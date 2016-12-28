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Все про:квартира (417) Киев (15698) ограбление (1077) Нацполиция (5241)

 Оперативники задержали грабителя квартиры, в которой проживал иностранец

Задержанному может грозить до трех лет лишения свободы.

В столице полиция задержала 23-летнего парня, совершившего кражу в квартире иностранца, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что кража была совершена в Святошинском районе столицы в квартире на ул. Булгакова.

"Потерпевший - 30-летний гражданин другого государства, заметил нетбук и личные вещи в рюкзаке приятеля и сразу же вызвал полицию. Молодого человека задержали на "горячем", когда он пытался покинуть помещение знакомого с похищенным имуществом", - сказано в сообщении.

По факту кражи полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Задержанному может грозить до трех лет лишения свободы.

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Разведчики сидели в соседней квартире, где идет ремонт? Хорошо хоть квартира не под охраной ГСО была
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"Оперативники задержали грабителя квартиры, в которой проживал иностранец" и успешно завершили начатую работу
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куясе грабитель
походу этот иностранный гомосек его сам себе в хату привел
"приятеля"
а потом зарядил рюкзак своему бойфренду и в мусарню слил
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Оперативники задержали грабителя квартиры, в которой проживал иностранец
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А когда уже наших грабителей, из этой воровской власти, начнут сажать?




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