 Черногория выдала ордер на арест двух россиян и трех сербов, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает RTCG со ссылкой на прокуратуру страны.
План разыскиваемых предполагал убийство премьер-министра страны и захват парламента. Данные о них передали в Интерпол.
В ведомстве заявили, что россияне были сотрудниками российской военной разведки и с территории соседней Сербии осуществляли слежку за тогдашним премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.
Отмечается, что одного из разыскиваемых - Неманью Ристича, видели на фотографии рядом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда тот посещал Белград 12 декабря.
29 октября появилась информация, что несколько граждан России депортированы из Сербии в связи с их предполагаемым участием в подготовке террористических акций в Черногории.
Согласно информации черногорской прокуратуры, россияне Эдуард Широков и Владимир Попов координировали группы сербских экстремистов, которые планировали теракты в день выборов в черногорский парламент, 16 октября.
По данным следствия, 26 сентября россияне встретились в Москве с сербским радикалом Александаром Синджеличем и представили свой план хаоса в Черногории.
Утверждается, что россияне предоставили Синджеличу оружие, форму и около €200 тысяч. Члены группы закупили около 50 единиц оружия и боеприпасов.
Подозреваемые должны были организовать митинг, спровоцировать беспорядки и столкновения, после чего занять здание парламента, объявить победу оппозиции, арестовать или убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича.
С инджелич в начале ноября был обнаружен в Черногории. Он сам сдался следствию, а затем был арестован.
Другие арестованные и задержанные заговорщики, по данным СМИ, являлись членами радикальных националистических групп Сербии, многие - с опытом войны на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.
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В Україну повертається загроза Яценюка. Його рекламне привітання з Новим роком це лише верхівка проблеми. Усім зрозуміло, що Порошенко вже фсьо. Ясно й те, що нам, українцям "допомагатимуть" ззовні зробити наступний правильний вибір правильного президента, пише у своєму "Фейсбуці" політолог, директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой.
А хто кандидати? Кого бачить світ? Ляшко і Рабінович? Навіть не смішно. Садовий не схотів, а потім не зумів вийти з провінції на рівень політика національного масштабу. А тепер його взагалі "завалили сміттям".
Є ЮВТ. Відсиділа у в'язниці злочинного режиму, пробувала триумфально повернутися і зловила облом, зробила висновки, провела роботу над помилками, обрала нібито правильну тактику. Залишаються пооблеми з антирейтингом та страхом перед нею часів її прем'єрства, коли не всі її кроки були так би мовити мудрими. Шанси є, але....
Аж пнеться чи то в диктатори, чи то в президенти Турчинов. Весь у комуфляжі, не голений, брязкає зброєю та антиросійською риторикою. Але в Україні і світі ще пам'ятають кумедне "поранення на Майдані" безславну сдачу Криму, злочинне зволікання з призначенням начальника АТО, блокування нових озброєнь, демонстративне непідписання Постанови про скасування закону КаКа про мову та зраду БЮТ.
От і залишається з усіх кандидатів в президенти Сєня-кролик. А шо? Гроші і зв'язки на Заході має. Кажуть, що бездарний прем'єр? Так це спецоперація Порошенка по просуванню в Уряд свого вінницького дарованія з ринку Юність. І плівки Онищенка це підтвердять. Телевізор та професійні послуги сєня-ботів примусять виборців "по-новому" оцінити історичний внесок Яценюка в справу збереження миру і стабілізацію економіки.
А де ж нові обличчя - спитає стурбований громадянин, ностальгуючий за ідеалами і вимогами Революції Гідності? А давайте Наливайченка! А може Гриценка чи Саакашвілі? Чи якогось модного Наєма чи бородату Лещенку? Або ж самого Парасюка!
Проте "пересічний" виборець скаже: добре але не зараз - он по тєлєку Яценюк так красиво говорить і обіцяє..... А після нього одразу цікавий концерт по СТБ і серіал по 1+1.
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Каины кацапские так любят жертв своих нападений то братьями, то сестрами называть!
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