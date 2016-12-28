EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  453  5
Материалы по теме:
Все про:боевик (17641) обстрел (5002) Донбасс (11625) Антитеррористическая операция (15417) Матюхин Леонид (61)

 С начала суток боевики обстреляли Широкино и Новотроицкое, - пресс-центр штаба АТО

За ночь боевики трижды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрелы продолжаются с 00:00 28 декабря. На эту минуту (8:14. - Ред.) уже есть три обстрела. Дважды вели огонь по Широкино и один раз по Новотроицкому", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 44 раз. Били из 122-мм артиллерии, тяжелых минометов, "зениток" и БТР, - штаб

При этом Матюхин добавил, что украинские бойцы реагируют на огонь противника и открывают огонь в ответ в случае наличия угрозы для личного состава.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это не война, это сплошная "провокация", во всём. Суд в параше признал Майдан - госпереворотом, власть не легитимной, в принципе нам пох..., что они там себе решили, а наши очевидную агрессию не могут признать войной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Аваков авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область задержание заложник Кабмин Киев Крым Луценко Минобороны Национальная гвардия Нацполиция обстрел плен Порошенко расследование Россия Савченко СБУ смерть суд США терроризм Троян финансирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти