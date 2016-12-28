 От отравления некачественным алкоголем в Пакистане умерли 42 человека, еще более сотни находятся в больницах

В Пакистане от отравления некачественным алкоголем во время празднования Рождества умерли 42 человека, еще более сотни находятся в больницах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ARY News.
Согласно сообщению, многие из пострадавших были госпитализированы в бессознательном состоянии.
Случай отравления алкоголем произошел в городе Тоба-Тек-Сингх в северо-восточной провинции Пакистана Пенджаб.
"Мужчины-христиане выпили алкоголь ночью 25 декабря и отправились по домам. Утром выяснилось, что многие из них умерли во сне, а другие почувствовали себя плохо", - отметили в полиции.
На данный момент задержан один из местных жителей. Его обвиняют в краже и изготовлении фальсифицированного алкоголя, а также его реализации, что привело к трагическим последствиям.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Але тут справа в тому, що отруєння у зв'язку з різдвом.
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