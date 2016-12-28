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Все про:алкоголь (1359) отравление (768) Пакистан (129)

 От отравления некачественным алкоголем в Пакистане умерли 42 человека, еще более сотни находятся в больницах

Многие из пострадавших были госпитализированы в бессознательном состоянии.

В Пакистане от отравления некачественным алкоголем во время празднования Рождества умерли 42 человека, еще более сотни находятся в больницах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ARY News.

Согласно сообщению, многие из пострадавших были госпитализированы в бессознательном состоянии.

Случай отравления алкоголем произошел в городе Тоба-Тек-Сингх в северо-восточной провинции Пакистана Пенджаб.

"Мужчины-христиане выпили алкоголь ночью 25 декабря и отправились по домам. Утром выяснилось, что многие из них умерли во сне, а другие почувствовали себя плохо", - отметили в полиции.

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На данный момент задержан один из местных жителей. Его обвиняют в краже и изготовлении фальсифицированного алкоголя, а также его реализации, что привело к трагическим последствиям.
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З приблизно 182 мільйонів пакистанців - 96% мусульмани. 2,4 мільйона християн складають 1,3%. З них 1 300 000 католики. Найбільший християнський храм в країні - католицький собор святого Патріка - знаходиться в місті Карачі. У Лахорі знаходиться Собор Найсвятішого Серця Ісуса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Очень важная новость для всех нас... пипец! Что своих головняков мало???
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народы севера в раисе из-за водяры дольше 40 лет не живут
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Не только из-за водяры. Чукчи и без водки умирали в 40 лет, а в Киеве знаю чукчу, который дожил до 80 лет.
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не только из-за этого,в основном из-за питания,рыбу практически они термически не об рабатывют,к сорока годам печени нет...
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А засем укропа на моя земля пришел водку лакают и тоже рыбой питаются?
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не путайте бурятов с чукчами,бурятами и хантами...
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так и и не путаю, а спрашиваю жрут ли буряты водку?
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ще й як! як воду, вони ж буддисти, а буддистам алкоголь не заборонений.
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жрут конечно еще и по боле других народов рассеи,только они не относятся к народам крайнего севера...
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могли быть и мусульмане, а не христиане. Почему-то существует миф, что мусульмане не пьют спиртосодержащее. Это далеко не так.
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Ну так, аллах заборонив пити вино, а про горілку нічого не сказав.
Але тут справа в тому, що отруєння у зв'язку з різдвом.
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пьют но только не в исламских странах там за это могут и убить,и в статье же написано выпили мужчины христиане в честь рождества
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Возможно тут муслимы постарались. Им неверного угробить дело приятное и поощряемое.
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