 Ивано-Франковск сократил зимние каникулы в школах до 16 января

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь горсовета Оксана Савчук, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Ивано-Франковск планировал завершить каникулы 23 января.
Ранее Ивано-Франковск объявил карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ с 26 декабря.
694 2
Львов продлил на неделю карантин в школах из-за гриппа(3)
В 2017 году Prometheus запустит для школьников бесплатные онлайн-курсы от ведущих учителей страны(13)
Все мариупольские школы закроются на карантин(11)
"А что это мы себя круто и борзо ведем в классе?! Я тебя научу любить советскую власть!", - учитель английского языка из Черкасс проводит урок у пятиклассников. ВИДЕО(318)
Ивано-Франковские «ватники» из Пенсионного фонда(4)
Все школы Полтавы закрыли на карантин(3)
Количество киевских школ, закрытых на карантин, возросло до 69(7)
насколько помню, раньше в школу шли числа с 11-12 января
Ответить
Ответить