Хотя исходя из барыжьей логики,шо мол свои деньги лучше не вкладывать,а искать партнёров,шоб они свои вкладывали,то тогда понятно
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