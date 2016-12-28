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Все про:землетрясение (617) Одесская область (1264) ГСЧС (552)

 В результате ночного землетрясения ни разрушений, ни пострадавших на территории Украины нет, - ГосЧС

28 декабря, около 01 час. 21 мин. в южных районах Одесской области в Измаиле, Рени, Болграде, а также в Одессе зафиксированы незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС

По данным службы, эпицентром землетрясения стала восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Липша. В эпицентре землетрясения сила толчков зафиксирована в 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 балла на глубине 95 км. Повторных толчков не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение в Украине: в Киеве и Одессе ощущались подземные толчки

По информации дежурного Государственного космического агентства Украины местность гор Вранча характерна для таких явлений.
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А меня кот разбудил. С мявканьем прибежал прятаться под одеяло.
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А меня кот каждую ночь будит , наверное в аномальной зоне живу
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може и трясло ..но не всех ..и в определенніх локациях...)
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Только на Харьковском, возле Политеха и под кабмином, были отдельные толчки. Землетрясение - это "провокация" от ху@ла.
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Толчки были точковыми , удар по каждому элитному толчку (золотому унитазу)
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У кацапов есть мнение,
Что от Сочи до БАМа
Все их землетрясения
Совершает Обама.


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Sergey Naumovich8 ч ·
То не землетрясение. То снова где-то российская "птичка" упала. Спокойной ночи.
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