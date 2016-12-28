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Все про:Нацполиция (5241) Порошенко (10266) Геращенко_Антон (773) Троян (155) Деканоидзе (361)

 Аваков рассматривал кандидатуру Трояна на пост главы Нацполиции еще в 2015 году, но Порошенко настоял на Деканоидзе, - Геращенко

Советник главы МВД, нардеп (НФ) Антон Геращенко считает и. о. руководителя Национальной полиции Вадима Трояна "человеком с уникальными качествами".

Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон", передает Цензор.НЕТ.

"Вадим Троян - это человек с уникальными качествами, он никогда не добивался никаких государственных постов. Мы познакомились в 2014 году в Бердянске, где на тот момент располагался полк "Азов". Я увидел прекрасного, молодого, сильного духом патриота, познакомил его с главой МВД, чтобы Арсен Борисович лично оценил ум, смекалку и организаторские способности Трояна. Аваков рассматривал кандидатуру Трояна на пост главы Нацполиции еще в 2015-м, но Порошенко настоял на Деканоидзе. В то время президент активно продвигал грузинских товарищей", - рассказал Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Закон Савченко" - преступный: 1423 человека уже задержаны по второму кругу, 31 из них - за убийство, 25 - за тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом, - Троян

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Деканоидзе создала патрульную полицию вместо гаи - у неё есть конкретное достижение.
А Геращенко - советник человека, которого все в Украине на дух не переваривают.
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Геращенко, подпольная кличка "Колесо обзора" пиарит нечестного (по крайней мере один раз на камеру совравшего человека). Не ума, не смекалки я от Трояна не увидел, к сожалению.
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Я стоял на майдане в декабре 2013-го.
И считаю, что сейчас у власти все - ни ума, ни смекалки, ни правды.
Одно воровство, ложь и тупость.. начиная с мэра столицы заканчивая "премьер-министром".
Я не жалею о том, что стоял на Майдане и продолжаю надеяться на изменения.
Но то быдло, что у власти сейчас - это пиз...ц и ах...й.
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Про Эку Згуладзе вже никто даже не вспоминает
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Это такая жидовская благодарность.

Например: чего только стоит отношение этой воровской жидовской власти к патриотам из Правого сектора, за счет жизней которых они дорвались к власти.
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Стало быть надо понимать, что сейчас САБАКОВ взял реванш? К чему бы это?
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Не,не подойдет Троян на это место,он врать не умеет,при не удобном вопросе он сразу ссылается на тайну следствия,надувается и что то мычит,от Гандоша Геращенко самое то...
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Саме цікаво що ці феодали вже забули що була видимість конкурсу для стада і пох зараз можна пиздіти що всіх назначають...
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Вот смотрите как нам нагло брешут в глаза "Вадим Троян... никогда не добивался никаких государственных постов. Мы познакомились в 2014 году в Бердянске". А теперь только один факт - "30.10.2014 министр внутренних дел Аваков назначил Вадима Трояна начальником ГУМВД Украины в Киевской области". Теперь еще раз . Геращенко познакомился с Трояном в 2014, который с октября уже был на ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ. До этого Тоша ничего про пана Вадима не слышал. Итак, он нам в глаза заявляет, что человек никогда не стремился к должностям. На ципке тащили вобсчем. П.С. Троян с Харькова. Откуда и Аваков, откуда и Тоша, где працював помощником пана Гепы. Совпадение? Да понятное дело
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Как слышишь слово троян,сразу вспоминаешь про вирус какой то.Кажется программы компьютерные поражает.
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якщо підлеглий тупіший за начальника ...то підходить.це виглядало б не зовсім погано якщо "наші" начальники були геніями ...але з огляду на результати їхніх діянь ...
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о що запропонує збочінець абрек тількі такого як воно
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А, чому цього нема в вашому політичному роліку,якій транслюють "не заангажованнні"канали тв?

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чурчхелла очьень важьно из шыкаладного глаза?
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Поки що бачив лише одну унікальну здібність Віруса - уважно дослухатися до інструктажу в кабінеті ще одного унікального спеца - чеботаря про те, яке бабло дозволяє піднімати посада.
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Троян це опричник казнокрада, украинофоба армяшки Авакова
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Какрф бы ни был Аваков,толь то,что его терпеть не можат Порох и мечтает его заменить очередной своей тварью,я за него!И,давайте уж честно,он хоть чтр-то делает!
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Тухлосало геращенко (советник авякяна) лжет как обычно.
Авякян трояна, как и тухлоесало-геращенко хорошо знал еще с харькова:
1) троян работал в авякановском триолане, вот видео с: 14 минуты 08 сеекунд и далее
https://www.youtube.com/watch?v=oLB4usmD8GY

2) сабаков авякян трояна с 2014 года тянул за собой вверх, ставил на пару месяцев замом в азов, а потом сразу же забрал вверх к себе в мвд - киевской областью рулить
3) были неоднократно на приеме у трояна - более надменного и зазведившегося тупого казнокрада еще поискать!!! Вот видео оперативное как троян узнает как и на чем следствие зарабатывает и ставит начальником следствия своего человека:
https://www.youtube.com/watch?v=QXptirTtS_k

Кто хоть как-то стыкался с милицией или следствием в эти годы - знают цену "реформ" и "работы" этих авякяновских шавок!
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