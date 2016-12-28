 "Голос Украины" опубликовал закон о Госбюджете на 2017 год

Закон опубликован в среду и вступает в силу с 1 января 2017 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Документ утверждает прогноз по росту валового внутреннего продукта в 2017 на уровне 3% при инфляции 8,1%.
Основой для расчета показателей государственного бюджета на 2017 год был избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 2 584,9 млрд гривен.
Ожидается, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 8,1%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) - 108,5%.
Минимальная зарплата предусматривается на уровне 3,2 тыс. гривен.
Документ также прогнозирует доход от приватизации в размере 17,1 млрд гривен в 2017 году.
Предельный размер государственного долга на конец 2017 года устанавливается в 1 716,630 217 млрд гривен.
Закон предусматривает перечисление Национальным банком 45 млрд гривен прибыли.
Также документ предусматривает снижение дефицита Пенсионного фонда на 9,5 % до 141,315 млрд гривен.
Доходы в документе увеличены до 721 398,426 млн гривен, расходы - до 790 393,530 млн гривен.
Закон предусматривает направление 1 млрд гривен дотаций на покрытие разницы в себестоимости добычи угля государственными шахтами, а также 847,1 млн гривен - на реструктуризацию торфодобывающей и угледобывающей промышленности (ликвидацию шахт).
Как сообщалось, 21 декабря Рада приняла закон "О государственном бюджете" на 2017 год.
23 декабря председатель Рады Андрей Парубий подписал закон о госбюджете на 2017 год.
26 декабря Президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год.
13322 30
Материалы по теме: Бюджет-2017
На оборону в 2017 году выделено рекордные 5,9% ВВП. Главное, чтобы все эти средства были реальными, - Турчинов(53)
"Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса", - Аваков. ВИДЕО(100)
Парубий подписал закон о бюджете на 2017 год(45)
В Госбюджет-2017 заложены 500 млн грн на компенсацию стоимости лекарств для больных сахарным диабетом ІІ типа, гипертонией и бронхиальной астмой, - Гройсман(11)
"Мы без России пропадем": как работает новая технология вбросов в украинские СМИ(0)
Госбюджет-2017 - самый социальный за последние три года, - Розенко(45)
Результат принятых изменений в Налоговый кодекс можно будет увидеть уже через полгода, - Южанина(39)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Неужели марксисты правы, что бытие определяет сознание?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Вегным путем идете, товагищи!" Бё вашу Машу, Глашу и Аркашу!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Государство - это Я, опроверг порошенко
Ответить
Ответить
управлять красть было легче
Ответить
Только мне одному понятно, что падение ВВП запланировано на уровне 8,1%-3%=4,9%?
Замечу, что ВВП считается в гривне, что видно из статьи.
Ответить