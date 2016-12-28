 С начала суток боевики обстреляли Широкино и Новотроицкое, - пресс-центр штаба АТО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.
"Обстрелы продолжаются с 00:00 28 декабря. На эту минуту (8:14. - Ред.) уже есть три обстрела. Дважды вели огонь по Широкино и один раз по Новотроицкому", - отметил он.
При этом Матюхин добавил, что украинские бойцы реагируют на огонь противника и открывают огонь в ответ в случае наличия угрозы для личного состава.
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