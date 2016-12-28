 Боевики "батальона "Заря" совершили покушение на своего главаря Патрушева, приспешника Плотницкого, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор движения "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.
"Вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома. Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Хоршева (в настоящее время занимает должность "и. о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись. В результате нападения Патрушев был направлен в местную больницу (Луганск), где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации", - информирует депутат.
"Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря". Представители "МВД" и "генеральной прокуратуры ЛНР" обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ. В связи с этим рассматривается версия двойного покушения - в т. ч. на "и.о. министра совета министров ЛНР" Хоршеву. В больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", поскольку по личному распоряжению Плотницкого указанные события скрываются от СМИ", - добавил Тымчук.
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народнойРЕЗЕРВАЦИИ.
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"на неподконтрольной Украине территории набили морду какому-то уркогану"
Бутусов - начинай писать хто де всрався - глядишь будет заполнено информационное пространство...
журнашлюхи...
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видимо это все оно - русскый беспощадный мир
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Белковский про Доктора Лизу https://inforesist.org/belkovskiy-doktor-liza-byila-piarshhikov-voynyi/ …
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