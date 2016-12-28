 В месте крушения самолета Минобороны РФ обнаружены уже 15 тел

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, тела подняты на поверхность.
В целом обнаружено 15 погибших, 13 из них доставлены в Москву. Кроме того, в районе крушения обнаружены многочисленные фрагменты тел.
На месте крушения Ту-154 обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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https://www.youtube.com/watch?v=aZi7Ia3gxr4
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