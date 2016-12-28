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 "Голос Украины" опубликовал закон о Госбюджете на 2017 год

Официальная газета Верховной Рады "Голос України" опубликовала закон "О государственном бюджете" на 2017 год.

Закон опубликован в среду и вступает в силу с 1 января 2017 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Документ утверждает прогноз по росту валового внутреннего продукта в 2017 на уровне 3% при инфляции 8,1%.

Основой для расчета показателей государственного бюджета на 2017 год был избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 2 584,9 млрд гривен.

Ожидается, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 8,1%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) - 108,5%.

Минимальная зарплата предусматривается на уровне 3,2 тыс. гривен.

Документ также прогнозирует доход от приватизации в размере 17,1 млрд гривен в 2017 году.

Предельный размер государственного долга на конец 2017 года устанавливается в 1 716,630 217 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Наша задача - максимально модернизировать Украину

Закон предусматривает перечисление Национальным банком 45 млрд гривен прибыли.

Также документ предусматривает снижение дефицита Пенсионного фонда на 9,5 % до 141,315 млрд гривен.

Доходы в документе увеличены до 721 398,426 млн гривен, расходы - до 790 393,530 млн гривен.

Закон предусматривает направление 1 млрд гривен дотаций на покрытие разницы в себестоимости добычи угля государственными шахтами, а также 847,1 млн гривен - на реструктуризацию торфодобывающей и угледобывающей промышленности (ликвидацию шахт).

Как сообщалось, 21 декабря Рада приняла закон "О государственном бюджете" на 2017 год.

23 декабря председатель Рады Андрей Парубий подписал закон о госбюджете на 2017 год.

26 декабря Президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год.



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Теперь осталось просто его выполнять. Или это так сложно-просто выполнять Закон?
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Як і неможливо було захистити Київ від хУЙЛА у 2014.
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Помнится, шоб назначить Югу пгокугогом, то редакция гойзеты назад в майбутнє cлетала и тираж выпустила через 20 минут. А тут такэ злочыннэ затягування! Люди ночь не спали шоб принять, а эти дармоеды чорт те скоко печатали. Ганьба кароче
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Короче не бюджет, а фантастическая сага))) С драконами единорогами, счастливыми пенсионерами, и процветающим бизнесом))А руководит этим всем волшебная принцесса, пукающая шоколадками))
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А работающие пенсионеры вдвойне счастливы, у них, как и в предыдущих годах, пенсия будет меньше на 15 %. Позор власти. Вот этих, что сейчас у власти никак в следующий раз нельзя выбирать. Это же карусель, одна и та же.
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Флора, дорогая!!! Никакого следующего раза!!! Этих гнид на палю и немедленно! Другого пути у народа нет!!!
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И сосательными леденцами в форме полового члена винницкого кнура.
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На Дурдоме Ромы Срайка он в свое время под погонялом Карлсон очко себе рвал за Пецу. А теперь ишь как заговорил.
Неужели марксисты правы, что бытие определяет сознание?
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Порошенко придавив підприємців: з 1 січ.2017 ФОП 2-ої і 3-ої гр. повинні сплачувати єд.соц.внесок 704грн щомісяця при відсутності діяльності
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Отчего человек должен платить налог, если он ничего не заработал? Не было деятельности.
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ну человек же дышал воздухом пил воду а вода и воздух принадлежат народу значит должен оплатить!! чего тут не понятного!!
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Ну, ось дочекалися! Офшоропітеки, зберігаючи традиції предків, ввели подушне!!! Залишилося ввести подимне, податок на сіль... і що там ще..? Треба укази Перта 1, Катьки 2-ї підчитати і стане ясно куди вони Україну ведуть!
"Вегным путем идете, товагищи!" Бё вашу Машу, Глашу и Аркашу!!!
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Сегодня было бы куда честнее писать не Голос Ураины, а голос порошенко....
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Эх, была бы у власти Юлька-каравай, то еще бы и до февраля бюджета небыло. А так вот перереживаем уже с октября
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А таким, как ты, недоумкам безграмотным лишь бы тот бюджет был. Хоть шлюшковыми вилами в зад, хоть шоколодным гуано в пасть. Но чтоб был!!! :D

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Сохраните этот выпуск газеты - большего преступления перед Украиной никто не совершал. Будет доказательство в суде убийства экономики. Другого названия этот бюджет не заслуживает.
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Щасливі пенсіонери наперед скуповують тури в Куршавель.)))
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Не понятна реакция госдепа и европы.Вроде хотят видеть демократическое государство Украина,а способствуют созданию монархии рошен.Куда не глянь везде рошен.Даже неплохой каток на центральной плошади Харькова называется рошен,если с верху глянуть.Всех и все прогибает царь петр под себя. На каждого шо то но имеется.Все и исполняют вальс рошен под его скрипку.Даже у прохфэссора не было такой власти и вертикали.Но это ладно.Хреново що народ превращают в нищее стадо.
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Для того и превращают, чтобы управлять красть было легче
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Документ утверждает прогноз по росту валового внутреннего продукта в 2017 на уровне 3% при инфляции 8,1%Источник: http://censor.net.ua/n421307

Только мне одному понятно, что падение ВВП запланировано на уровне 8,1%-3%=4,9%?
Замечу, что ВВП считается в гривне, что видно из статьи.
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