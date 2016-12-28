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Все про:грипп (322) Киев (15698) эпидемия (692) ОРВИ (92)

 За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировали более 46,4 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ

В столице превышен эпидпорог заболеваемости.

За прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 46 416 случаев заболевания на грипп и острые респираторные заболевания, что превышает эпидпорог на 34%, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

"По сравнению с предыдущей неделей у нас был превышен (эпидпорог, - ред.) на 51%. В структуре заболевания мы на сегодняшний день наблюдаем снижение количества заболеваний среди детей до 17 лет. Если взять в сравнении от общего количества заболеваний, предыдущая неделя у нас составляет 49%. До того было 56%. Если взять информацию за понедельник и предыдущий понедельник, то у нас дети стали на 22% меньше болеть. По количеству госпитализированных у нас также уменьшается количество. Если предыдущий понедельник было госпитализировано 120 человек, то на сегодняшний понедельник у нас госпитализировано 97. По информации врачей, у нас не наблюдается тяжелых степеней заболевания. Мы каждый день проводим мониторинг данной ситуации по количеству больных, по количеству госпитализированных. Так как на сегодняшний день у нас в школах каникулы, то какие-то прогнозы можно будет делать после каникул. Во второй половине января мы будем знать ситуацию с гриппом в дальнейшем", - отметил он.

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А буквально три дня назад передавали что эпидемия ушла .
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Какое-то странное явление: человек вроде переболел, выздоровел... через 1-2 недели заворачивает опять и даже с большей силой. Иммунитет же должен вырабатываться. Пневмонии какие-то тяжелые пошли, бесконечный насморк.
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