 Боевики и местные "чиновники" "ДНР" массово вывозят свои семьи из Дебальцево, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
"Начиная с 20.12.2016 г, местные боевики "1-го АК ДНР" и "местные чиновники" "ДНР" массово вывозят свои семьи из н.п.Дебальцево, Углегорск, Дебальцевское (быв. Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке", - написал он
Тымчук отметил, что ажиотажу способствует распространение слухов в рядах боевиков о том, что после "разведки боем" в районе Светлодарской дуги ВСУ готовят "масштабное наступление" на Дебальцево.
"Основная часть семей боевиков вывозится в н.п. Горловка с возможной последующей их эвакуацией вглубь оккупированной территории", - добавил руководитель группы ИС.
Напомним, 7 украинских воинов погибли, один пропал без вести в результате боев под Светлодарском 18-19 декабря.
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https://www.youtube.com/watch?v=aZi7Ia3gxr4
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как и наши
к началу учебного года вернутся
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