 В результате ночного землетрясения ни разрушений, ни пострадавших на территории Украины нет, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС
По данным службы, эпицентром землетрясения стала восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Липша. В эпицентре землетрясения сила толчков зафиксирована в 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 балла на глубине 95 км. Повторных толчков не зафиксировано.
По информации дежурного Государственного космического агентства Украины местность гор Вранча характерна для таких явлений.
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Что от Сочи до БАМа
Все их землетрясения
Совершает Обама.
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То не землетрясение. То снова где-то российская "птичка" упала. Спокойной ночи.
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