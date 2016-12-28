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Все про:Винницкая область (352) воровство (490) задержание (4712) ограбление (1077) Нацполиция (5241) Хмельнитчина (284) ювелирные изделия (75)

 Банда грабителей, возглавляемая депутатом поссовета, задержана в Хмельницкой области, - полиция

В Хмельницкой области задержаны члены организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемой в ограблении магазинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в состав ОПГ входили 4 человека - выходцы из Одесской области. Организатором выступал 42-летний депутат одного из поселковых советов. Действовала группа на территории Винницкой и Хмельницкой областей.

С марта по август злоумышленники совершили 5 краж на общую сумму почти 5 миллионов гривен. Большую часть этой суммы - 4,5 миллиона - составляет стоимость похищенных украшений из двух ювелирных магазинов - в городе Староконстантинов (Хмельницкая область) и Немиров (Винницкая область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковская полиция задержала вооруженных разбойников, отобравших у мужчины 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Задержали членов организованной преступной группы после "вояжа" в райцентр Городок (Хмельницкая область). Там они проникли в торговый центр, где ограбили 3 магазина: в одном похитили косметики почти на 50 тысяч гривен, в другом - женское белье на 123 тысячи гривен. В третьем магазине ущерб от кражи составил несколько тысяч гривен. Злоумышленников задержали возле райцентра Ярмолинцы.

Все подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.


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Пжлста уточните от какой фракции депутат,выборцям интересно кого они выбирают.
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Если из Одесской области, то наверно Мишка Япончик
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вы наверно хотели сказать..... не япончик а .винницкий...?
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Вы же знаете кем был Япончик, ведь эти с его малой родины.
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Если состоял в БПП или НФ то не скажут . А если бы в Батькивщине, то напечатали бы жирным шрифтом и первым делом .
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От какой фракции можно грабить безнаказанно,раньше это была партия рыгионалов,а сейчас?
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Так такі банди в кожній сільраді, міській раді та до верховної зради.

Заправляє всім головний бандюк, це є голова сільради, міськради и т.д.
А члени банди , це члени ради.
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Информация старая как дерьмо мамонта ! На Цензоре только проснулись.
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"...в одном похитили косметики почти на 50 тысяч гривен, в другом - женское белье на 123 тысячи гривен", - накрасились, одели лифчики и женские трусы...Кто они после этого?
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Это вряд ли. Тогда бы грабили с женами, это для себя брали.
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Вы хотите сказать, что мужики грабили своих жен в этих магазинах. Типа свою заначку забирали?
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Бразилия, где много диких обезьян? Для чего этим обезьянам к тем обезьянам? Они по Панамам специалисты.
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А хулі, депутати займаються звичною справою.)))
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а злодії які крадуть грабують та вбивають разом з вальцманами не помічені
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