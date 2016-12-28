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Все про:инвестиции (731) порт (233)

 Китайские инвесторы заинтересованы в развитии украинской системы морских портов, - Техморгидрострой

В декабре 2016 года, представители дноуглубительной компании "Техморгидрострой Николаев" провели встречу с представителями китайской государственной корпорации "CCCC" (China Communications Construction Company).

Компания занимается строительством транспортной инфраструктуры по всему миру. Так как концерн является одним из мировых лидеров в отрасли строительства портов, портового оборудования и дноуглубления, главной темой встречи было сотрудничество в системе развития украинских портов, пишут Українські новини.

Представители китайской компании заявили, что заинтересованы в расширении присутствия на украинском рынке, несколько лет назад пробовали зайти со своим предложением, однако вскоре отказались от своей инициативы из-за проблем с прозрачностью ведения бизнеса. Об этом заявил директор компании "Техморгидрострой Николаев" Алексей Буштрук.

"Украина сегодня, к сожалению, не имеет собственного технического флота для проведения дноуглубительных работ. Представители китайской госкорпорации, зная об этом, связались с нами и предложили организовать встречу. Мы обсудили ситуацию на украинских рынках, поделились опытом функционирования портов в Украине и Китае. Помимо, непосредственно, дноуглубления, китайские партнеры заявили о готовности инвестировать в разные инфраструктурные проекты, в том числе и в строительство объектов", - заявил Алексей Буштрук.

Китайские инвесторы рассказали о сложностях, с которыми им приходилось сталкиваться прежде, и выразили надежду на то, что у нас все-таки идет движение в сторону прозрачности ведения бизнеса.

"По итогам встречи мы договорились о дальнейшем сотрудничестве именно в нашей отрасли - в отрасли дноуглубления. В том числе, и о возможном привлечении китайского технического флота" - резюмировал он.

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А если Крым китайцам в аренду отдать может они оттуда кацапов выпрут?
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Україна має свій флот, тільки він виведений за кордон і оформлений на офшорні компанії і береться в оренду для виконання робіт в портах! Нам не треба мати свій флот, навколо портів стоїть черга з українців та європейців які готові виконати будь які роботи!
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Ми і без інвестування можемо проводити необхідні роботи в портах. Порти добре заробляють на перевалці вантажів, тому самі можуть профінансувати всі поточні роботи як це відбуваєтся ось вже 25 років! Фінансування потрібно тільки для будівництва нових причалів, нових портів, нових складів, а в цьому немає проблем, інвестори стоять чергами, на березі неможливо знайти вільне місце, скрізь будуються зернові термінали, наливні термінали, термінали генеральних вантажів! Навіщо нам китайці? Якщо порти взагалі збираються приватизовувати то який сенс вкладати в них гроші, та ще й брати кредити? Це махінація, щоб за гроші держави побудувати собі термінали, а потім за копійки їх викупити у власність, а держава буде ще 20 років повертати кредити китайцям!
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Ти ще на дороги грошей не дав, а вже за порти взявся. Якісь ви недолугі, гриценківці.
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А наши?Як сказал якись политик,проблемы доставки угля,из за не подготовленности портов.Поэтому покупаем,у Ахметки.
И шо вам мешало,за три года,порты абгрейдить,или в зависимости у сепаров,лучше сидеть!?Или думаете,шо китайцы,за вас всё построят?!Хотя исходя из барыжьей логики,шо мол свои деньги лучше не вкладывать,а искать партнёров,шоб они свои вкладывали,то тогда понятно
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Тебя в кацапии не спросили как нам с китайцами себе вести.
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"китайские инвесторы заинтересованы......"а вы, придурки ,поинтересовались , согласны они сотрудничать с таким непотопляемым фуфлом типа Насиров и иже с ним?....их интересуют порты а не упыри присосавшиеся к портам....
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