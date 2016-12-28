 Умер "министр" террористов "ЛНР" Литвин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", Литвин также был "заместителем председателя Совета министров" и советником главы боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого.
На странице Литвина в социальной сети Facebok сообщают, что он скончался от инфаркта.
Читайте также: Чистки в "ЛНР" продолжаются: арестованы "министр МВД ЛНР" Корнет и "экс-глава парламента ЛНР" Карякин, - Казанский
6582 94
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Боевики "батальона "Заря" совершили покушение на своего главаря Патрушева, приспешника Плотницкого, - Тымчук(30)
В оккупированном Крыму большое количество людей ждут возвращения украинских властей и армии, - Жадан(54)
Мы планируем получить дополнительную помощь в $30 млн, в том числе и для подготовки сил по деоккупации Донбасса, - Аваков(29)
У СБУ есть исчерпывающая информация о двух украинских воинах, взятых в заложники у КПВВ "Золотое", - Тандит(10)
Бутусов: Пусть сдохнут наши враги. Ничего более толерантного сказать не могу(0)
"Пока к нам никто не обращался", - представитель Госпогранслужбы Слободян о блокаде оккупированного Донбасса(6)
Российский оккупант Александр Ясинек из 232-й РеАБр ВС РФ "засветился" с семьей в Донецке. ФОТОрепортаж(81)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
jesli suditj o smertji etih predstavitelei mrjazi, to vse podohnit i ne skogo budet sprositj otvetstvennostj - toljko, telo i DNK, togda mozjno razsuzjdatj, a to telefon v soc setjah raz pjatj lasti skljejival, no govorjat, no mozjno priblizitj eto i k realjnosti, jesli mnogo raz takoje postitj.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5uQKhutToBo
Ответить
Ответить
Жительница Луганска рассказала о том, что ей и мужу-инвалиду довелось пережить в плену у террористов, где они находились больше трех месяцев
... В тот день мы доставляли на машине военным адресные посылки и гуманитарную помощь, но в пригороде Луганска были задержаны боевиками, - рассказывает Вера Николаенко (на фото). - Досмотрев машины и обыскав нас, «ополченцы» вызвали своего начальника Сергея Литвина, который потом собственноручно нас допрашивал. Он кричал, обзывал, бил, а после, приставив по очереди пистолет к моей голове и мужа, производил возле самого уха выстрел. Затем Сергей Литвин приказал боевикам держать голову Вити, не позволяя ему отвернуться. А на мою стал надевать пластиковые мусорные пакеты и душить. Двое его помощников держали мне руки. Но и этого начальнику боевиков показалось мало. Он приказал принести ему для пытки прозрачные пакеты, объяснив: «Я люблю смотреть, как у людей глаза закатываются».
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Честно, радуют, очень радуют в последнее время визиты на сепаратистские странички и высокодуховные порталы. Радуют тем, что каждый такой визит сопровождается небывалым приливом позитива от того хаоса, который сейчас творится в мозжечках крепко скреплённых. И, хотелось бы добавить в эту мешанину и сумбур ещё немного термоядерных крупиц, но обо всё по порядку!
Для начала, пару слов о боях на Светлодарской дуге (а нынче - прямой) от лица самих же бравых ополченцев, в частности - гопников из рядов так называемой "Народной милиции ЛНР". Некоторые сепарские авторы, ссылаясь на этих "героев" сейчас разносят стрелковский нарратив о том, что коварная хунта ВСУ была в курсе о расположении артиллерии и минометных расчетов сепарни, поскольку им слили инфу предатели в своих же рядах. Учли? Идём дальше.
Так же, бравые гопники подтверждают, что в следствии боёв с ВСУ они понесли большие потери, а сама атака карателей хунты была грамотная и умелая.
Так называемый руководитель Комитета по военнопленным в Общерусском национальном движении Игоря Стрелкова Эльдар Хаснов связал провал обороны ЛНР с отсутствием у гопников реального боевого опыта в сравнении с бойцами ВСУ, что обусловлено заменой состава и набором всякой швали. Швали, которая довольствуется мародёрством на низшем уровне, пока вышестоящие барыжат топливом и запчастями, а порою и сливают информацию ВСУ, которое неспешно, но уверенно поджимает лепрозорий...
В общем, одна сплошная сепаратистская зрада. Ну, а теперь, о тех самых термоядерных крупицах... Странно, но почему-то ни один сепар не подумал своими пропитыми мозгами, с напрочь отказавшими нейронными связями, о том, что буквально накануне боев на Светлодарской дуге у границ оккупированных территорий Донбасса около 10 часов кружил RQ-4A Global Hawk. Беспилотник США, который не только "хрен собьёшь", но и который пробивает обстановку на глубину до 300 км. По сути, все оккупированные территории и близлежащий русскомирный лепрозорий были успешно просвечены, причём не единожды.
