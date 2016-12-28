 В оккупированном Крыму большое количество людей ждут возвращения украинских властей и армии, - Жадан

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Жадан рассказал в интервью Крым.Реалии.
"По моему убеждению, с той стороны фронта и в аннексированном Крыму живет большое количество людей, которые ждут возвращения украинских властей, ждут возвращения украинской армии. Я почему об этом говорю. Опять же таки, у меня там знакомые, я с ними общаюсь. Они разные по настроениям, разные по убеждениям. Некоторые из них довольны тем, что там присутствуют так называемые "ЛНР", "ДНР" и российские боевики. Некоторые не довольны: они ждут возвращения", - считает писатель.
По словам Жадана, чтобы Украина сохранила свою независимость, нужно помнить о людях, которые находятся на оккупированных территориях.
"Если мы действительно хотим иметь в будущем наше независимое государство, то мы должны понимать, что по ту сторону "границы" есть люди, которые тоже этого хотят. Если мы этого не понимаем и не принимаем, тогда возникает вопрос: за что ведется эта война?" - подчеркнул он.
Музыканты группы "Жадан и Собаки" за время всеукраинского тура собрали сумму, которая позволит матери политзаключенного Александра Кольченко навестить его в российской колонии.
В ноябре украинский поэт, писатель и переводчик Сергей Жадан и музыканты группы "Жадан и Собаки" присоединились к инициированной Комитетом солидарности акции "Подари Саше встречу с мамой", призванной помочь матери политзаключенного проведать сына в российской колонии.
25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.
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Вате нужна Северная Корея - она её получила.
И если б сейчас Крым и Донбасс голосовал - Царёв был бы вицеспикером Рады, а Бойко - каким-нибудь министром.
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Анатолій Гриценко в ефірі програми "Шустер Live" (09.12.2016)
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кроме бесконечного масштабного воровства в высших эшелонах власти.
Или есть достижения?
Орать "вата" - не надо.
Сам, если что, из Киева и в любой день могу встретиться на правом берегу.
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Коли повернемо ПОВНА ДЕПОРТАЦИЯ.....Повна депортація .
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По сведетельствам очевидцев прим 80% населения Крыма так и хотят умереть в раше.
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пастор вчера сказал
или в следующем году перелом
или вообще можете не ждать
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и что же теперь? никому не верить?
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тхір.... з 40 млн.українців немає гідних господарів для своєї країни?
Ми що,наймали цю "націю" щоб з дня їх перевороту у 1917 вбили 35 млн.українців ?...
і до цього дня вони проводять геноцид над українцем зробивши працьовитого українця на самій добрій землі Світу -жебраком?бо вони кажуть що це завжди була їх земля ........................
тхір....випий йяду
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среди них иногда встречаются и достаточно неплохие люди
Гыг с вами например
и патриот и кацапов не любит , хотя чувак уже шестой десяток разменял
с его слов
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Карма работает Бумеранг набирает обороти.....толи еще будет
После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. 27 декабря Еще один дипломат России Роман скрипальников нашли мертвым в Усть -Каменогорске, Казахстан. "совпадение"?! новогодний флешмоб? Какая боль...какая боль.. шесть ноль . понеслось … им главное не мешать! Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу... Маше с конем приготовиться.. это не последняя Новогодняя новость с наступающим Новым 2017 ГОДОМ. Теперь вопрос кто будет вместо раба галерного?
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Кстати, исконнорусский, "нищита" пишется через Е
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http://vlada.io/news/uchastnikam-partizanskogo-otryada-ravliki-kotorye-voevali-protiv-boevikov-dali-dva-goda-uslovno/
Мы обвинены по ч. 2 ст. 365 - "Превышение полномочий".(!!!) Проблема в том, что законодательство не адаптировано к добровольческому движению, и все что мы делали, как партизаны, по юридическим нормам - превышение полномочий". Сегодняшний приговор Ильичевского райсуда Мариуполя таков. Прокуратура в шоке. А "Равлики" думают - обжаловать или нет."
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особенно после этого заявления
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И почему «…в будущем…» ?
Если некто Жадан только к 2017 году начал понимать то, что миллионы Украинцев начали отстаивать/защищать ещё в марте -2014, и за что погибли уже 10000 соотечественников, то это не значит, что «... "Жадан и Собаки" за время всеукраинского тура …» - это единственное или плохое мероприятие, которое Украинцы не оценили по достоинству….
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