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 Патрульная база миссии ОБСЕ в Светлодарске Донецкой области пострадала в результате обстрелов

Передовая патрульная база Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Светлодарске Донецкой области пострадала в результате обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 27 декабря, передают Українські Новини.

"24 декабря миссия эвакуировала свою передовую патрульную базу в Светлодарске по причине близких разрывов артиллерийских снарядов, а в одном случае (23 декабря) снаряд разорвался в 70 м от базы, в результате чего на верхних этажах здания были разбиты окна", - говорится в нем.

Представители ОБСЕ вернулись на базу в Светлодарске 26 декабря.

Отмечается, что в период с 24 по 25 декабря миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (30 взрывов).

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Также отмечается, что количество нарушений режима прекращения огня увеличилось до 170 взрывов вечером 26 декабря.
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"Передовая патрульная база Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Светлодарске Донецкой области пострадала в результате обстрелов", - не верю! Там перемирие!
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