Конечно, лишнехромосомные мыслят примитивными операндами, а потому - предательство и слив для них наиболее очевидны. Тем более учитывая, что судят в первую же очередь они по себе. Но, если задуматься над тем, что ты постоянно находишься под присмотром того кого не видишь и кого не способен сбить, и любой твой шаг, перемещение и поход в клазет как на ладони - вот это самая настоящая зрада.
Низависимаму Данбасу - привет! Ну и тема к размышлению.
http://zloy-odessit.livejournal.com/2000337.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На прошлой неделе ВС ВСУ подводили итоги своей работы за 2016-й год и тогда же было упомянуто о том, что в состав Воздушных Сил поступило около 40 единиц отремонтированной и модернизированной техники. При этом, каких либо уточнений о типе авиационных обновок не приводилось.
В тематическом сообществе "Military aviation UA | Військова авіація України" провели свой анализ имеющейся в отрытых источниках информации и составили список новых поступлений в ВС ВСУ.
Итак, в 2016-м году наша авиация обзавелась следующей техникой:
Ан-26: 02, 04, 20, 35, 50
МиГ-29: 01, 02, 72, 73, 75, 76.
Су-27: 36. 55, 57.
Су-25: 30, 39, 62.
Л-39М: 109.
Л-39: 123.
МИ-24П: 04, 05, 07, 30.
МИ-24ПУ1: 3 борта (б/н неизвестны).
Ми-8: 85, 86, 98, 99
Кроме того, было зафиксировано некоторое количество авиационной техники без номеров, что усложнило идентификацию бортов, а потому, список не полный. Но и его достаточно для того, что бы понять - настолько ударного года в ВС ВСУ не было уже очень, очень давно! Главное не сбавлять набранный темп и победа будет за нами!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
похоже на троля
Ответить
Ответить
Ответить
А это подох скот винторогий....смертью скота винторогого......
Ответить
Ответить
http://uainfo.org/blognews/1482904659-butusov-pust-sdohnut-nashi-vragi-nichego-bolee-tolerantnogo.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Этот «государственный деятель» родом из Лисичанска. Переехав в Луганск после окончания школы, в будущей «столице» окончил ПТУ и работал автослесарем. Позже окончил ВНУ имени Даля по специальности «Менеджмент и управление персоналом», занимался коммерческой деятельностью, пять лет руководил агропредприятием. В 2006 году был одним из руководителей областной организации партии «Трудовая Украина».
В марте 2014 года участвовал в захвате Славянска, Красного Лимана, с апреля организовывал «русскую весну» в Луганске, принимал участие в боестолкновениях. С 27 августа 2014 «работал» «министром сельского хозяйства и продовольствия ЛНР», а 3 декабря был назначен «вице-премьером».
Глядя но фото «министра сельского хозяйства и продовольствия» невольно ловишь себя на мысли, что этот человек, наряду с «экономической блокадой» и боевыми действиями, может оказаться одной из основных причин проблем с нехваткой продовольствия в «республике».
Дополнительным штрихом к биографии г-на Литвина будет то, что, по словам «пленников ЛНР», давших интервью «Фактам» 5 декабря прошлого года, этот человек лично пытал людей, попавших в руки террористов, при помощи полиэтиленовых пакетов, окурков и электрошокера, объясняя это тем, что любит смотреть, как у людей «закатываются глаза».
Работая на должности «министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР», Литвин регулярно заявлял в местных СМИ о том, что проблем с продовольствием в республике нет и не намечается. Также некоторую известность получила его инициатива выращивать на территории «ЛНР» шиповник и боярышник.
Цитата: «Не зря в годы Великой Отечественной войны немцы специально рассаживали у нас шиповник. Они заметили, что здесь наиболее удобный климат для роста и развития этих растений».
Ответить
такие в окопах долго не живут...
Ответить
28/12/2016 - ЗДОХЛО!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На Католическое Рождество - Ту - 134.
Теперь - это чмо.
БАЛУЕШЬ, ГОСПОДИ!!!!!!
Ждём 1 и 7 января. А вдруг.....?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Итог -ни о чем, взагали по загалям) Вот такие министры ля-ля
Министерство энергетика отчет- отремонтировали 39 резеток и заменили 2км проводки...
Ответить
Ответить
Земля тебе камнем, хряк
Ответить
И хер на него...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить