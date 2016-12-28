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 Боевики "батальона "Заря" совершили покушение на своего главаря Патрушева, приспешника Плотницкого, - Тымчук

"Генеральная прокуратура" и "МВД" террористической организации "ЛНР" расследуют покушение на представителя ближнего окружения "главы ЛНР" Игоря Плотницкого, командира бандформирования "батальон "Заря" Андрея Патрушева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор движения "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"Вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома. Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Хоршева (в настоящее время занимает должность "и. о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись. В результате нападения Патрушев был направлен в местную больницу (Луганск), где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации", - информирует депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возможно, это покушение было инсценировано самим Плотницким", - Бутусов о взрыве машины главаря "ЛНР". ВИДЕО

"Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря". Представители "МВД" и "генеральной прокуратуры ЛНР" обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ. В связи с этим рассматривается версия двойного покушения - в т. ч. на "и.о. министра совета министров ЛНР" Хоршеву. В больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", поскольку по личному распоряжению Плотницкого указанные события скрываются от СМИ", - добавил Тымчук.


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Тетя Вера из Винницы сказала более конкретно: "шоб они там (в дыре) твари все повыздыхали и друг друга поубивали". А вообще, тетя Вера очень добрая.
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bot i Ы, vedj v golovu bili, a eto ne opasno separam, eto kak manikirnimi nozjnicami v poalec cjirkanutj, da ne ocjenj to prijatno, no ne kak ne smerteljno.
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Прокатите в лифте в баре Ветерок, чтоб наверняка.
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говорят и в Донецке какого то удмурта пристрелили. не, взорвали. не дотянул чуток до лифта.
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😂😂😂даже и не знаешь что сказать на этот терористический бред
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Все операции разрабатывает и проводит диверсионно-террористический штаб рукожопии, а ЗаХер всего лишь очередной ряженный шут гороховый.
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Пусть эту тварь и похоронят под фамилией петров......
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Десять ранений в голову....но мозг не задет...видимо по причине отсутствия оного....
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Широко живет и. о. министра совета министров ЛНР
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покушение -- не убийство, так шо ценность новости - так себе!
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министр совета министров ЛНР - и.о. сожительницы главаря Зори!
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Макеевские шахты процветают.... Те что ещё не затоплены.

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Какая страна, такие и покушения Киллеры мирового уровня, Ли Харви Освальд курит в стороне.
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Да там одни столбовые дворяне уже: сожительница Хоршева в настоящее время занимает должность "и. о. министра совета министров ЛНР".
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Та тут, по ходу, даже в кубе, потому что "министров".
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предатели из фсб... этим все сказано. братство и дружба на веки. А САМИ ПИДАРАСЫ ВЫ КТО?
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А в это время во Львове организовывают Львовскую республику http://vedomosti-ua.com/48128-polyaki-lvovschiny-vystupili-za-avtonomnye-svyazi-s-polshey.html
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Шо опять как с Мотороллой, Мозговым, Бетменом и др. гопотовской "интелегенцией" виновата будет украинская ДРГ?
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пипец новость:
"на неподконтрольной Украине территории набили морду какому-то уркогану"
Бутусов - начинай писать хто де всрався - глядишь будет заполнено информационное пространство...
журнашлюхи...
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Нормальная движуха, набили хмырю нюх чтобы знал свое место и долги вовремя платил. "Узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря", ... бу-га-га, великий полководец всех своих солдат в лицо знает, в той "заре" за 2 года, наверное, несколько тысяч народа "перевернулось" да и что "командир" не в кабинете подношения от подчиненных принимает, а целый день по позициям шарится, ню-ню. Если он кого и узнал, то не боевики были, а "командиры" уровнем пониже
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где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации - uzje mnogo raz govorili mi tut, samoje bezvrednoje ranenije u separov , eto v golovu, eto kak cjiknutj v palec manikurnimi nozjnicami, da neprijatno, no ne opasno, polivajesj dezinzjidkostju i vsio.
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зашкваренный Литвин - министр с/х ЛНР: "Нужна убеждённость и продуманность действий. Люди на Украине устали от хунты. Они видят, что у нас строится подлинно народная республика - без олигархов в экономике и власти, без неонацизма, но с возможностями для каждого активно создавать свою жизнь, свою государственность и культуру, свой Русский мир"Источник: http://censor.net.ua/r421313
видимо это все оно - русскый беспощадный мир
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Такое видать "серьёзное" покушение, шо их аж выбежавшая из дому баба шуганула, прям капец...
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