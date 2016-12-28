EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  140  5
Все про:авиакатастрофа (1019) самолет (2054) Черное море (319) жертвы (762) Минобороны РФ (376)

 В месте крушения самолета Минобороны РФ обнаружены уже 15 тел

В Черном море, в районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России, обнаружены тела еще двух погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, тела подняты на поверхность.

В целом обнаружено 15 погибших, 13 из них доставлены в Москву. Кроме того, в районе крушения обнаружены многочисленные фрагменты тел.

На месте крушения Ту-154 обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вежливые люди": российский ансамбль, артисты которого погибли из-за крушения самолета Минобороны РФ, воспевал оккупацию Крыма. ВИДЕО

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"В целом обнаружено 15 погибших, 13 из них доставлены в Москву. Кроме того, в районе крушения обнаружены многочисленные фрагменты тел", - российские бабы еще нарожают, а кавказцы им помогут в этом нелегком труде
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расчленить и ликвидировать. Кремлевский "эксперт" угрожает Украине кровавой расправой.
https://www.youtube.com/watch?v=aZi7Ia3gxr4
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая разница сколько обнаружено тел, нам оно зачем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область задержание заложник Кабмин Киев Крым Луценко Минобороны Национальная гвардия Нацполиция обстрел плен Порошенко расследование Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Троян финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти