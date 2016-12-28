 Оперативники задержали грабителя квартиры, в которой проживал иностранец

В столице полиция задержала 23-летнего парня, совершившего кражу в квартире иностранца, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Киеве.
Отмечается, что кража была совершена в Святошинском районе столицы в квартире на ул. Булгакова.
"Потерпевший - 30-летний гражданин другого государства, заметил нетбук и личные вещи в рюкзаке приятеля и сразу же вызвал полицию. Молодого человека задержали на "горячем", когда он пытался покинуть помещение знакомого с похищенным имуществом", - сказано в сообщении.
По факту кражи полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Задержанному может грозить до трех лет лишения свободы.
678 6
Дерзкое ограбление в столице: воры вынесли ценности из квартиры на глазах двух детей. ФОТО(19)
Имущество на 100 тыс. грн похищено в Одессе во время ограбления автомобиля, - Нацполиция(14)
314 участников АТО получили жилье в текущем году, - Минобороны(21)
Премьер-министр Гройсман живет в элитном районе в квартире тещи, - программа "Схемы". ВИДЕО(232)
Очень редкое и интересно фото Киева 1870-х годов(0)
Пьяный сын убил пожилую мать, пытаясь отобрать у нее квартиру(27)
Замглавы ЦИК Усенко-Черная купила квартиру в Киеве за 3,2 млн грн(176)
Ответить
Ответить
походу этот иностранный гомосек его сам себе в хату привел
"приятеля"
а потом зарядил рюкзак своему бойфренду и в мусарню слил
Ответить
Ответить
Ответить
==============================================================
А когда уже наших грабителей, из этой воровской власти, начнут сажать?
Ответить