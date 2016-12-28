 За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировали более 46,4 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 46 416 случаев заболевания на грипп и острые респираторные заболевания, что превышает эпидпорог на 34%, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.
"По сравнению с предыдущей неделей у нас был превышен (эпидпорог, - ред.) на 51%. В структуре заболевания мы на сегодняшний день наблюдаем снижение количества заболеваний среди детей до 17 лет. Если взять в сравнении от общего количества заболеваний, предыдущая неделя у нас составляет 49%. До того было 56%. Если взять информацию за понедельник и предыдущий понедельник, то у нас дети стали на 22% меньше болеть. По количеству госпитализированных у нас также уменьшается количество. Если предыдущий понедельник было госпитализировано 120 человек, то на сегодняшний понедельник у нас госпитализировано 97. По информации врачей, у нас не наблюдается тяжелых степеней заболевания. Мы каждый день проводим мониторинг данной ситуации по количеству больных, по количеству госпитализированных. Так как на сегодняшний день у нас в школах каникулы, то какие-то прогнозы можно будет делать после каникул. Во второй половине января мы будем знать ситуацию с гриппом в дальнейшем", - отметил он.
165 2
Сейчас уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снижается. Вторая волна эпидемии ожидается в январе, - замглавы КГГА(1)
Львов продлил на неделю карантин в школах из-за гриппа(3)
Ивано-Франковск объявил карантин в школах из-за ОРВИ и гриппа с 26 декабря(7)
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снижается, - КГГА(31)
Наскільки правомірно проводити рейди з перевірки паспортного режиму в будинках і квартирах киян(0)
Эпидемия гриппа охватила 17 областей Украины и Киев(7)
За неделю гриппом и ОРВИ заболело 377 тыс. человек, эпидпорог превышен в 17 областях Украины, - Минздрав(15)
Ответить
Ответить