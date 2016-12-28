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 Боевики и местные "чиновники" "ДНР" массово вывозят свои семьи из Дебальцево, - ИС

Боевики и местные "чиновники" "ДНР" массово вывозят свои семьи из Дебальцево и Углегорска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

"Начиная с 20.12.2016 г, местные боевики "1-го АК ДНР" и "местные чиновники" "ДНР" массово вывозят свои семьи из н.п.Дебальцево, Углегорск, Дебальцевское (быв. Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке", - написал он

Тымчук отметил, что ажиотажу способствует распространение слухов в рядах боевиков о том, что после "разведки боем" в районе Светлодарской дуги ВСУ готовят "масштабное наступление" на Дебальцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики "батальона "Заря" совершили покушение на своего главаря Патрушева, приспешника Плотницкого, - Тымчук

"Основная часть семей боевиков вывозится в н.п. Горловка с возможной последующей их эвакуацией вглубь оккупированной территории", - добавил руководитель группы ИС.

Напомним, 7 украинских воинов погибли, один пропал без вести в результате боев под Светлодарском 18-19 декабря.
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