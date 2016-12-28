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Все про:Ивано-Франковск (563) каникулы (72) школа (1619)

 Ивано-Франковск сократил зимние каникулы в школах до 16 января

Ивано-Франковский городской совет принял решение сократить зимние каникулы в школах города до 16 января.

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь горсовета Оксана Савчук, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Ивано-Франковск планировал завершить каникулы 23 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковск объявил карантин в школах из-за ОРВИ и гриппа с 26 декабря

Ранее Ивано-Франковск объявил карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ с 26 декабря.
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сократил??
насколько помню, раньше в школу шли числа с 11-12 января
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из-за гриппа их продлили до 23-го а теперь эпидемия идет на убыль и потому опять сокращают....
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